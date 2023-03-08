Минобороны определилось с местом дальнейшей службы первой серийной ДЭПЛ проекта 677 «Лада»

Первый в повестке – вопрос о ходе строительства большой подводной лодки "Кронштадт", которая войдет в состав Северного флота. Корабль планируется оснастить крылатыми ракетами "Калибр", новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами. Это в значительной мере повысит его боевую эффективность

Министерство обороны определилось с местом дальнейшей службы первой серийной дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 "Лада". Об этом накануне на селекторном совещании сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.Во вторник в Министерстве обороны прошло совещание, на котором, в том числе, обсуждалась дальнейшая судьба первой серийной ДЭПЛ проекта "Лада" "Кронштадт". Как сообщил министр обороны, после передачи флоту субмарина отправится служить на Северный флот, где уже несет службу головная подлодка серии "Санкт-Петербург". Таким образом, снят вопрос о месте будущей службы данной подлодки, поскольку ранее появилась информация, что она предназначена для Тихоокеанского флота.- заявил Шойгу.О сроках передачи ДЭПЛ "Кронштадт" флоту ничего не сказано, но ранее главком ВМФ Николай Евменов заявил, что субмарину введут в состав флота в этом году после окончания госиспытаний, которые должны были начаться в конце декабря прошлого года.ДЭПЛ "Кронштадт" является первой серийной подводной лодкой проекта 677 "Лада" после головной "Санкт-Петербург". Строительство субмарины превратилось в долгострой, велось с длительными перерывами, остановками и корректировкой проекта. Закладка субмарины прошла в июле 2005 года, в 2009 году по решению Министерства обороны РФ строительство заказа было приостановлено до 2013 года, спуск на воду прошел только в 2018 году. В конце 2021 года субмарина впервые вышла на ходовые испытания. Как сообщили на судостроительном предприятии, "Кронштадт" достроен по скорректированному проекту с учетом опытной эксплуатации головной субмарины серии.