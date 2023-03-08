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Минобороны определилось с местом дальнейшей службы первой серийной ДЭПЛ проекта 677 «Лада»

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Минобороны определилось с местом дальнейшей службы первой серийной ДЭПЛ проекта 677 «Лада»

Министерство обороны определилось с местом дальнейшей службы первой серийной дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 "Лада". Об этом накануне на селекторном совещании сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.


Во вторник в Министерстве обороны прошло совещание, на котором, в том числе, обсуждалась дальнейшая судьба первой серийной ДЭПЛ проекта "Лада" "Кронштадт". Как сообщил министр обороны, после передачи флоту субмарина отправится служить на Северный флот, где уже несет службу головная подлодка серии "Санкт-Петербург". Таким образом, снят вопрос о месте будущей службы данной подлодки, поскольку ранее появилась информация, что она предназначена для Тихоокеанского флота.

Первый в повестке – вопрос о ходе строительства большой подводной лодки "Кронштадт", которая войдет в состав Северного флота. Корабль планируется оснастить крылатыми ракетами "Калибр", новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами. Это в значительной мере повысит его боевую эффективность

- заявил Шойгу.

О сроках передачи ДЭПЛ "Кронштадт" флоту ничего не сказано, но ранее главком ВМФ Николай Евменов заявил, что субмарину введут в состав флота в этом году после окончания госиспытаний, которые должны были начаться в конце декабря прошлого года.

ДЭПЛ "Кронштадт" является первой серийной подводной лодкой проекта 677 "Лада" после головной "Санкт-Петербург". Строительство субмарины превратилось в долгострой, велось с длительными перерывами, остановками и корректировкой проекта. Закладка субмарины прошла в июле 2005 года, в 2009 году по решению Министерства обороны РФ строительство заказа было приостановлено до 2013 года, спуск на воду прошел только в 2018 году. В конце 2021 года субмарина впервые вышла на ходовые испытания. Как сообщили на судостроительном предприятии, "Кронштадт" достроен по скорректированному проекту с учетом опытной эксплуатации головной субмарины серии.
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8 комментариев
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  1. skept
    skept Сегодня, 07:38
    -1
    Силовая установка наверняка планировалась из не дружественных стран
    1. Nross
      Nross Сегодня, 07:47
      +5
      Нет, её ВНЭУ пытались оснастить, на Стирлинге, вроде, но НИОКР зашёл в тупик по неизвестным причинам ещё в 00-е. Кроме того, наличие ВНЭУ такого рода не во всём устраивало заказчика.
      Что там на самом деле было - узнаем лет через 20, нынешнее решение - модернизированная ДЭПЛ на проверенных серебряных АКБ.
      В целом, 667 - примечательный пример обосрамсов корабелов и тех кто ими руководит.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:01
      +1
      Цитата: skept
      Силовая установка наверняка планировалась из не дружественных стран

      Её (силовая установка с ВНЭУ) пока не смогли довести до кондиции.
      МОСКВА, 10.10.2022 - РИА Новости, Сергей Сафронов. ЦКБ "Рубин" решило создавать анаэробную (воздухо-независимую) энергетическую установку (ВНЭУ) для неатомных подводных лодок на базе топливных элементов с получением водорода из дизельного топлива, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора "Рубина" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:46
    +5
    Посмотрел на ТВ "Звезда" ролик про этот селектор. Огромный зал в котором сидят человек 300 генералов и генеральш. Это что, итоговая коллегия МО или рядовой селектор? Зачем для обсуждения конкретных вопросов нужны все эти люди, никак не связанные с обсуждаемой тематикой? Для массовки? Так Шойгу не Пугачева, а селектор не концерт в Лужниках.
    По моему в аппарате МО слишком много людей, которым не чем заняться. Поэтому их и гоняют на подобные мероприятия, демонстрируя ИАД (имитацию активной деятельности).
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:56
    +2
    Сказать что-то восторженное не позволяет совесть.
    Закладка субмарины прошла в июле 2005 года, в 2009 году по решению Министерства обороны РФ строительство заказа было приостановлено до 2013 года, спуск на воду прошел только в 2018 году.

    Не прошло и двадцати лет...Прямо кино - «Однажды двадцать лет спустя».
    Вот до чего доводит техническая необразованность «эффективных менеджеров», любовь к разным концептам, моделям и прочим бутафорским изделиям в натуральную величину.
    «Украл, выпил, - в тюрьму!» - главный и основной принцип...
    Странное дело, никто не хочет дружить с КНДР или ещё какой Кубой или Венесуэлой...
    Захотелось им в Европу -
    Будут там лечить им ...

    Загнали промышленность и экономику страны в спекулятивно-рыночные рамки на условиях, выгодных только определённой группе «господ», и пытаются изобразить мелом на школьной доске штучное яблоко...
    no
  4. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 08:37
    +2
    Что, за шум подняли из- за Кронштадта, ее еще заранее определили на СФ. С ВНЭУ, сели в лужу, мягко сказано! Учитесь у Китайцев, сами не можете, скопируйте у немцев. А, надувать щеки и кричать, что ее вооружили Калибрами, сотрясание воздуха. На сегодняшний день, не спускают на воду ПЛ, без Калибров с подводным стартом.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:50
    0
    Странно как то это всё, обычно лодки идут под конкретные цели и задачи.
    Господи, да сколько ещё манагеров в МО?! Спаси и сохрани Россию!
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:55
    0
    Что самолёт, что корабль, что танк - начинать надо с силовой установки, а уж потом лепить всё остальное исходя из её возможностей +25%запас на неожиданности, будет без них, значит будет ещё лучше.