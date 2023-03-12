Катастрофа армии Потоцкого под Корсунем

Юлиуш Коссак, Встреча Тугай-бея и Хмельницкого под Корсунем
Продолжение боевых действий
Не зная о поражении своего авангарда (Битва под Жёлтыми Водами), коронное войско гетманов Потоцкого и Калиновского продолжало идти на юг. Большое войско шло медленно. Казалось, что это не поход, а увеселительная прогулка. Каждый магнат и пан приезжал не только со своей хоругвью-дружиной, но и с возами, где всё имелось для пиров. О войне никто и не думал. Паны утраивали пиры и пирушки, кичились друг перед другом богатством. С кем воевать-то? С кучкой голодранцев? А они одна из лучших в Европе армий.
3 мая 1648 года польские войска неспешно прошли Чигирин и разбили стан. До Жёлтых Вод осталось более 100 вёрст. Вскоре пришла весть о разгроме авангарда. Паны ошалели от неожиданности. Разъярённый коронный гетман Потоцкий, потерявший в битве под Жёлтыми Водами сына, приказал жечь окрестные селения. Армия пошла дальше, 10 мая поляки прибыли под Корсунь и заняли сильную позицию. Укрепились шансами, рвами и поставили батареи. С одной стороны лагерь прикрывала река Рось. Коронное войско насчитывало от 14 до 25 тыс. человек при 40 пушках.
После разгрома польских сил под Жёлтыми Водами казаки, усилившись реестровыми полками, перешедшими на сторону повстанцев, решили выступить против армии Потоцкого. Из Чигирина, Крылова, других городков и селений прибыло 2 тыс. охотников (добровольцев). Хмельницкий устроил войско. Артиллерию и обоз подчинил генеральному обозному Сулиме, над запорожцами кошевым поставил Небабу. Реестровых казаков разбил на шесть полков – Чигиринский, Черкасский, Корсунский, Каневский, Белоцерковский и Переяславский. Полковниками стали Кривонос, Богун, Чарнота, Нечай, Мозырь и Вешняк. Генеральным есаулом назначен Тетеря.
Армия Хмельницкого, по разным оценкам, насчитывала 15-20 тыс. человек. В основном пехота. Крымская орда Тугай-бея также усилилась до 4-6 тыс. человек (по другим данным, явно завышенным, 20 тыс.). Хмельницкий хорошо знал о положении польского войска. Сведения поступали от многочисленных сторонников в стане Потоцкого.
14 (24) мая казачий гетман направил вперёд полк Кривоноса и часть крымцев. Вечером этот полк начал действовать за Росью, в тылу Потоцкого. Под Стеблёвом казаки Кривоноса загатили реку Рось, чтобы облегчить доступ к польскому лагерю. На рассвете 15 (25) мая в район Корсуня подошла основная казацко-крымская армия и переправилась через Рось, остановилась в Корсуне. Начались первые стычки. Город сгорел.
Военная хитрость
Осторожный Хмельницкий не хотел штурмовать хорошо укреплённую позицию противника с сильным войском. Это могло привести к большим потерям даже в случае победы, либо к неудаче. Поэтому казаки применили военную хитрость. Один из казаков согласился добровольно пожертвовать собой. Во время стычки он нарочно попал в плен. Он умер под пытками и рассказал полякам, что казаков без счёта, у Тугая-бея 50 тыс. всадников, и вскоре будет вся Крымская орда.
Поляки переполошились, начались споры, что делать дальше. Боялись не только силы казацкой и татарской, сколько осады и голода. Поздно вечером 15 мая состоялся военный совет. Калиновский и некоторые другие опытные командиры предлагали стоять на сильной позиции, построить новые укрепления и дождаться подкреплений. Большинство во главе с Потоцким решили отступить и соединиться с войсками Вишневецкого. От могущественного князя прибыл гонец и сообщил, что тот с 6 тыс. отрядом идёт на помощь.
В ночь на 16 мая разведка сообщила Хмельницкому о сборах во вражеском лагере. Казак-разведчик Самойло Зарудный, который по поручению гетмана выполнял роль проводника польских войск, рассказал о планах противника. Поляки решили, бросая большую часть обозов, идти налегке через Богуслав и Белую Церковь на Паволочь. На пути шляхты через 10 вёрст от Корсуня была узкая лесная долина – балка Гороховая Дубрава (или Крутая, Кривая Балка). Дорога здесь шла через узкий болотистый овраг, проходила через две высоты, склоны которых поросли дубовым лесом. Пересечённая местность не давала панам использовать преимущество в панцирной коннице.
Хмельницкий решил перехватить противника в этом месте. Он послал на перехват коммуникации 6 тыс. казаков с артиллерией во главе с Кривоносом. Они в Кривой Балке устроили засаду. Дорогу перекопали рвами, на дороге и обочинах устроили засеки из поваленных деревьев. Подготовили позиции для пушек и пехоты.
Сражение
На рассвете 16 (26) мая 1648 года большая колонна польского войска начала отход по Богуславской дороге. В авангарде и арьергарде шла кавалерия, в центре обоз с боеприпасами и особо ценным имуществом, артиллерия, на флангах – пехота. Казаки и татары полякам сначала не мешали. Затем стали сопровождать, давить с тыла и флангов.
Скорым маршем коронная армия дошла до Гороховой Дубравы и в полдень спустилась вниз. Здесь шляхте пришлось менять походный порядок, вытягиваясь по узкой дороге. Внезапно из кустарника начали бить казацкие пушки. Пересечённая местность и лес мешали шляхте использовать конницу, отбросить противника. Пока польские солдаты пробирались через лес, разбирали завалы, гатили путь, их расстреливали из пушек и мушкетов. Пушки увязли в болоте, и артиллерия стала бесполезной. Возы также застряли, их атаковали казаки и крымцы. Пока польский авангард пытался пробиться вперёд, остальные пытались найти выход из яра, повернули назад. Но спасения не было.
В бой вступили и основные силы Хмельницкого и Тугай-бея. Потоцкий, видя, что его армия гибнет, сделал последнюю попытку прорваться. Он приказал конным хоругвям спешиться, взяться за мушкеты. Но не приученные к пешему бою польские кавалеристы не сумели вовремя перестроиться, создать плотный оборонительный порядок. Казаки и татары ворвались в польский табор. Началась паника. Польская челядь, слуги захватывали лошадей, с которых спешились хозяева и пытались спастись.
Некоторое время польские солдаты отбивались в центре, но вскоре пал и он. Паника стала всеобщей. Солдаты разбегались, пытались спастись кто как мог. Татары их резали или вязали для продажи. Лишь князь Корецкий смог пробиться со своей дружиной, потеряв в бою половину двухтысячного отряда. За четыре часа боя польской армии не стало. Казаки и крымцы захватили богатую добычу. Весь обоз и артиллерию. В плен попали оба польских гетмана, десятки видных магнатов и панов, более 8 тыс. солдат. Пленников немедленно отправили в Крым. Остальная армия была перебита. Смогли сбежать только около 1,5 тыс. человек.
Разгром шляхетской армии под Корсунем имел решительные последствия. Поляки потеряли основную вооруженную силу в Малой Руси. Отряды Вишневецкого и других магнатов, узнав о гибели коронного войска, отступили в свои владения или, забрав семьи, бежали к границам Польши. Польские чиновники из Киевского и Брацлавского воеводств бегут в Литву. Корсуньский погром стал сигналом к всеобщему восстанию. Повсеместно разгораются крестьянские бунты, громят и жгут польские шляхетские имения. Бунты начались даже в удалённой от центра восстания Галиции. В городах мещане и местные селяне громят польские и еврейские общины, католические монастыри и церкви.
Восстание казаков переросло в народную русскую освободительную войну. За 6 дней до Корсунского сражения умер король Владислав IV, в Речи Посполитой начался период бескоролевья. То есть появились благоприятные условия для развития наступления.
На Корсунской раде 18 мая казаки решили продолжать войну со шляхтой, постановили просить русского царя о ратной помощи и о воссоединении с Россией. 22 мая Белая Церковь торжественно встретила армию освободителей.
Хоругвь Богдана Хмельницкого. Реконструкция. Чигиринский исторический музей