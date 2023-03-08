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Пентагон изучает возможность интеграции ракет AIM-120 класса «воздух-воздух» с истребителями советского образца ВСУ

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Пентагон изучает возможность интеграции ракет AIM-120 класса «воздух-воздух» с истребителями советского образца ВСУ

Для оказания военной помощи Украине Запад рассматривает всевозможные варианты. Один из таких вариантов – поставка ракет авиационного базирования. Но в этом варианте есть и проблема. Связана она с тем, что нужно особым образом подходить к выбору носителей. Сегодня на Украине большая проблема с самолётами как таковыми – в воздух поднимаются единичные истребители советской эпохи, ранее переданные странами Восточной Европы, поддерживающими деструктивный киевский режим.


Как пишет издание Politico со ссылкой на сотрудников Пентагона, в связи со сложившейся для Украины ситуацией рассматривается возможность применения натовских ракет на истребителях МиГ. В частности, речь идёт о ракетах AIM-120, относящихся к классу «воздух-воздух». Изначально они создавались под истребители F-16 американского производства. Теперь же, как заявили представители американского министерства обороны, изучается возможность эффективного применения AIM-120 с борта МиГов.

В издании отмечено, что сейчас ведётся работа по преодолению технических трудностей использования ракет образца НАТО на самолётах советского образца, по их интеграции.

AIM-120 AMRAAM – ракета средней дальности. Существует несколько её модификаций и производных. Стоимость относительно современных вариантов стартует от 1,1 млн долларов за единицу. Модификации различаются в том числе по дальности поражения цели. Эта дальность может варьироваться от 100 до 180 км (версия AIM-120D).

Примечательно, что определённые модификации таких ракет используются в зенитных ракетных комплексах. Например, речь о норвежско-американских NASAMS, которые ранее уже поставлялись Украине.

Ранее сообщалось, что украинские лётчики уже начали обучение пилотированию F-16 на базе в Тусоне (Аризона, США). Утверждается, что пока реальных вылетов не было, а используются лишь наземные тренажёрные комплексы.
Использованы фотографии:
G. Edward Johnson. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=447206
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:50
    +1
    Ну,вот для противорадилокационной ракеты HAMR они приделали переходник на МИГ29.И применяют их
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 07:22
      +3
      HAMR много не надо, она сама наводится на источник сигнала. А вот AIM-120 более зависима от бортовой РЛС (ну если не в упор стрелять по мишени). Тут придётся или учить ракету работать с РЛС или наоборот. Если новость всплыла, значит работы уже идут.
  2. bravo77
    bravo77 Сегодня, 07:03
    0
    Это говорит что ещё приличное количество советских военных самолетов у партнеров
    привет Конашенкову, короче
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:07
    +1
    рассматривается возможность применения натовских ракет на истребителях МиГ
    Вероятно решат эту проблему, т.к. квалифицированных специалистов в достатке. Интересно сколько еще МиГ-29 имеется в наличии ВВС Украины и не закончатся ли они к этому сроку. В последние дни сбивают регулярно.
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 07:11
    -1
    Цитата: rotmistr60
    рассматривается возможность применения натовских ракет на истребителях МиГ
    Вероятно решат эту проблему, т.к. квалифицированных специалистов в достатке. Интересно сколько еще МиГ-29 имеется в наличии ВВС Украины и не закончатся ли они к этому сроку. В последние дни сбивают регулярно.

    а с какой целью всу Миги поднимают в воздух,
    сбивать герани над линией фронта?
    под и думайте про "сбивают регулярно"
  5. KCA
    KCA Сегодня, 07:43
    +1
    Интересно, как быстро эта ракета относительно небольшого размера стоимостью $1.1млн появится в ГосМКБ "Радуга", например, да, там не только крылатые ракеты разрабатывали, но и В-В тоже, а на ДМЗ их делали