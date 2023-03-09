Брянск как тень Минска и Хасавюрта

Для начала: не очень приятно, честно говоря, напоминать, но почти год тому назад, в мае 2022 года я уже позволил себе высказаться на эту тему:Партизанская война как завтрашний день для России
Кто-то согласился, кто-то нет. Кто-то как у нас принято, выдал нечто подобное, как комментатор rocket757 (Виктор) 19 мая 2022 12:58:
«Автор ... у него своя жизнь, понимание всего или чего - то. Пусть за себя и говорит, а народ сам разберётся во всём, советчиков он слушает ... оч. Редко».
Вот давайте посмотрим вместе, как у нас народ во всем разобрался. Не слушая глупых советчиков. И не забудем про официальные власти, поскольку от их действий зависит очень многое.
Пересказывать происшедшее нет никакого смысла просто потому, что пока там отыскать правду непросто. Сообщения СМИ и независимых корреспондентов «с места происшествия» настолько разнились, что о деталях говорить просто рано.
Тактику оставим на потом, а сами займемся стратегией. То есть, рассмотрим происходящее с высоты спутника и попробуем сделать определенные выводы.
Начну и наверное, не удивлю читателей, с несогласия. А не согласен я с Путиным в отношении того, что происшедшее в Брянской области – это теракт. Вот тут уже, словами классика, научились отличать незабудку… от забудки.
Теракт – он, конечно, тоже требует подготовки. Но, вспомнив, как выглядели теракты в моем городе, а было это в одном случае СВУ, заложенное в урну на остановке общественного транспорта, во втором – засунутое под сиденье в автобусе одного из городских маршрутов. Вот это были теракты. Кстати, в обоих случаях террористов подвела техника и взрывы случились не в самое людное время. Потому количество жертв было минимальным, но, к сожалению, они были.
А то, что случилось в Брянской области, это четко спланированная военная диверсионная операция. Весь вопрос – кто планировал, обеспечивал и проводил.
Посмотрим на список действующих лиц и исполнителей, даже если некоторые из них старательно скрывают сегодня лица.
1. Так называемый «Русский добровольческий корпус»
Как человек, давно наблюдающий происходящее на Украине, прекрасно понимаю, что из себя представляют эти господа.
Это даже не РОА через 80 лет, скорее, «Особая дивизия R» или «Дивизия Руссланд», созданная Борисом Хольстон-Смысловским, личностью более одиозной и менее трусливой, нежели Андрей Власов.
«Дивизия R» в лучшие времена имела около 10 тысяч человек личного состава и 12 диверсионно-разведывательных центров подготовки. А личный состав набирался в основном из эмигрантов и их потомков и лишь после из военнопленных, изъявивших желание работать на Вермахт.
В общем «Русский добровольческий корпус» - это такая вот «Дивизия Руссланд». По факту – не очень большое, но подразделение Главного управления разведки МО Украины. По сути – члены РДК вполне нормально участвуют в совместных акциях и с ВСУ, и с тербатами.
Те, кто разбирается в украинских делах и украинцах, подтвердят, что на всех роликах, записанных от лица РДК звучат исключительно русские. Ни малейшего акцента, присущего украинцам, говорящим на русском. В общем – наши соотечественники (по документам, возможно, даже и не бывшие), перешедшие на сторону Украины.
Более того – прошедшие подготовку и способные на многое. ГУР МО – это место, где достаточно профессионалов, особенно не говорящих на русском и украинском, но способных за небольшое время подготовить вполне приличного диверсанта из кого угодно.
Что касается количества «кадров» в РДК и качества – ну кто-то может их определить в идейные борцы с режимом Путина, но думаю, основное большинство все-таки запишет в предатели.
2. Суфлеры-координаторы
То, как ДРГ РДК прошла на территорию России, «как каравелла по зеленым волнам», говорит о многом. В первую очередь о том, что группу «вели». И вели не просто так, а заранее проработав маршрут движения, чтобы группа не попала в поле зрения российских пограничников.
Спутниковая, радиотехническая, агентурная и визуальная разведки собрали всю возможную информацию об участках, через которые можно в теории пройти и выдали максимально эффективный и безопасный маршрут движения.
И многочисленная ДРГ прошла, и не просто прошла, а еще и притащила приличный запас мин, взрывчатки и прочих полезностей. Кстати, вопрос: есть ли вероятность того, что ДРГ устроила в районе пару-тройку схронов? Конечно, есть.
25 декабря ФСБ легко и непринужденно отловила и уничтожила группу из четырех человек в той же Брянской области. Группа была очень странная, но тем не менее. Финал для нее был печален.
Через два месяца группа в десять раз больше вполне спокойно проходит и идет как на параде. О чем это говорит? О том, что ей основательно «тропили» маршрут.
Отдельные паблики в Интернете говорят, что данный район многократно посещали беспилотники с той стороны. Я позволю себе пофантазировать, доказательств нет никаких, но все же: БПЛА вполне в состоянии донести до камер видеоконтроля от комплексов наблюдения за границей если не гранату, которую очень точно оператор может положить рядом с камерой, то модуль РЭБ, который просто заглушит сигнал. Есть такие, которые практически одноразовые, способные проработать несколько часов и вырубить все в радиусе километра вокруг.
Учитывая, где находятся службы реагирования (намекну – на удалении от границы), понятно, почему «ленточка» осталась без присмотра. Время реагирования охраны «Брянской границы на замке» оказалось просто чудовищным, как показали последующие события.
Итак, камеры нейтрализованы, спутники выдали обстановку, коптеры висят и корректируют на всякий случай. Учитывая, что пара коптеров может патрулировать очень большой по площади район, подкрасться незамеченный к шурующей ДРГ было невозможно. А я уверен в том, что воздушное наблюдение было постоянным, уж очень себя спокойно вели диверсанты.
Действительно, ну очень спокойно зашли, спокойно устроили фото и видео сессии, спокойно ушли. Да, инцидент с машиной все подпортил, но об этом отдельно чуть ниже.
Кто-то возможно будет анализировать действия российских властей в Брянской области, но из потока сказок и сказочек самого разного толка можно было понять одно: никто никого никуда не вытеснял, никаких артиллерийских ударов по вытесненным террористам не наносилось, диверсанты зашли и ушли совершенно спокойно.
Оставим это на совести тех, кто на протяжении нескольких часов согласовывал, докладывал, совещался и принимал решения. А мы идем дальше.
3. Большая политика
Ну как тут без нее? Политика у нас везде, а в окопах особенно. И в нашем случае ситуацию надо рассматривать именно с политической точки зрения.
А что у нас с политической точки? А там в принципе все в порядке в плане понимания, если закрыть глаза на то, что некоторые силы в стране стараются сделать вид, что ничего такого не произошло.
То есть, нам подают ситуацию так: произошел террористический акт. Некие лица из террористической организации «Русский добровольческий корпус», который, кстати, запрещен в РФ (что не мешает корпусу действовать совершенно), представляющий собой интернациональное объединение отдельных личностей, поддерживаемых и финансируемых опять же отдельно взятыми неизвестными личностями, совершил ряд действий на территории России.
«Терроризм есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях».
Так вот, две обоймы из автомата в гражданские «Жигули» - это как раз подходит под «иные действия». И взял я это не с потолка, а из Уголовного Кодекса РФ, статья 205, часть 1. Терроризм.
Если упростить: терроризм – совершение противоправных действий, направленных на достижение неких политических целей. Политические цели в нашем случае были даже озвучены одним из визитеров, но… Честно говоря, тут надо было либо крест снимать, либо трусы надевать, потому что «мы не воюем ни с кем кроме режима Путина» - это одно, а расстрелянные «Жигули» - это другое.
Стреляли бы в «Волгу» ГАЗ-21 – можно было бы извернуться, дескать, номера попутали, а у ВВП такая же. Но ВАЗ тут ничем не оправдать.
Вы сейчас уже подумали: да какая разница? А вот разница как раз есть.
Одно дело, когда шайка террористов проникает на территорию другого государства и устраивает кровавый пиар в первую очередь себе при помощи, скажем так, сочувствующих элементов. И совсем другое – когда это деяние государственного масштаба, а оно таким и является, потому что
в планировании и организации принимали участие не только спецслужбы Украины, но и западные военные структуры. Тут претензии могут быть совсем другого уровня.
Судя по тому, что начало происходить на политических аренах обеих стран, все обстоит именно так.
На Россию совершено нападение со стороны Украины. Стоит напомнить, что Украина – это легитимное государство, признанное Россией. Да, в отношении Украины идет СВО, но тут мы имеем дело именно с СВО Украины в отношении России.
Да на политической сцене у нас очень много происходит такого, не совсем понятного обывателю. Договорняки, схемы, экономические потаенные (и не очень) сделки, сам по себе более чем странный статус СВО. Однако весь мир, поддерживающий Украину, говорит об агрессии России в отношении Украины. Тут возникает справедливый вопрос: а чем Украина лучше, организовывая свое СВО на российской территории?
Ничем.
Потому после первых криков радости и интервью украинская сторона начала «отмазываться», дескать, это вообще не мы, это не наши, это российские противники путина (читай – власовцы), а где они взяли оружие и экипировку, карты и информацию о действия погранслужбы – официальному Киеву вообще не известно.
То, что идея теракта вместо нападения, была поддержана в России, понятно. Именно по вышеперечисленным причинам. Теракт – это работа каких-то одиночек, а диверсия – спланированная военная акция. Теракт предотвратить довольно сложно (хотя «минирование» автомобиля Малофеева предотвратили легко и непринужденно), а вот противостояние диверсиям…
4. Внутренняя дестабилизация
Похоже именно на такую попытку. В первую очередь показать, что современная российская власть неспособна защитить граждан. Идея неплохая, реализация подводит. Да, успехи украинских беспилотников бесспорны, в плане террора на «освобожденных» территориях и расстрелах военнопленных украинцы вообще не знают себе равных, но вот «работа» на российской территории…
Да, смотрится. Ворвались, быстренько наговорили текстов в довольно правильном ключе (мы не воюем с гражданскими, не стреляем в безоружных, мы против путинской власти, которая не способна защитить приграничные регионы), но вот стрельба по «Жигулям» как-то здесь оказалась не к месту.
Понятно, что такими действиями российское общество не раскачать. Действительно, «маловато будет».
Но всей российской власти давно пора принять к сведению и задуматься вот над чем: а почему именно так ведут себя «террористы»? Почему спокойно снимают и распространяют расстрелы пленных, показывают кадры с квадрокоптеров, как в Донецке расстреливают снарядами «Скорую», которая приехала к раненой женщине и десятки других преступлений?
Все просто: там, по другую сторону фронта, уверены в собственной победе и безнаказанности. Это гарантирует лицензия от Запада, выданная «защитникам западных границ». Вместе с оружием, естественно. Есть от чего возгордиться и несколько потерять человеческий облик.
Увы, но Брянская область – очередной полигон, на котором изучают возможности ВСУ и ответные реакции России. И там, за линией фронта, очень внимательно смотрят, что будет дальше – рисование очередной красной линии или очередные удары по электростанциям. Это важно, потому что чем слабее будет ответ, тем дальше в своих устремлениях будут заходить украинские командующие. И вполне реально, что нам устроят новый Беслан и Буденновск, нов Брянской или Белгородской областях. Репетиции, как мы видим, идут вовсю.
И очень жаль, что у тех, кто планирует это в Украине, есть добровольные помощники в России. Уж если господин Картаполов в прямом эфире говорит о том, что в России есть много внутренних врагов, то значит, что их действительно много.
Именно на совести этих людей, которые, скорее всего, останутся неизвестными, множественные «договорняки» и сомнительные сделки типа зерновых. Странные обмены и поставки топлива Украине и так далее до бесконечности.
Они станут мешать настолько, насколько СВО может угрожать их бизнесу и благосостоянию. Что, естественно, на руку Киеву, который планирует начать переход на более высокий и сложный уровень действий. Проверочная атака беспилотниками объектов в Подмосковье – лучшее тому доказательство.
Это просто эпизод, один момент. Но таких моментов уже накопилось достаточно: аэродром в Миллерово, Крымский мост, база в Энгельсе, Коломна. Нормальная проверка тактики по полученным и обработанным разведданным самого высшего порядка, предоставленная Киеву союзниками. Очевидно, что следом будут следующие «теракты», которые, по сути, будут обычными диверсиями. Более организованные и дерзкие, с привлечение больших сил на нескольких участках сразу.
Это очень нужно ВСУ, которые погрязли в позиционной войне. Это нужно и Западу, которому необходимы обоснования для многомиллиардных расходов при поставках вооружений Украине. Там очень нужна картинка умелых, храбрых и профессионально подготовленных бойцов ВСУ, которые успешно противостоят российской агрессии.
Причем, все прекрасно понимают – особых последствий у Киева не предвидится, индульгенция выдана. Поэтому все, что угодно, кроме откровенного перехода за грань разумного.
Расстрел легковушки с детьми – это уже на грани. Да, в Донецке, Горловке, Брянке, Херсоне тоже гибли люди. Но все-таки немного разные вещи: прилетевшая мина или «Хаймарс» и откровенная стрельба по машине с детьми почти в упор.
Это на Западе тоже прекрасно понимают. И потому сразу же официальный Киев заюлил и начал открещиваться от РДК, дескать, они сами, а мы не при чем. Понятно.
Но «красные линии» и озабоченности где угодно, хоть в Совбезе ООН – это смех сквозь слезы. Чем больше таких озабоченностей высказывает Москва, тем сильнее чешутся руки у Киева. Так что рисовать «красные линии» и выражать озабоченности – это все бесполезно. Уже не будут ни смотреть, ни слушать.
Это для слабых.
А для сильных, скажем – опыт Израиля. Там принято бороться не с террористической паутиной, а с пауками. И на все выпады Израиль всегда отвечал просто несоизмеримым ответным насилием. Уже неоднократно на наших страницах звучали призывы перенять опыт. Любым способом.
5. Итоговый вывод. КТО вместо СВО и Хасавюрт-2 как тень Минска-2
Хорошо, в Брянской области был не «теракт», а теракт. Хорошо. Давайте тогда объявлять КТО по образцу и подобию чеченской вместо «странной военной операции». Все становится до боли похожим на события тех дней, вот только второй Хасавюрт России не нужен. Да и первый тогда показал, что игнорированием угроз и попытками умаслить террористов террор не остановить. Наоборот, это только дает дополнительные возможности террористам.
Террор можно остановить только еще более страшным террором. Это было доказано 20 лет назад в Чечне. Участники событий тех дней никуда не делись и готовы, уверен, оказать всю необходимую помощь в плане консультаций и обмена опытом.
Хасавюрт-2 как символ попыток примирения и прощения – это хуже Минска-2. Поэтому оборона здесь абсолютно неуместна. Войны выигрываются только наступлением. Войны с террористами – уничтожением.
Руководству пора вспоминать (особенно некоторым непосредственным участникам тех событий) о событиях тех лет и проводить параллели. Пора.