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Минобороны Польши опровергло прибытие ЗРК Patriot на Украину

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Минобороны Польши опровергло прибытие ЗРК Patriot на Украину

Министерство обороны Польши опровергло информацию о прибытии на Украину ЗРК Patriot, указав, что слова главы военного ведомства были неверно переведены при публикации в испанском издании Razon его интервью.


Как отмечается, министр имел в виду, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче ЗРК, однако они ещё не поступали в адрес ВСУ. В отличие от других боевых систем, например, танков Leopard 2.

Как сообщается, Блащак заявил о готовности Польши заниматься техническим обслуживанием украинских танков. Соответствующий сервисный центр предполагается построить на мощностях компании Bumar-Łabędy – польского производителя оружия. Однако для его работы требуется наладить постоянную поставку запасных частей.

Главное – выйти из тупика. Я надеюсь, что министр [обороны] Писториус [из ФРГ] добьётся того, чтобы немецкая оборонная промышленность обеспечила поставку запчастей в новый хаб

- отметил Блащак, указав, что ВСУ уже переданы 4 польских Leopard 2А4, ещё 10 машин отправятся на Украину на этой неделе.

В настоящее время министры обороны стран Евросоюза собираются в Стокгольме, где намерены обсудить вопросы, связанные с поддержкой Украины в конфликте против России, в частности подготовку личного состава ВСУ. Пользуясь случаем, глава военного ведомства Польши планирует выяснить возможности ФРГ по производству запчастей для Leopard 2.
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:57
    0
    Расстроили, а я уже фразу приготовил: При уничтожении ЗРК "Пэтриот" на Украине ,не один украинец не пострадал! am
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 18:23
      0
      Цитата: tralflot1832
      Расстроили, а я уже фразу приготовил: При уничтожении ЗРК "Пэтриот" на Украине ,не один украинец не пострадал! am

      Скорее всего так ,потери поляков уже около 3 тыс и ростут
      Там тактика такая, укрос гонят на Донбасс всех подряд ,а тылы им натовцы держат .Границу с поляками нужно бомбить ракетами и т.д. Там нечисть прет со всем вооружением .А наши опять притихли с ракетными и авиаударами ..
      Нато уже у наших границ и натовские калибры убивают мирных жителей и наших солдат
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:31
      +1
      Израиль бомбит Иран и Сирию только из-за того что возможно могут быть поставки оружия группировкам , а мы сидим и сопли умираем, кровавые.
  2. Diger
    Diger Сегодня, 18:10
    +3
    Минобороны Польши опровергло прибытие ЗРК Patriot на Украину

    В этом диспуте я приму точку зрения Константина Сергеевича
    1. dorz
      dorz Сегодня, 18:25
      +1
      опровергло прибытие ЗРК Patriot на Украину.


      Хрен редьки не слаще ...

      Украина готовит плацдармы для приема западных истребителей, пишет братский народ в блогах. sad
      1. Diger
        Diger Сегодня, 19:01
        0
        Украина готовит плацдармы для приема западных истребителей,

        recourse
        Предположу что плохой перевод с языка « Братского народа»
        Тк «плацдарм для истребителей» сия конструкция не ведома мне
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:11
    0
    Как так что перевод плохой?
    Или переобуваетесь на ходу?
  4. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 18:12
    +1
    БАРДАК, мать его ити!!! Министр, панимашь, заявил!!! ОГО-ГО, а подлянское ведомство яво в тапок не ставит!!! Взяло и опровергло!!!
  5. ASM
    ASM Сегодня, 18:17
    0
    И вы верите словам паталогических врунов и ничтожеств? Да они дышат ложью, они плоть от плоти сплошная ложь. Их место понятно где ...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:29
    +1
    Минобороны Польши опровергло прибытие ЗРК Patriot на Украину
    . Туман пускают, при чем все...
    Надо ждать свежего ветра, а то и урагана, что б туман разогнать.