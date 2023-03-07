Воздушные силы ВСУ продолжают терять боевую авиацию в попытках нанести удары по нашим позициям - Минобороны

Воздушные силы Украины потеряли два боевых самолета, продолжается уничтожение артиллерии противника в рамках контрбатарейной борьбы. На основных направлениях идут встречные бои, наши давят, противник сопротивляется. Об этом сообщается в новой сводке Министерства обороны.
Киев потерял очередные два самолета в попытках нанести удары по позициям российских войск. У нас снова отличились летчики истребительной авиации и зенитчики. Фронтовой бомбардировщик Су-24 Воздушных сил ВСУ был сбит нашим истребителем в районе Дружковки ДНР. А штурмовик Су-25 сбили средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Подробности военные не приводят.
На основных направлениях идут встречные бои, больших изменений в оперативной обстановке за последние сутки не было. Противник сопротивляется и несет потери. На Купянском направлении войска "Западной" группировки нанесли удары по ВСУ в районах Гряниковка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка ЛНР. Уничтожен один танк, САУ Krab польского производства, САУ Акация, а также свыше 30-ти украинских военнослужащих.
На Красно-Лиманском войска группировки "Центр" поразили противника в районах Невское, Червоная Диброва ЛНР, Григоровка ДНР. За сутки уничтожено до 125 человек личного состава ВСУ, две БМП, три броневика, гаубицы Д-20 и Д-30.
На Донецком направлении продолжается наступление войск "Южной" группировки, уничтожено свыше 75 украинских военных, два танка, три броневика, два пикапа, РСЗО Смерч и гаубица Д-30. В районе Марково ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й ОМБр ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" нанесены удары по ВСУ в районах Угледар, Павловка, Новоселка ДНР и Дорожнянка и Малая Токмачка Запорожской области. Противник потерял свыше 60 человек личного состава, два броневика, два пикапа, САУ М109 Paladin производства США, гаубицы М777 и Д-30.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника уничтожено до 35 всушников, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.