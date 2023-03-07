Минобороны сообщило об очередном обмене военнопленными с Украиной

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Состоялся еще один обмен военнопленными с Украиной, домой из украинского плена возвращены 90 российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.
90 российских военнослужащих возвращены из украинского плена, они уже находятся на российской территории. В ближайшее время все они будут направлены самолетами военно-транспортной авиации в Москву, где им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. На данный момент с военнослужащими работают психологи.
В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность
- говорится в сообщении.
Последний обмен военнопленными с Киевом был осуществлен 16 февраля, тогда из украинского плена удалось вернуть 101 российского военного.
Ранее сообщалось, что ВСУ получили из Киева директиву брать как можно больше пленных для формирования так называемого "обменного фонда". Все дело в том, что российских военнослужащих в плен попадает в разы меньше, чем украинских. У Киева почти нет возможности вести торг, чтобы вытащить из плена каких-нибудь националистов, которых так любит и уважает Зеленский.
Также раньше сообщалось, что у ВСУ существует таблица "ценности" пленных, согласно которой выплачиваются вознаграждения. Дороже всех ценятся командиры высшего звена, спецназовцы и летчики.