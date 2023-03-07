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Воздушные силы ВСУ продолжают терять боевую авиацию в попытках нанести удары по нашим позициям - Минобороны

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Воздушные силы ВСУ продолжают терять боевую авиацию в попытках нанести удары по нашим позициям - Минобороны

Воздушные силы Украины потеряли два боевых самолета, продолжается уничтожение артиллерии противника в рамках контрбатарейной борьбы. На основных направлениях идут встречные бои, наши давят, противник сопротивляется. Об этом сообщается в новой сводке Министерства обороны.


Киев потерял очередные два самолета в попытках нанести удары по позициям российских войск. У нас снова отличились летчики истребительной авиации и зенитчики. Фронтовой бомбардировщик Су-24 Воздушных сил ВСУ был сбит нашим истребителем в районе Дружковки ДНР. А штурмовик Су-25 сбили средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Подробности военные не приводят.

На основных направлениях идут встречные бои, больших изменений в оперативной обстановке за последние сутки не было. Противник сопротивляется и несет потери. На Купянском направлении войска "Западной" группировки нанесли удары по ВСУ в районах Гряниковка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка ЛНР. Уничтожен один танк, САУ Krab польского производства, САУ Акация, а также свыше 30-ти украинских военнослужащих.

На Красно-Лиманском войска группировки "Центр" поразили противника в районах Невское, Червоная Диброва ЛНР, Григоровка ДНР. За сутки уничтожено до 125 человек личного состава ВСУ, две БМП, три броневика, гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении продолжается наступление войск "Южной" группировки, уничтожено свыше 75 украинских военных, два танка, три броневика, два пикапа, РСЗО Смерч и гаубица Д-30. В районе Марково ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й ОМБр ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" нанесены удары по ВСУ в районах Угледар, Павловка, Новоселка ДНР и Дорожнянка и Малая Токмачка Запорожской области. Противник потерял свыше 60 человек личного состава, два броневика, два пикапа, САУ М109 Paladin производства США, гаубицы М777 и Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника уничтожено до 35 всушников, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

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7 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:01
    +2
    Терять то они её по сводкам теряют, только чёт она у них всё никак не закончится...

    это не троллизм, это просто заимело по полной, ну не могут что ли наши полностью закончить с ВСУшной авиацией???? "рука врагов колоть не устала??"
  2. ASM
    ASM Сегодня, 19:04
    +3
    Терять - теряют, но в размен что идет? Мне хотелось бы получать сводки и о наших потерях. Совершенно неприемлю результат одной стороны.
    1. Ярик
      Ярик Сегодня, 19:07
      0
      размен очень жестки и не всегда в нашу пользу. Особенно от Химарсов. Прилеты которых очень чувствительно и всегда очень много погибших. Бьют очень точно, особенно по колоннам.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:08
      +1
      Кто подскажет по потерям правильный ответ,тот получит за разглашение 5 лет.
    3. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 19:09
      0
      Совершенно неприемлю результат одной стороны.

      Это ваше личное дело
  3. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 19:08
    +2
    9 марта 2022, 21:20
    Из строя выведена почти вся украинская авиация и ПВО, заявил официальный представитель Минобороны России
    ...
    В настоящее время система ПВО носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации.
    ...




    ГОД!!! прошел!!!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:10
      +1
      Ух ё-маё... А я о чём толкую?????

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