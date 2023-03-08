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Белоруссия приняла решение поменять военную доктрину с учётом произошедших в мире изменений

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Белоруссия приняла решение поменять военную доктрину с учётом произошедших в мире изменений

Белоруссия намерена поменять военную доктрину, накануне Совбез республики поручил Минобороны разработать новую военную стратегию. Решение принято на фоне последних изменений в мире. Действующая военная доктрина республики Беларусь была принята в 2016 году.


Министерство обороны Белоруссии разработает новую военную доктрину, в которой будут учтены военно-политические изменения, произошедшие за последние десять лет. Соответствующее постановление вынес Совбез республики на своем последнем совещании, прошедшем накануне. Кроме военной доктрины, Минск принимает новую концепцию национальной безопасности, также учитывающей все изменения. Позднее она будет вынесена на обсуждение Всебелорусского народного собрания.

В связи с изменением военно-стратегической обстановки министерству обороны во взаимодействии с уполномоченными государственными органами и организациями приступить к разработке новой военной доктрины

- говорится в постановлении Совбеза.

Обновленная концепция национальной безопасности Белоруссии будет учитывать не только прошедшие изменения в мире и вокруг республики, но и учтет опыт российской спецоперации на Украине.

Кроме того, Совбез РБ одобрил новый проект "О народном ополчении", Министерство обороны в месячный срок доработает его и направит в правительство для утверждения. Новый закон предусматривает создание в каждом сельском поселении групп ополчения, вооруженных легким стрелковым оружием, которые в случае военной угрозы становятся резервом территориальной обороны, а также составят основу партизанских отрядов. На сегодняшний день примерная численность народного ополчения оценивается в 150 тысяч человек, но в реальности она будет значительно больше.
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17 комментариев
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  1. Митяша
    Митяша Сегодня, 07:06
    +7
    Вот это правильно! Батька определился и работает для этого. Молодец! Посмотрим что в итоге выйдет на обсуждение! Мы должны быть вместе, иначе не будет никого! yes
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:10
      +4
      Именно так.И первой строчкой должно быть-Вместе,единым государством с Россией. hi
      1. Astra wild2
        Astra wild2 Сегодня, 07:59
        +2
        Лукашенко подчеркивает,что Белоруссия суверенное государство
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 08:21
          0
          Белоруссия, в силу своей географии и площади территории по сравнению с Россией, по вопросам безопасности, реагирует более рационально и оперативно на изменяющуюся обстановку.
          России, с некоторой корректировкой, стоило бы просто действовать аналогично, а не героически продираться через кустарник, когда рядом тропинка.
          1. Boris55
            Boris55 Сегодня, 08:35
            -1
            Цитата: Теренин
            России, с некоторой корректировкой, стоило бы просто действовать аналогично, а не героически продираться через кустарник, когда рядом тропинка.

            Вы ставите Русскую цивилизацию в один ряд с не до государством крутящим своим задом то на Запад то на Восток (см. пост ниже)? Не надо так унижать мою Родину.

            Предлагаю ознакомиться: "Государственные символы и государственный суверенитет"
            https://disk.yandex.ru/d/iOA4x7RoY2gR7A
      2. Boris55
        Boris55 Сегодня, 08:09
        0
        Цитата: Митяша
        Батька определился
        Цитата: dmi.pris1
        Именно так.
        Цитата: Astra wild2
        Белоруссия суверенное государство

        Многовекторный поездкой в Китай продемонстрировал своё КУ. Ну вот ни как Грыгорыч не может сидеть на одном стуле...

        Кстати, своими "мирными инициативами" Китай предложил "нашей элите" уйти из под влияния Запада и лечь под них. Си Цзиньпин едет к нам за ответом...
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 08:52
          0
          Цитата: Boris55
          Многовекторный поездкой в Китай, сделал своё КУ перед Китаем. Ну вот ни как Грыгорыч не может сидеть на одном стуле...

          Выхватывает инициативу кое у кого winked И правильно делает.
          1. Boris55
            Boris55 Сегодня, 08:56
            0
            Цитата: Теренин
            Выхватывает инициативу кое у кого. И правильно делает.

            Вы имеете в виду кто быстрее ляжет под Китай? А оно нам надо?
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 07:29
      +5
      Скажем так, Батька может бы ещё подумал, но его запад "определил" куда следует. Уже после бело-красных стало понятно, что он их не устраивает ни в каком виде.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:14
    +4
    Белоруссия намерена поменять военную доктрину,
    В сегодняшней ситуации даже если не хочется, но придется ради своей нацбезопасности. Ситуация заставляет вспомнить и об ополчении, тем более, что соседи у Белоруссии далеко не мирные и готовы если не к прямому конфликту, то к провокациям точно.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 07:16
    +3
    Новый закон предусматривает создание в каждом сельском поселении групп ополчения, вооруженных легким стрелковым оружием, которые в случае военной угрозы становятся резервом территориальной обороны, а также составят основу партизанских отрядов.

    Батька быстро реагирует на меняющуюся международную обстановку! Не тянет кота за фаберже, как....
    Молодец! Ну и второе.
    Куда беларусам без партизан.... laughing
  4. Комментарий был удален.
  5. Грица
    Грица Сегодня, 07:53
    +3
    По хорошему такое народное ополчение должно быть создано и во всех населенных пунктах в наших приграничных областях. Должны быть отобраны адекватные мужики из каждого села в количестве в соответствии с числом жителей. Тех мужиков, кто умеет обращаться с оружием (прошел срочку, бывших силовиков, охотников, егерей), да и вообще, авторитетных среди населения ребят. Пройти им короткую подготовку. Выдать им оружие и боеприпасы, которые они могут хранить дома, средства связи (хотя бы простейшие рации), определить командиров. И каждому такому подразделению заготовить план действий на всякие предполагаемые случаи - пункты сбора, кодовые сигналы, места базирования, организацию взаимодействия с соседними подразделениями.
  6. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 07:57
    +1
    По поводу народного ополчения,на топкоре давно спор . Ведущий автор,он бы у нас был 1 борец с властью,резко против такого ополчения
    К счастью ,Лукашенко не читает Топкор
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:57
    -1
    Он болеет душой за свой народ, за Белоруссию. Понимает, что враги в покое её точно не оставят.
  8. янек
    янек Сегодня, 08:12
    +4
    Батька начал пробуждаться? а теперь берегись кто не успел!
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:15
    0
    Белоруссия приняла решение поменять военную доктрину с учётом произошедших в мире изменений

    Всё правильно...
    Было много светлых комнат,
    А теперь темно,
    Потому что может бомба
    Залететь в окно.

    * * *
    Меня постоянно напрягают раздумья о действительном (по типу СССР) союзном государстве РФ и РБ. Если снять некоторые ограничения по срокам проживания именно в России и учесть:
    Надгосударственное образование России и Белоруссии с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством. Также в прессе встречаются названия «Союз России и Белоруссии», «Союзное государство России и Белоруссии», «Союз Белоруссии и России», «Союзное государство Белоруссии и России».
    Дата основания: 1996 г.

    То кандидатура А.Г. Лукашенко - будет вполне достойна на выдвижение в президенты России с РБ в составе.
    * * *
    Тут в действиях руководителя РБ, хотя бы, прослеживается определённая логика...
  10. Angel
    Angel Сегодня, 09:14
    0
    Опять Батька воду мутит ...Он неисправим ! Но за свою страну он готов на все и правильно делает Выкручивается ,как может