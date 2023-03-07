В Артёмовске ликвидирован один из лидеров «Правого сектора» Дмитрий Коцюбайло с позывным «Да Винчи».

Очередного украинского националиста высокого ранга ликвидировали в Артемовске. Речь идет о Дмитрии Коцюбайло с позывным "Да Винчи", ярым сторонником и одним из лидеров запрещенного в России и признанного террористической организацией "Правого сектора"*.Коцюбайло воевал в Артемовске в должности командира одного из подразделений 67 бригады ВСУ (ДУК Правый сектор*). По одной информации, командовал батальоном, по другой - ротой. Там его и ликвидировали бойцы ЧВК "Вагнер". Гибель одного из главарей "Правого сектора"* уже подтвердили бывшие депутаты Верховной Рады Борислав Береза и Мустафа Найем. По некоторым данным, о гибели Коцюбайло также заявил и Зеленский, вручивший правосеку в 2021 году звезду "Героя Украины". Как заявляли в то время на Украине, клоун заигрывал с националистами.Коцюбайло родился в Ивано-Франковской области. Учился в местном художественном лицее, но не закончил его, отправившись на майдан в 2014 году. После переворота в Киеве отправился на Донбасс, где воевал против ополчения народных республик, взяв себе позывной "Да Винчи", хотя "побратимы" звали его "Чикатило" за жестокость. С 2015 года командовал ротой, называл себя командиром первой отдельной штурмовой роты ДУК Правый сектор*. В 2020 получил ранение под Песками, в том же году стал членом провода (руководящий орган) Правого сектора*. В 2021 получил звезду "Героя Украины" от Зеленского.В позапрошлом году при посещении американцами позиций ВСУ в Авдеевке заявил, что кормит прирученного волка "костьми русскоязычных детей". Неоднократно делал глумливые заявления в отношении русскоязычного населения.На момент боев в Артемовске командовал подразделением "Волки Да Винчи". Отправлен штурмовиками ЧВК "Вагнер" на свидание со своим кумиром Бандерой.