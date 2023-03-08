"Зеленский может не отдавать приказ об отступлении из Бахмута, чтобы в этом городе избавиться от наиболее влиятельных конкурентов – командиров нацбатов"

Подтвердившаяся накануне информация о ликвидации бойцами ЧВК «Вагнер» в Артёмовске одного из наиболее одиозных представителей националистического движения на Украине – Дмитрия Коцюбайло – подтверждает ещё и сведения о том, что в город противником были переброшены подразделения специального назначения. Коцюбайло, который считается одним из идейных вдохновителей украинского неонацизма, командовал вооружённым формированием, которое напрямую подчинялось Главному управлению разведки Украины и имело прямые контакты с западными спонсорами (спецслужбами).На основании ликвидации Коцюбайло эксперты делают несколько выводов. Вывод первый – Артёмовск (он же Бахмут) совсем не «просто точка на карте, которая имеет больше символическое значение», как об этом пишут на Западе и говорят отдельно взятые представители украинской власти. Бахмут для киевского режима не менее важен, чем Мариуполь. Для удержания города, как известно, туда бросали в том числе элитные (в украинском понимании) подразделения, и из состава «Азова»* (запрещённая в РФ террористическая группировка) вместе с достаточно солидными фигурами из военных конгломератов НАТО.Вывод второй – Зеленский пользуется моментом и не отдаёт приказ об отступлении из Бахмута, чтобы в этом городе можно было избавиться от своих наиболее влиятельных конкурентов – командиров нацбатов, к которым относился и Коцюбайло из «Правого сектора»*. Когда украинский президент говорит о том, что «украинская армия в Бахмуте будет продолжать вести оборону», то это можно перевести на доступный язык как желание в Бахмутском котле уничтожить как можно больше тех украинцев, кто в своё время с Зеленским пытался говорить с позиции превосходства. Похожая ситуация ведь складывалась и в Мариуполе, когда было много слов о «скором деблокировании гарнизона», а в итоге тот же «Азов»* в этом городе потерял около 70 процентов личного состава, включая нескольких одиозных полевых командиров.В связи с этим, Коцюбайло может оказаться далеко не последним командиром нацбата, ликвидированным в боях за Артёмовск.