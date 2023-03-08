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Зеленский может не отдавать приказ об отступлении из Бахмута, чтобы в этом городе избавиться от наиболее влиятельных конкурентов – командиров нацбатов

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Зеленский может не отдавать приказ об отступлении из Бахмута, чтобы в этом городе избавиться от наиболее влиятельных конкурентов – командиров нацбатов

Подтвердившаяся накануне информация о ликвидации бойцами ЧВК «Вагнер» в Артёмовске одного из наиболее одиозных представителей националистического движения на Украине – Дмитрия Коцюбайло – подтверждает ещё и сведения о том, что в город противником были переброшены подразделения специального назначения. Коцюбайло, который считается одним из идейных вдохновителей украинского неонацизма, командовал вооружённым формированием, которое напрямую подчинялось Главному управлению разведки Украины и имело прямые контакты с западными спонсорами (спецслужбами).


На основании ликвидации Коцюбайло эксперты делают несколько выводов. Вывод первый – Артёмовск (он же Бахмут) совсем не «просто точка на карте, которая имеет больше символическое значение», как об этом пишут на Западе и говорят отдельно взятые представители украинской власти. Бахмут для киевского режима не менее важен, чем Мариуполь. Для удержания города, как известно, туда бросали в том числе элитные (в украинском понимании) подразделения, и из состава «Азова»* (запрещённая в РФ террористическая группировка) вместе с достаточно солидными фигурами из военных конгломератов НАТО.

Вывод второй – Зеленский пользуется моментом и не отдаёт приказ об отступлении из Бахмута, чтобы в этом городе можно было избавиться от своих наиболее влиятельных конкурентов – командиров нацбатов, к которым относился и Коцюбайло из «Правого сектора»*. Когда украинский президент говорит о том, что «украинская армия в Бахмуте будет продолжать вести оборону», то это можно перевести на доступный язык как желание в Бахмутском котле уничтожить как можно больше тех украинцев, кто в своё время с Зеленским пытался говорить с позиции превосходства. Похожая ситуация ведь складывалась и в Мариуполе, когда было много слов о «скором деблокировании гарнизона», а в итоге тот же «Азов»* в этом городе потерял около 70 процентов личного состава, включая нескольких одиозных полевых командиров.

В связи с этим, Коцюбайло может оказаться далеко не последним командиром нацбата, ликвидированным в боях за Артёмовск.
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11 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:43
      +3
      Он вовсю показывает ,что он "не лох" (с) ! Одним словом убирает тех, кто с ним ещё тогда спорил. ))) А ведь мстительная "собака женской породы" laughing
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:46
    +12
    Чушь, какая то..Зеленский абсолютно не самостоятелен.Те,кто ему может составить конкуренцию находятся явно не в Артемовске.А те,кто там-идьты и скоты без мозгов.Вроде прикопанного Коцюбайло.Это не конкуренты,просто расходник
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 08:47
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Чушь, какая то..Зеленский абсолютно не самостоятелен.Те,кто ему может составить конкуренцию находятся явно не в Артемовске. А те,кто там-идьты и скоты без мозгов.Вроде прикопанного Коцюбайло. Это не конкуренты,просто расходник

      Согласен, на все 100. Просто очередная "сенсация" от очередных "экспертов" капающих так глыбако, что уже и смысла не видно. request За 9 месяцев штурма Артемовска, сколько погибло "конкурентов" Зе? recourse Да и конкурент в ранге комбата? Даже нацик разнацик...fool "Сиди, я сам открою!" (из анекдота про чукчу) Комбат погиб случайно, по дурости, скорее всего возникла нестандартная ситуация, не на поле боя, а в служебных отношениях среди подчиненных, типа "окопался в тылу, а мы тута гибнем!"... Выдернуть на разборки в штаб батальона не получилось или хотел преподать урок всему составу. Еще вопрос, кому награду давать нашим артиллеристам или азовцам. feel
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:50
    +1
    можно было избавиться от своих наиболее влиятельных конкурентов – командиров нацбатов
    Учитывая характер Зеленского и желание быть исключительно самому на первых ролях это вполне вписывается в картину его "демократического" (по мнению Запада) правления. Уничтожение одиозных фигур из нациков является и нашей задачей, которую в данном случае "помогает" выполнять Зеленский.
  4. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 07:54
    +2
    "Зеленский может не отдавать приказ об отступлении из Бахмута, чтобы в этом городе избавиться от наиболее влиятельных конкурентов – командиров нацбатов"
    Америкашки также могут не эвакуировать зеленского чтоб не было свидетелей
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:53
      +1
      Америкашки также могут не эвакуировать зеленского чтоб не было свидетелей

      Не путайте детородный орган с пальцем. Свидетель чего ? Кому он и что может рассказать ? Все кому надо и так в курсе всего что творится на краине и кто за этим всем стоит. Достаточно вспомнить кролика яцинюка которому пророчили всевозможные кары, а в итоге по тихому осел у америкосов и много таких кто стоял у истоков всего этого шабаша и живущих и здравствующих сейчас.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:01
    -1
    Идёт по пути своего предшественника Адольфа, только тот "Ночь длинных ножей" сам и своими руками провёл. А Зе на Вагнер сваливает. Думает чистеньким остаться.
  6. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 08:03
    0
    Когда нибудь мы узнаем что зелЬцер был полковником ФСБ и Героем России. Никто не сделал для уничтожения укро-свинарника больше , чем агент "Арлекин".
  7. янек
    янек Сегодня, 08:11
    +3
    в крысиной начались разногласия! главный крыс, не потерпит крыс конкурентов в пищевой цепи?
  8. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 08:56
    0
    Автор статьи перечислил бы этих самых "влиятельных командиров нацбатов". Мне кажется, что все эти командиры остались в 2014-15 году, как и командиры ополчения
  9. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 08:57
    0
    то это можно перевестина доступный язык как желание в Бахмутском котле уничтожить как можно больше тех украинцев, кто в своё время с Зеленским пытался говорить с позиции превосходства.

    Это все конспиролоогия журналистов и писак! Ключевое слово можно перевести!
    А можно и просто додумать, чтобы убедительнее выглядело.
    Даже если это и так, флаг Зе в руки! Меньше нашим ребятам работы!