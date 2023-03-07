Отступающие в Часов Яр подразделения ВСУ оказываются в новой «огневой ловушке»

В риторике киевского режима и его западных кураторов Артёмовск в последние дни превратился из «крепости (так называемой фортеции) украинской армии» в «не имеющий стратегического значения населённый пункт». На этом фоне наблюдается отступление подразделений ВСУ из города, за который на протяжении последних месяцев цеплялось украинское командование, опасаясь дальнейшего продвижения российских войск.
По всей видимости, после массовых потерь ВСУ в сражении за Артёмовск было принято запоздалое принципиальное решение покинуть этот населённый пункт, уступив его ВС РФ. Основная масса подразделений ВСУ отходит в Часов Яр, находящийся западнее. Однако здесь они оказываются в новой огневой ловушке.
Как сообщается на канале ДНР «ZOV», по результатам удара боевой авиации ВС РФ были уничтожены места расположения двух батальонов ВСУ из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Данные подразделения «откатились» из Артёмовска на новые позиции и должны были сдерживать российские войска на новом оборонительном рубеже. Однако в итоге стали целью российской авиации.
Как указывается, в числе прочих был ликвидирован командир первого батальона 80-й одшб майор Андрей Луканюк. Ранее появлялась информация о том, что боевики именно этого подразделения причастны к расправам над российскими бойцами в селе Макеевка (ЛНР), произошедшим в ноябре 2022 года.