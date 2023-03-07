Минобороны Польши опровергло прибытие ЗРК Patriot на Украину

Министерство обороны Польши опровергло информацию о прибытии на Украину ЗРК Patriot, указав, что слова главы военного ведомства были неверно переведены при публикации в испанском издании Razon его интервью.
Как отмечается, министр имел в виду, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче ЗРК, однако они ещё не поступали в адрес ВСУ. В отличие от других боевых систем, например, танков Leopard 2.
Как сообщается, Блащак заявил о готовности Польши заниматься техническим обслуживанием украинских танков. Соответствующий сервисный центр предполагается построить на мощностях компании Bumar-Łabędy – польского производителя оружия. Однако для его работы требуется наладить постоянную поставку запасных частей.
Главное – выйти из тупика. Я надеюсь, что министр [обороны] Писториус [из ФРГ] добьётся того, чтобы немецкая оборонная промышленность обеспечила поставку запчастей в новый хаб
- отметил Блащак, указав, что ВСУ уже переданы 4 польских Leopard 2А4, ещё 10 машин отправятся на Украину на этой неделе.
В настоящее время министры обороны стран Евросоюза собираются в Стокгольме, где намерены обсудить вопросы, связанные с поддержкой Украины в конфликте против России, в частности подготовку личного состава ВСУ. Пользуясь случаем, глава военного ведомства Польши планирует выяснить возможности ФРГ по производству запчастей для Leopard 2.