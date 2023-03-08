Пентагон изучает возможность интеграции ракет AIM-120 класса «воздух-воздух» с истребителями советского образца ВСУ

Для оказания военной помощи Украине Запад рассматривает всевозможные варианты. Один из таких вариантов – поставка ракет авиационного базирования. Но в этом варианте есть и проблема. Связана она с тем, что нужно особым образом подходить к выбору носителей. Сегодня на Украине большая проблема с самолётами как таковыми – в воздух поднимаются единичные истребители советской эпохи, ранее переданные странами Восточной Европы, поддерживающими деструктивный киевский режим.Как пишет издание Politico со ссылкой на сотрудников Пентагона, в связи со сложившейся для Украины ситуацией рассматривается возможность применения натовских ракет на истребителях МиГ. В частности, речь идёт о ракетах AIM-120, относящихся к классу «воздух-воздух». Изначально они создавались под истребители F-16 американского производства. Теперь же, как заявили представители американского министерства обороны, изучается возможность эффективного применения AIM-120 с борта МиГов.В издании отмечено, что сейчас ведётся работа по преодолению технических трудностей использования ракет образца НАТО на самолётах советского образца, по их интеграции.AIM-120 AMRAAM – ракета средней дальности. Существует несколько её модификаций и производных. Стоимость относительно современных вариантов стартует от 1,1 млн долларов за единицу. Модификации различаются в том числе по дальности поражения цели. Эта дальность может варьироваться от 100 до 180 км (версия AIM-120D).Примечательно, что определённые модификации таких ракет используются в зенитных ракетных комплексах. Например, речь о норвежско-американских NASAMS, которые ранее уже поставлялись Украине.Ранее сообщалось, что украинские лётчики уже начали обучение пилотированию F-16 на базе в Тусоне (Аризона, США). Утверждается, что пока реальных вылетов не было, а используются лишь наземные тренажёрные комплексы.