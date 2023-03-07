Американская и европейская разведки признают, что о подрыве "Северных потоков" существуют "огромные пробелы", однако новые данные могут стать первой существенной зацепкой, вытекающей из нескольких тщательно охраняемых расследований

США не причастны к взрывам на "Северных потоках", американская разведка нашла в диверсии "украинский след". Как сообщает The New York Times, об этом говорят новые разведданные.Американское издание, ссылаясь на некие новые разведывательные данные сообщает, что в деле со взрывами найден "украинский след", в диверсии участвовала "проукраинская группировка", в которую входили исключительно граждане Украины и России. А вот следов американских и британских граждан там не обнаружено, поэтому в диверсии они не участвовали.Источники издания утверждают, что действия "проукраинской" группировки не указывают на то, что к диверсии причастен Зеленский, она может быть "марионеточными" силами, просто связанными с Киевом. Поэтому утверждать, что именно киевский режим виновен в диверсиях, разведка не может, но то, что в группировке одни русские и украинцы, имеющие специальную водолазную подготовку - это точно. Утверждается, что взрывчатка была заложена на трубопроводы с помощью водолазов, не работающих на военных и спецслужбы. При этом не исключается, что ранее они проходили специальную подготовку. В то же время никаких доказательств причастности России к терактам до сих пор не найдено.- пишет издание добавляя, что любая причастность Украины к диверсии может окончательно испортить отношения Киева и Берлина.По мнению экспертов, новое "расследование", которое якобы вывело на след "проукраинской группировки", является состряпанным в недрах американских спецслужб фейком, единственной задачей которого является отвлечь внимание от действительных исполнителей теракта, т.е. от США. В Белом доме отказались комментировать данную публикацию.