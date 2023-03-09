Концерн «Калашников» разрабатывает систему управления огнем для стрелкового оружия

Рекламное фото комплекса FN FCU Mk 3
Одним из наиболее интересных и перспективных направлений в сфере стрелкового оружия является разработка полноценных систем управления огнем. Подобные приборы, монтируемые или интегрируемые в стрелковый комплекс, должны рассчитывать данные для стрельбы и резко улучшать точность огня. Недавно стало известно, что комплекс такого рода разрабатывается и в нашей стране, его созданием занимается концерн «Калашников».
Актуальные тенденции
5 марта телеканал «Звезда» показал очередной выпуск программы «Военная приемка» под названием «Оружейная ярмарка в Персидском заливе». Темой выпуска стала февральская выставка IDEX-2023 в Объединенных Арабских Эмиратах и российская экспозиция на ней. В программе демонстрировался ряд современных отечественных разработок, а также рассказывалось о новых проектах.
Одной из тем программы стали новые способы повышения характеристик стрелкового оружия. Так, главный конструктор стрелкового направления концерна «Калашников» Сергей Уржумцев напомнил, что в последние 3-4 года за рубежом наблюдается интерес к полноценным системам управления огнем. Такие устройства предназначаются для выполнения ряда задач, которые сейчас возлагаются на человека. СУО способны засекать цель, сопровождать ее, а также рассчитывать и вводить поправки.
Изделие FN FCU
Перспективной тематикой занимаются не только за рубежом. По словам С. Уржумцева, в концерне «Калашников» уже запущена отдельная программа такого рода. Проект пока находится на ранних стадиях, и наработки по нему еще не готовы к полноценной демонстрации широкой общественности. В то же время, представитель концерна предположил, что уже в ближайшее время новую систему удастся вывести на рынок.
Ввиду отсутствия доступного отечественного образца, «Военной приемке» пришлось демонстрировать перспективные решения на примере иностранных образцов. На той же выставке IDEX-2023 нашли и показали зрителю стрелковый комплекс от бельгийской компании FN Herstal на основе баллистического калькулятора FN Elity. Также на выставке присутствовали «умные прицелы» израильской компании Smart Shooter.
Как скоро, российское предприятие будет готово показать свою разработку такого рода, неизвестно. Пока его руководство говорит только о неопределенном ближайшем времени. Нельзя исключать, что речь идет о нескольких следующих месяцах. Так, премьера нового стрелкового комплекса может состояться на будущем форуме «Армия-2023».
Дальномер-вычислитель FN Elity
Готовые разработки
Концепция «умного прицела» или полноценной СУО, пригодной для установки на личное оружие бойца, появилась достаточно давно. Однако до определенного времени доступная элементная база не позволяла реализовать подобные идеи и получить все желаемые результаты. Лишь в последние годы появились приборы, способные решать несколько задач и заменить целый набор устройств.
Некоторые образцы такого класса к настоящему времени дошли до серийного производства. Они демонстрируются на выставках и предлагаются потенциальным заказчикам. Приборы с особыми возможностями неизменно привлекают внимание публики, но армии проявляют к ним сдержанный интерес.
Вооруженные силы нескольких стран проводили испытания таких устройств и делали выводы, в т.ч. положительные для компаний-разработчиков. Так, в 2018 г. большое количество прицелов заказала армия Израиля. В 2020 г. появились заказы меньшего объема от США и Индии.
Прибор Elity на винтовке
Впрочем, СУО для стрелковых комплексов по-прежнему не пользуются особой популярностью. Количество реальных заказов на них невелико, а поставки выполняются малыми партиями. Компании-разработчики надеются, что в будущем эта ситуация изменится.
Функции и возможности
Актуальные зарубежные проекты систем управления или прицелов основаны на нескольких основных идеях. В целом все сводится к дополнению винтовки или автомата приборами, которые берут на себя расчет данных для стрельбы. Они разгружают стрелка, а также повышают точность и скорость наводки.
В качестве одного из примеров «умного» стрелкового комплекса «Военная приемка» привела винтовку с устройством FN Elity. Последнее представляет собой легкий и компактный прибор для установки на стандартные планки цевья или ствольной коробки. В общем корпусе помещены лазерный дальномер, баллистический компьютер и небольшой экран для выдачи данных. Работой устройства управляет выносной пульт, устанавливаемый в удобном для стрелка месте. Также предусматривается беспроводное соединение с устройствами на платформе Android для более полного использования прицела.
"Умный прицел" Smart Shooter SMASH 2000
Изделие FN Elity, смонтированное на оружии, по команде стрелка измеряет дальность до выбранной цели (до 1750 м по ростовой цели) и, зная тип боеприпаса, рассчитывает поправки для стрельбы. Далее стрелок должен ввести их в имеющийся на оружии прицел и открывать огонь. Также возможна работа в режиме лазерного целеуказателя с переменной мощностью.
Более совершенной является СУО / прицел FN Fire Control Unit Mk 3. Этот прибор выполнен в корпусе специфической формы. Его левая половина вмещает коллиматорный прицел с возможностью перемещения прицельной марки. В правой части помещен лазерный дальномер и вычислитель. Также на корпусе предусмотрены кнопки управления. Имеется выносная кнопка замера дальности.
Прицел FCU Mk 3 по команде измеряет дальность до цели (до 1 км) и вырабатывает данные для стрельбы, по которым в коллиматоре перемещается прицельная марка. Далее стрелку остается только навести марку на цель и открывать огонь. Изделие FCU отличается от Elity улучшенной эргономикой и простотой использования.
«Умные прицелы» серии SMASH тоже имеют оптическую часть, лазерные дальномеры и вычислительные средства. При этом комплектация приборов отличается. Существуют изделия на основе коллиматора или с оптическим прицелом. Некоторые модификации комплектуются видеосистемой с дневным и ночным каналом – картинка выдается на встроенный монитор и может записываться. В последних моделях добавлена возможность взаимодействия с гаджетами и БПЛА. Также на основе прицельных устройств разработан автоматизированный боевой модуль.
SMASH 2000 в армии Израиля
Несмотря на все отличия, устройства линейки SMASH имеют схожие функции и принципы работы. Стрелок или оптическая система отслеживает цель; автоматика измеряет дальность и рассчитывает поправки. В соответствии с последними в прицеле перемещается марка.
Отечественный проект
Как сообщается, концерн «Калашников» сейчас разрабатывает свой вариант СУО для стрелковых комплексов. Можно предположить, что проект уже продвинулся достаточно далеко, и благодаря этому готовый образец смогут показать в ближайшее время. Пока же подробности этой разработки не раскрываются.
Каким именно будет «умный прицел» от «Калашникова», неизвестно. Но можно предположить, что по составу и функциям он будет похож на уже известные иностранные образцы. В то же время, под вопросом весовые и габаритные параметры, исполнение и компоновка, совместимость с разными образцами оружия и боеприпасов и другие особенности.
Испытания SMASH в США
Следует отметить, что отечественная СУО будет уже не первым образцом своего класса в мире. В то же время, подобное отставание от конкурентов имеет свои преимущества. Российские специалисты получают возможность изучить чужие наработки и опыт, благодаря чему можно использовать наилучшие идеи и застраховаться от возможных ошибок. Следовательно, российский «умный прицел» будет, как минимум, не хуже иностранных аналогов.
Перспективы такой разработки понятны уже сейчас. СУО предложат армии и силовым структурам. Она пройдет необходимые испытания и нельзя исключать, что ее примут на вооружение. Такие приборы представляют интерес для спецподразделений и могут поступить в их распоряжение. В то же время, массовое внедрение «умных прицелов» ожидать не приходится – ввиду их высокой стоимости и избыточности для большинства стрелков.
Впрочем, пока речь идет только о версиях и прогнозах. На данный момент известно только о запуске отечественного проекта и о будущей демонстрации его результатов. В ближайшее время запланирована премьера этого изделия, и тогда его можно будет оценить в полной мере.