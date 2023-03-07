Военное обозрение
Войти Регистрация

Пресса США: Американская разведка нашла «украинский след» в диверсии на «Северных потоках»

52
Пресса США: Американская разведка нашла «украинский след» в диверсии на «Северных потоках»

США не причастны к взрывам на "Северных потоках", американская разведка нашла в диверсии "украинский след". Как сообщает The New York Times, об этом говорят новые разведданные.


Американское издание, ссылаясь на некие новые разведывательные данные сообщает, что в деле со взрывами найден "украинский след", в диверсии участвовала "проукраинская группировка", в которую входили исключительно граждане Украины и России. А вот следов американских и британских граждан там не обнаружено, поэтому в диверсии они не участвовали.

Источники издания утверждают, что действия "проукраинской" группировки не указывают на то, что к диверсии причастен Зеленский, она может быть "марионеточными" силами, просто связанными с Киевом. Поэтому утверждать, что именно киевский режим виновен в диверсиях, разведка не может, но то, что в группировке одни русские и украинцы, имеющие специальную водолазную подготовку - это точно. Утверждается, что взрывчатка была заложена на трубопроводы с помощью водолазов, не работающих на военных и спецслужбы. При этом не исключается, что ранее они проходили специальную подготовку. В то же время никаких доказательств причастности России к терактам до сих пор не найдено.

Американская и европейская разведки признают, что о подрыве "Северных потоков" существуют "огромные пробелы", однако новые данные могут стать первой существенной зацепкой, вытекающей из нескольких тщательно охраняемых расследований

- пишет издание добавляя, что любая причастность Украины к диверсии может окончательно испортить отношения Киева и Берлина.

По мнению экспертов, новое "расследование", которое якобы вывело на след "проукраинской группировки", является состряпанным в недрах американских спецслужб фейком, единственной задачей которого является отвлечь внимание от действительных исполнителей теракта, т.е. от США. В Белом доме отказались комментировать данную публикацию.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
52 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 20:00
    +1
    Если это сделано укропами , то Шольцу в пору задуматься о помощи мистеру Зе! Так что господа из госдепа чуть не ту утку придумали
    1. poquello
      poquello Сегодня, 20:09
      +9
      Цитата: Аргон
      Если это сделано укропами , то Шольцу в пору задуматься о помощи мистеру Зе! Так что господа из госдепа чуть не ту утку придумали

      "а может это дворник злой"
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 20:14
        +4
        Цитата: poquello
        "а может это дворник злой"

    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 20:10
      +13
      новое "расследование", которое якобы вывело на след "проукраинской группировки"
      Это уже даже не смешно. Это уже полная деформация умственной деятельности, приведшая к мании величия и вседозволенности.
      1. GregAzov
        GregAzov Сегодня, 20:45
        +2
        marchcat (Marchcat)
        Сегодня, 20:10
        НОВЫЙ

        +9
        новое "расследование", которое якобы вывело на след "проукраинской группировки"
        Это уже даже не смешно. Это уже полная деформация умственной деятельности, приведшая к мании величия и вседозволенности.
        Это действительно не смешно. Это голая правда. Взрывы потоков это дело "проукраинской группировки, возглавляемой Д.Байденом.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 21:27
          0
          По любому, это станет общепризнанной версией.
          Слишком удобно ВСЕМ.
          ЕС получит предлог прекратить помощь Киеву.
          Россия получит предлог не объявлять США террористами (к сожалению, "в верхах" слишком многие заинтересованы в торговле с США)
          США остаются "белыми и пушистыми" (хотя "белыми" - это теперь оскорбление нeгpoв, не?)
          Даже в Киеве найдутся идoты, что радостно признают ответственность.
        2. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 21:29
          0
          Пресса США: Американская разведка нашла «украинский след» в диверсии на «Северных потоках»

          Это элементарный американский блеф по Геббельсу, чтобы свалить вину Байдена в подрыве "СП-1" и "СП-2", которому в США грозит ИМПИЧМЕНТ и уголовное РАССЛЕДОВАНИЕ в суде от трампистов.
      2. fif21
        fif21 Сегодня, 20:54
        +1
        Цитата: marchcat
        Это уже даже не смешно.

        Что было после подрыва башен близнецов мы знаем . А что будет за подрыв СП , нам еще предстоит узнать . Фашингтон должен быть уничтожен ! hi
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:17
      +3
      Ливерному Шольцу есть чем думатьbelay? За него думают другие.
      1. bars042
        bars042 Сегодня, 20:31
        0
        Знатно немчегу выговор делают:

        https://cs14.pikabu.ru/video/2023/03/05/1677986418287860467_291e6db5_1280x704.av1.mp4
    4. isv000
      isv000 Сегодня, 21:01
      +2
      Цитата: Аргон
      Если это сделано укропами , то Шольцу в пору задуматься о помощи мистеру Зе! Так что господа из госдепа чуть не ту утку придумали

      На укроп сейчас всё повесят, даже гибель Му-му, всё равно не жилец...
  2. bambr731
    bambr731 Сегодня, 20:01
    +16
    Янки считают, что им можно любой бред миру впаривать. Ну если они "след" нашли значит скоро ЕС подпоёт. "Призрак Киева" уже был и теперь боевой пловец Мыкола-Ихтиандр нарисуется
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 20:52
      +1
      теперь боевой пловец Мыкола-Ихтиандр нарисуется

      Вот где всплывёт та самая подводная лодка из степей украины
  3. Загребун
    Загребун Сегодня, 20:02
    +9
    Отченно смешно. И водолазы укров мины ставили. Барашка готовится к шашлыку, похоже.
    1. Labrador
      Labrador Сегодня, 20:19
      +5
      Барашка готовится к шашлыку, похоже.

      Да уж, торги идут. То лягушатники скучают по русским на олимпиаде, то теперь вот этот анекдот.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 21:06
        0
        Цитата: Labrador
        Барашка готовится к шашлыку, похоже.

        Да уж, торги идут. То лягушатники скучают по русским на олимпиаде, то теперь вот этот анекдот.

        Ну так доходы падают. Какие на фиг соревнования в синхронном плавании, художественной и спортивной гимнастике, фехтовании, и тд. без русских.
        Нет интереса, нет интриги, падают продажи от билетов и рекламы.
    2. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 20:19
      +7
      Всё просто. На дне возле трубы обнаружили следы от ласт и надпись на следе Зроблено в Украине. Вот так и определили что это украинцы. А если серьёзно то думаю украинцев спецом сделают крайними им всё равно терять нечего.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:48
      0
      Цитата: Загребун
      И водолазы укров мины ставили.

      Ещё и собирали их "на коленке" попивая горилку. laughing
  4. Эдик
    Эдик Сегодня, 20:06
    +3
    Очередная сказка про белого бычка!Тут как всегда встаёт вопрос:Кому это выгодно?
  5. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 20:06
    +1
    ааххххххаааххх))) ай да байден молодец, из любой лжи для масс медиа выход находят, хотя и такой наивно глупый
  6. Керенский
    Керенский Сегодня, 20:06
    -5
    Ну так операция по силам частнику или ООО. Не только у нас есть ЧВК...
    1. lestad
      lestad Сегодня, 20:16
      +1
      Воот.. у какелов даже тех. возможности нет подорвать
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 21:19
        0
        Цитата: lestad
        Воот.. у какелов даже тех. возможности нет подорвать

        Тех. возможность - не вопрос. Кадры решают всё. В Очакове бриты с упорством Сизифа натаскивают чубатых не только плавать, но ещё и глубоко нырять. Вопрос выплывет ли не стоит, главное - выполнить поставленную гегемоном задачу...
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 20:14
    0
    Цитата: Аргон
    Если это сделано укропами , то Шольцу в пору задуматься о помощи мистеру Зе! Так что господа из госдепа чуть не ту утку придумали

    Они команда, они состав.
  8. Normann
    Normann Сегодня, 20:14
    +2
    крайне серьезное издание - The New York Times, как можно ему не доверять?)))
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 21:22
      0
      Цитата: Normann
      крайне серьезное издание - The New York Times, как можно ему не доверять?)))

      Если это The New York Times Donbass, то да, безусловно...
  9. sailor Roman
    sailor Roman Сегодня, 20:17
    +6
    На Украине не существует системы подготовки водолазов-глубоководников и акванавтов, нет оборудования, специализированных судов и прочего, прочего, как глубоководных районов для подготовки для подготовки специалистов. Такие силы и средства имеет ВМС США, мелкобритания, Швеция, Говения и ещё несколько стран в мире. В пяти странах созданы и решают подобные действия научно-исследовательские учреждения, под крышей государственных разведывательных органов. Подобных специалистов в мире не более сотни и они, как правило, знают друг-друга.
  10. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:17
    +3
    Анекдот конечно, причём очень тупой.
    Но западный пипл схавает.
    Байден останется белым и пушистым.
  11. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:19
    +5

    Администрация, изображение содержит текст! Чего вам не хватает?
  12. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 20:22
    +3
    Они там точно в ,белом доме, уже находятся. Или весь мир за папуасов принимают. У 404 нет даже нет корабля способного доплыть до Балтийского моря, я уже не говорю про оснастку и специалистов.
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:23
    +3
    Я чуть - чуть знаком с акванавтами,не путать с алконафтами.Нырнуть на 100 метров ,на дне поработать полчаса и вынырнуть без декомпрессии ,они что весь мир за идиотов держат.Я точно не идиот.Любители нырнули и взорвали!Ржу не могу,кому брешишь Козюльский?
    1. Динго
      Динго Сегодня, 20:52
      +2
      они что весь мир за идиотов держат.Я точно не идиот.

      Да просто вор кричит толпе зевак "Держи вора !"... Не воспринимайте эту галиматью всерьез...
  14. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 20:29
    +1
    After it was a proven fact that they did it, they fabricate tall tales, not even backed up with the slightest evidence that someone else did it. LOL. The Germans must be really stupid. They should be out stoning the USA embassy in Berlin in great masses, but no, the superior race now is just sheep.
  15. МВГ
    МВГ Сегодня, 20:31
    +2
    Ну, раз американская разведка нашла в диверсии "украинский след", то в очень ближайшем будущем следует ждать "признаний" с Украинской стороны. Возможно даже очередного "терминатора" покажут, который в шароварах нырял с бочкой пороха до трубопровода. С родословной прям от Тараса Бульбы
  16. Diger
    Diger Сегодня, 20:34
    +5
    Бред (не Пит) какой-то
    Сначала думал: шляпа,
    Нет полмира эту чухню транслируют.
    Я так предположу, что украинская группировка прикупила на черном рынке подводную лодку и снарягу, потом тренировалась в лимане под Одессой примерно 3 месяца, затем погрузившись в Дунае около Сулины, прошла в погруженном состоянии дочапала до канала Майн-Дунай, затем вышла в Северное море в районе Роттердама

    Потом датским проливом докопалась до о.Борнхольм

    И сделала свое грустное дело belay
    3500 км+ ~900 км< 5000 км
    Я восхищен украинскими подводниками, Псаки не даст соврать

    Деградация не только журнализдов, но и человеков в целом -на лицо.
    Зачем эту глупость транслировать?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:52
      +2
      Ваше расследование тянет на Нобелевку ,за мир во всем мире. hi drinks
      1. Diger
        Diger Сегодня, 20:57
        +1
        winked
        Не оценят.
        Я ж не Обама какой.
        На нобелевку ныне очередь, Зеленский не даст соврать
  17. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 20:36
    +3
    Чего уж мелочиться, выискивая тени правдоподобности- обвиняли бы сразу атлантов, уничтожающих любые человеческие конструкции на дне морском. Нынешние гейропейцы с урчанием сожрут любое д---мо, вывалившееся из под американцев.
  18. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 20:36
    +1
    Стоит признать, американцы могут позволить себе "нести пургу", вернее это мы им позволяем своим "красными линиями". Что мешает нам сбить их самолёт ДРЛО, нарезающий круги вокруг Крыма.
  19. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 20:41
    +5
    Глубина относительно не большая , 60 - 80 метров. Любителям конечно не доступна, но для профессионально занимающихся дайвингом вполне по силам без сверхтехнологий и помощи государства. Но! Бомбы , которыми взорваны трубы Северного Потока , в магазине для дайверов не купишь и в гараже не соберешь, и даже в тайных лабораториях укрорейха на их разработку учениками советских ученых, не являвшихся ранее специалистами в таких устройствах, понадобилось бы несколько лет , не говоря уж о проведении многочисленных испытаний прототипов. Это во первых. А во вторых - не только надводная, но и подводная обстановка в этих местах контролируется НАТО , отслеживающее перемещения нашего флота, особенно подводных лодок. Так что гражданская посудина с отрядом свидомых водолазов с гелиевой смесью в баллонах и бочкой гексогена отпадает. Максимум , что они могли бы сделать - это сфотографироваться на фоне трубы под присмотром противолодочных служб.
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 20:55
      +1
      Не знаю на счет погружений, а на счет "бомбы" вы абсолютно правы. ВВ которое используется в подводных взрывах довольно специфично. Я не думаю, что Украина проводила исследования в этой области.
      1. Diger
        Diger Сегодня, 21:18
        0
        Я не думаю, что Украина проводила исследования в этой области

        Товарищ вы в какой стране родились?
        Слово ЭПРОН ничего не напоминает?
        13 марта 1923 года Ягода отдал приказ о создании ЭПРОН при ГПУ.
        В 1930 году в Балаклаве открыт Военизированный морской водолазный техникум ЭПРОНа, который готовил водолазные кадры и занимался исследовательской деятельностью.
      2. Комментарий был удален.
    2. Diger
      Diger Сегодня, 21:05
      0
      Глубина относительно не большая , 60 - 80 метров. Любителям конечно не доступна, но для профессионально занимающихся дайвингом вполне по силам без сверхтехнологий и помощи государства

      Где? Ау, это Балтийское море.
      1. Холодно (8-10 градусов + в середине лета)
      2. Мутно
      3. Течения и волнения
      Дайвинг в Балтийском море исключительно красив и опасен. Трудно сравнить это море с другими морями и океанами. Зеленый цвет воды, частое изменение видимости и погодных условий требуют от водолаза специальной подготовки, знаний и навыков в дайвинге.

      4. Там судоходство, кораблей больше чем корюшки
      5. На дне европейские цивилизации и войны нагадили так, что ступить не где, причём кто-то умудрился затопить там химическое оружие.
      БоНбу собрать в 10 раз легше, чем погрузиться.
      Далее как передать сигнал на подрыв? Мобильная связь на глубине 80 метров не очень, и в воде в т.ч.
      Таймер? А вдруг пострадает гражданская русалка? Датчане не простят.
      ———-
      Если только так

      Но и то это целая операция флота будет с подготовкой в год
  20. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 20:48
    0
    США хотят выйти сухими из воды Балтийского моря.Получится ли ?
  21. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 20:49
    +1
    Както от таких отмазок американцев сильно запахло пробиркой товарища пауэла, не находите?
  22. Shtilric
    Shtilric Сегодня, 20:52
    +1
    Чем грандиознее ложь, тем легче в нее поверить...
  23. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:02
    0
    США не причастны к взрывам на "Северных потоках", американская разведка нашла в диверсии "украинский след". Как сообщает The New York Times, об этом говорят новые разведданные.
    . Прикольно.... зелебобику все равно, оно и так тонет, лишний булыган на шее, несколько ускорит процесс, да и фиг с ним.
  24. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 21:13
    0
    и немаловажно во всем этом кроме себя они и ЗЕЛЮ сразу отмазали ...аахххх 22 век лицемерия и лжи всех стран
  25. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:17
    0
    ну да, сами на плотахподводжнях прилыли и взорвали
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 21:30
      0
      Надо проверить, а подводный човен "Запорожье" на месте?
      Может они на нём по-тихому сплавали?
  26. sifgame
    sifgame Сегодня, 21:27
    0
    США с со свей кодлой и есть"проукраинская группировка"
  27. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:29
    0
    Американцы решили жопу Зелёного подставить или ищут "третьих" лиц?
    Походу инопланетяне виноваты.