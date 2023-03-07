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Минобороны сообщило об очередном обмене военнопленными с Украиной

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Минобороны сообщило об очередном обмене военнопленными с Украиной

Фото иллюстрационное



Состоялся еще один обмен военнопленными с Украиной, домой из украинского плена возвращены 90 российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

90 российских военнослужащих возвращены из украинского плена, они уже находятся на российской территории. В ближайшее время все они будут направлены самолетами военно-транспортной авиации в Москву, где им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. На данный момент с военнослужащими работают психологи.

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность

- говорится в сообщении.

Последний обмен военнопленными с Киевом был осуществлен 16 февраля, тогда из украинского плена удалось вернуть 101 российского военного.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили из Киева директиву брать как можно больше пленных для формирования так называемого "обменного фонда". Все дело в том, что российских военнослужащих в плен попадает в разы меньше, чем украинских. У Киева почти нет возможности вести торг, чтобы вытащить из плена каких-нибудь националистов, которых так любит и уважает Зеленский.

Также раньше сообщалось, что у ВСУ существует таблица "ценности" пленных, согласно которой выплачиваются вознаграждения. Дороже всех ценятся командиры высшего звена, спецназовцы и летчики.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:25
    +1
    Хорошо.Наши рпбята вернулись.И это главное.Про тех,других.?Может дойдет до мозга?
    1. янек
      янек Сегодня, 18:36
      +9
      Какая-то скудная информация, написано обмен.. так на каких условиях? Какое число их?обменяных? Военные на военных? Или есть и гражданские? Прошлый раз нам удалось даже кума выменять..
      1. Aken
        Aken Сегодня, 18:39
        +5
        Очень надеюсь, что больше кумовьёв нет.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:49
          0
          В плену были наши летчики.Про них-ни слуха,ни духа.Может в предыдущем обмене были.
    2. Skuns
      Skuns Сегодня, 18:43
      +1
      Эти падлы хуже гестаповцев с нашими обращаются ,многие покалечены и морально убитые..Это нацизм самый жесткий ! Может хватит России уже добренькими быть Ведь это уже война на выживание идет ,а мы все надеемся ,что авось одумаются "братья" и их хозяева .
      Читал где то ,что тех пленных укров которых мы обмениваем на наших их после спецобработки на крови ,опять двигают на передовую и они уже в плен не сдаются понимая ,что с ними будет(родственниками их) и с той и другой стороны ..Жуть !
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:48
    +1
    Ещё 90 спасенных человеческих душ.
  3. Грац
    Грац Сегодня, 18:49
    +2
    а не многовато ли наших пленных у них?
    это значит что в боях нет координации подразделений и люди остаются отрезанными и без связи раз попадают в плен, это просчеты командования батальонного-полкового уровня
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:49
    +4
    В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность

    90 - это очень хорошо!
    А вот на какое количество скакуасов обменяли - ни слова!
    Не хотят будоражить наше общественное мнение?