Глава польского военного ведомства Блащак заявил о готовности поставить Украине вторую партию танков Leopard 2

Польша готова поставить Украине вторую партию немецких танков Leopard 2A4, Киев получит бронетехнику в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
На сегодняшний день польское Минобороны передало ВСУ четыре танка Leopard 2 из обещанных четырнадцати, передача прошла в феврале. После этого польский президент Анджей Дуда заявил, что для передачи остальных танков необходимо привести их в надлежащее состояние, но вот запчастей для этого нет. Видимо, позднее их все же удалось найти, раз Блащак обещает передать остальные десять танков сразу и тем более на этой неделе.
Четыре танка уже находятся в Украине, еще 10 отправятся в Украину на этой неделе
- заявил польский министр обороны.
Буквально неделю назад глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик пообещал вместе с немецкими танками передать Украине и советские танки Т-72 и PT-91 общим количеством в 60 единиц. П оего словам, подготовка к их передаче уже завершается, они практически уже "на Украине". Таким образом, в ближайшее время ВСУ получат примерно 70 танков Т-72, PT-91 и Leopard 2A4.
Как ранее заявил министр обороны Украины Алексей Резников, власти Киева планируют иметь в составе ВСУ до восьми-девяти батальонов немецких танков, из которых два будут состоять из ОБТ Leopard 2, а еще шесть или семь будут на танках Leopard 1. Между тем, как сообщает западная пресса со ссылкой на заявления своих лидеров, к концу марта Украина получит, в лучшем случае, примерно 50 танков Leopard второй серии, о первой вообще речи не идет, эти танки если и будут поступать, то только в конце лета.