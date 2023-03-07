Военное обозрение
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Отступающие в Часов Яр подразделения ВСУ оказываются в новой «огневой ловушке»

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Отступающие в Часов Яр подразделения ВСУ оказываются в новой «огневой ловушке»

В риторике киевского режима и его западных кураторов Артёмовск в последние дни превратился из «крепости (так называемой фортеции) украинской армии» в «не имеющий стратегического значения населённый пункт». На этом фоне наблюдается отступление подразделений ВСУ из города, за который на протяжении последних месяцев цеплялось украинское командование, опасаясь дальнейшего продвижения российских войск.


По всей видимости, после массовых потерь ВСУ в сражении за Артёмовск было принято запоздалое принципиальное решение покинуть этот населённый пункт, уступив его ВС РФ. Основная масса подразделений ВСУ отходит в Часов Яр, находящийся западнее. Однако здесь они оказываются в новой огневой ловушке.

Как сообщается на канале ДНР «ZOV», по результатам удара боевой авиации ВС РФ были уничтожены места расположения двух батальонов ВСУ из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Данные подразделения «откатились» из Артёмовска на новые позиции и должны были сдерживать российские войска на новом оборонительном рубеже. Однако в итоге стали целью российской авиации.

Как указывается, в числе прочих был ликвидирован командир первого батальона 80-й одшб майор Андрей Луканюк. Ранее появлялась информация о том, что боевики именно этого подразделения причастны к расправам над российскими бойцами в селе Макеевка (ЛНР), произошедшим в ноябре 2022 года.
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:40
    +8
    Мочи их ,чтобы не один гад не ушёл.Пусть под землёй ползут шахтёры бандеровские,пусть нажрутся чернозёма - российского.
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 20:50
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Мочи их ,чтобы не один гад не ушёл.Пусть под землёй ползут шахтёры бандеровские,пусть нажрутся чернозёма - российского.

      Фланги держите мужики..! Нато что то нам готовит с этими смертниками всу
      1. azkolt
        azkolt Сегодня, 21:12
        0
        Цитата: Skuns
        Цитата: tralflot1832
        Мочи их ,чтобы не один гад не ушёл.Пусть под землёй ползут шахтёры бандеровские,пусть нажрутся чернозёма - российского.

        Фланги держите мужики..! Нато что то нам готовит с этими смертниками всу

        Стрелков еще давно предположил, что ВСУ может ударить именно по вагнеровцам, потому что там нет такого тыла как у армии и есть куча недопонимания между ее и ЧВК.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 21:19
          0
          Ну, всё в худших традициях.
          Проигрывают - и объявляют проигрыш "не имеющим значения".
          Главный сейчас прикол не в том, что "Бахмут не имеет значения", а в том, что
          США стали намекать, что Северный Поток подорвал Киев.
          Скорее всего, это станет общепризнанной версией - позволит слить Зеленского "по объективной причине".
          Да и наша "элита" будет не против - им ещё с США торговать, а какая же торговля с террористами.
  2. Havoc
    Havoc Сегодня, 20:43
    +13
    Солдат 80 бригады в плен не брать, за расстрел наших пленных
  3. Fedor1
    Fedor1 Сегодня, 20:47
    +1
    когда там захлопнут уж крышку котла или они так и будут выходить?
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 20:56
      +1
      не будут захлопывать.....Даже в Дебальцево физически не перекрывали, новая военная наука рекомендует так уничтожать, ведь если прижатые ломанутся на прорыв, когда терять нечего-мало кто устоит. Хотя хотелось бы, но по факту плотности пехоты не хватит.
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 20:58
      +2
      Цитата: Fedor1
      когда там захлопнут уж крышку котла или они так и будут выходить?

      А потом выковыривай их, а они будут злобу вымещать на местном населении.
      Лучше уничтожать на отходе.
      1. Слон
        Слон Сегодня, 21:10
        +3
        Да, именно при отходе противник наиболее уязвим, особенно если дистанционно засеять минами пути отступления отступления
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 20:49
    +3
    только боевой порядок "свинья" спасет ВСуков! и то не факт laughing
  5. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 20:49
    +2
    Из огня да в полымя - дави бандерлогов по всей Укропии, что бы нигде им спокойно не было.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 20:59
    +1
    Уничтожение вражеской армии, ее войск и техники важнее, чем взятие Бахмута. Воспользуйтесь возможностью.
  7. янек
    янек Сегодня, 21:00
    +1
    Как в присказке " из огня, да в полымя"
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 21:00
    +1
    Надеюсь им, устроят огненный ад. Никакой пощады.