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Глава польского военного ведомства Блащак заявил о готовности поставить Украине вторую партию танков Leopard 2

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Глава польского военного ведомства Блащак заявил о готовности поставить Украине вторую партию танков Leopard 2

Польша готова поставить Украине вторую партию немецких танков Leopard 2A4, Киев получит бронетехнику в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.


На сегодняшний день польское Минобороны передало ВСУ четыре танка Leopard 2 из обещанных четырнадцати, передача прошла в феврале. После этого польский президент Анджей Дуда заявил, что для передачи остальных танков необходимо привести их в надлежащее состояние, но вот запчастей для этого нет. Видимо, позднее их все же удалось найти, раз Блащак обещает передать остальные десять танков сразу и тем более на этой неделе.

Четыре танка уже находятся в Украине, еще 10 отправятся в Украину на этой неделе

- заявил польский министр обороны.

Буквально неделю назад глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик пообещал вместе с немецкими танками передать Украине и советские танки Т-72 и PT-91 общим количеством в 60 единиц. П оего словам, подготовка к их передаче уже завершается, они практически уже "на Украине". Таким образом, в ближайшее время ВСУ получат примерно 70 танков Т-72, PT-91 и Leopard 2A4.

Как ранее заявил министр обороны Украины Алексей Резников, власти Киева планируют иметь в составе ВСУ до восьми-девяти батальонов немецких танков, из которых два будут состоять из ОБТ Leopard 2, а еще шесть или семь будут на танках Leopard 1. Между тем, как сообщает западная пресса со ссылкой на заявления своих лидеров, к концу марта Украина получит, в лучшем случае, примерно 50 танков Leopard второй серии, о первой вообще речи не идет, эти танки если и будут поступать, то только в конце лета.
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8 комментариев
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  1. Skuns
    Skuns Сегодня, 18:14
    0
    Четыре танка уже находятся в Украине, еще 10 отправятся в Украину на этой неделе

    Это помощь мощная конечно ,если учитывать ,что ВС РФ с начало СВО уничтожили на окраине около 4000 танков советского производства и прочего всего тоже не меньше ..
    Давайте поляки ,мы с вами еще поговорим за все и кем вы были в время ВОВ и т.д.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:26
      0
      Уничтожили на самом деле около 2000 танков ВСУ и около 6000 БМП,БТР ВСУ. Соотношение 1 к 3 потерь танков к потерям БМП/БТР.
      Однако возместить эти потери 1 к 1 реально нечем.

      Во время недавнего визита в Киев Джо Байден заявил, что США с союзниками передают ВСУ 700 танков. На Украине обрадовались: это гораздо больше, чем говорили ранее. Но вскоре выяснилось, что американский президент имел в виду не новые поставки, а общее количество предоставленного Киеву с прошлого года.

      Нидерландский аналитический портал Oryx уточняет:

      в апреле 2022-го Германия и Чехия отправили ВСУ 38 Т-72М1. Прага за это получила 15 Leopard 2A4 и БРЭМ Büffel;
      тогда же из Польши начали привозить Т-72. Всего за 11 месяцев — 290 машин от Варшавы;
      май-июнь — из Праги поступил 51 Т-72М1. Часть чехи закупили у Болгарии;
      с начала лета — польские PT-91 Twardy. Варшава обещает еще 90 единиц;
      июль-август — восемь Т-72А из Македонии;
      октябрь — 28 М-55 из Словении;
      с января 2023-го — 90 Т-72EA из Чехии. Технику закупили на деньги США и Нидерландов. Все это — наследство Организации Варшавского договора, частично модернизированное.


      Вот что в итоге отправят на Украину:

      14 Challenger 2 из Великобритании;
      14 Leopard 2A4 из Польши;
      более сотни Leopard 1A5 из Германии, Дании и Нидерландов;
      восемь Leopard 2A4 из Канады и столько же из Норвегии;
      шесть Leopard 2A4 из Испании;
      18 Leopard 2A6 из Германии и три — из Португалии;
      десять Strv 122 из Швеции (модернизация лицензированного Leopard 2A5);
      31 M1 Abrams из США.

      https://dzen.ru/a/ZAV4rIdeDwlh3rW2
  2. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 18:28
    0
    Ничего страшного!!! good
    Недавно был ролик от МО РФ, у нас модернизация Т-62 идет ударными темпами, будет. чем встретить в апреле буржуйские танки!!! laughing
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:34
      -3
      У нас выпуск Т-90М,модернизация танков до уровня Т-72Б3М, Т-80БВМ. Каждый из которых сможет применять управляемый снаряд Инвар-М(на основе ПТУР Корнет-М),БОПСы Манго, Свинец-1, Свинец-2.Так что мало не покажется при встрече с ними,а вы и дальше смейтесь.Ка-52М и Ми-28НМ вооружены Вихрь-1,Гермес-А,Изделие-305.В конце концов если что то на помощь прийдёт арта.

      После того, как был сделан снаряд «Краснополь-Д» с установленным на нем GPS-приёмником коррекции ГЛОНАСС, запуск боеприпаса с 2А79 САУ «Мста-С» показал максимальную дальность в 43 километра. Увеличение дальности полета «Краснополь-Д», МО решило с помощью введения в строй современных гаубиц 2С35 «Коалиция-СВ».
      Уже в 2015 году, на выставке в Москве, была впервые показана самоходная артиллерийская установка 2С35 «Коалиция-СВ». Новое САУ имеет 152-мм орудие 2А88 со значительно большим максимальным давлением в канале ствола, по сравнению САУ 2С3 «Акация» и САУ 2С19М «Мста-С», а сам снаряд «Краснополь-Д», выпущенный из «Коалиция-СВ» при условии использования спутникового наведения, достигает дальности в 60 км.Нужно отметить, что САУ «Коалиция-СВ» поступили на вооружение российской армии в 2020 году, а через два года, после начало СВО на Украине начался и их массовый выпуск.

      https://amalantra.ru/krasnopol-d/

      Но вы же наверно реально считаете,что Украине дадут больше танков,чем Россия имеет боеприпасов для их уничтожения?
  3. ASM
    ASM Сегодня, 18:32
    +1
    Поставить могут, а затем начнут клянчить на весь базар денег на обслуживание, ремзаводы и снаряды, причем с переправкой всего этого на окраину и обратно. Ну что вы пшеков не знаете? Жилу вытянут из мертвой коровы. Или вы думали, что они без гешефта что-то сделают?
  4. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Сегодня, 18:36
    0
    Почему вонючие петушары поляки,лучше чем Пш(е)ки !Если дело к разделу идет,то чем меньше населения,тем легче заселение!Вот Поляки(НЕ Пшепульки)и стараются!
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 18:53
    0
    Не пойму комментарии выше.Даже если поставят половину танков,это серьезная сила учитывая другую бронетехнику,арту,ПВО.Добавим сюда разведку,серьезные проблемы с Приднистровьем,которые могут создать.Враг увы у нас прямо под носом собирает ударный кулак,провел пробы атаками БПЛа в глубине РФ,провел тер акцию в Брянской обл.,провалившиюся в Москве.Все это звенья одной цепи,противостоять таким атакам по всему "фронту"сложно.Реагируем поздно,только по факту и это и огорчает и напрягает .
    1. Senator Om
      Senator Om Сегодня, 19:06
      0
      Иногда мне кажется что такие ура комментарии пишут боты или проплаченые. Почти каждый день встречаю как высмеивают поставки западных стран и пишут что они не повлияют, а на деле уже год сво идет и сколько лет будет идти дальше никто не знает.