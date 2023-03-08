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Российские власти прокомментировали публикации западной прессы об «украинском следе» при подрывах газопроводов «Северный поток»

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Российские власти прокомментировали публикации западной прессы об «украинском следе» при подрывах газопроводов «Северный поток»

Накануне одна за другой в западных (американских и немецких) СМИ выходили статьи о том, что к атакам на газопроводы «Северный поток» «причастны украинские диверсанты». В частности, было заявлено о якобы аренде судна, с борта которого «спускались под воду водолазы, чтобы провести диверсию». Водолазы и арендаторы судна, как утверждается, украинцы.


Российские власти, комментируя эти публикации в западной прессе, назвали их скоординированным вбросом.

В МИД России указали на то, что материалы в западных СМИ вышли практически в один день. Это вряд ли можно назвать случайным совпадением. При учёте того, как работают западные либеральные СМИ, этот вариант публикаций выглядит как сознательная координация с той целью, чтобы переключить внимание общественности с реальных виновников взрывов на газопроводах.

Важно отметить, что ранее западные СМИ, вторя политическим деятелям, писали о «вине России» в подрывах своих собственных газопроводов.

Несколько недель назад вышло расследование американского журналиста Сеймура Херша, где он однозначно указывает на теракт, осуществлённый США. После этого в китайских СМИ создали графику, где чётко объяснили, как подрыв газопроводов осуществлялся. Графика демонстрирует, что без специальной техники и возможностей стран НАТО такой подрыв осуществить было просто невозможно.

В Вашингтоне, понимая, что продолжать обвинять Россию в диверсии на газопроводах просто бессмысленно и даже нелепо, решили подключить подконтрольную прессу для раскручивания «украинского следа». Ставка явно на то, что «украинцам можно, так как они ведут войну с Россией». Но такими вбросами причастность американской стороны к теракту на «Северных потоках», что называется, не замылить.
Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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16 комментариев
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 08:19
    +1
    Я не понял. Польшу с Британией уже можно гнобить?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:22
      0
      Цитата: Tusv
      Я не понял. Польшу с Британией уже можно гнобить?

      Не взорванную четвёртую трубу нужно проверить от и до...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:33
      +2
      я так понимаю "проукраинская группа" совершившая теракт на газопроводах это США и Норвегия.
    3. стар
      стар Сегодня, 09:03
      0
      Я не понял. Польшу с Британией уже можно гнобить?

      За шо? Цэ булы украиньски вiдiлазы bully
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:19
    0
    Российские власти прокомментировали публикации западной прессы об «украинском следе» при подрывах газопроводов «Северный поток»

    Стараются следы запутать, но доказательств представить не могут, как и допустить к расследованию (в своё время) представителей РФ.
    И что, Россия должна повестись на эту, как говорят в наших дипломатических кругах, - «шнягу»?
    1. ужас
      ужас Сегодня, 08:29
      +2
      Эта шняга не для России, а для западной общественности.
    2. Керенский
      Керенский Сегодня, 08:31
      +1
      Россия должна повестись на эту,

      Это не для нас... Это для немцев.
      Немцы хотели получать дешёвый газ, спокойно и постоянно. Да ещё и приторговывать. Теперь немцам рассказывают, что те самые украинцы, которым Шольц (своей волей, конечно) так любит помогать из немецких карманов, сделали бяку. То есть, Шольц неправ.
      1. стар
        стар Сегодня, 09:04
        0
        Это не для нас... Это для немцев.
        Немцы хотели получать дешёвый газ, спокойно и постоянно.

        То есть, теперь немцы прекратят поддержку террористического режима Украины, перестанут давать ему деньги из «фонда мира» и вернут обратно все леопарды?
  3. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 08:37
    +2
    Не скоординированный вброс, а скоординированный бред..сивого мерина байдена
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:47
    0
    Пытаются отмазаться, видно народ в Эуропе вопросы начал задавать неудобные
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:57
    0
    Российские власти, комментируя эти публикации в западной прессе, назвали их скоординированным вбросом.
    То, что вброс скоординирован говорит практически одновременное появление этой "сенсации" в американских и немецких СМИ, после чего было растиражировано др. СМИ. Глупее и циничнее "выводы" американской разведки даже при желании не придумаешь. Рассчитано на то,что западный обыватель поверит в эту белиберду о неких "партизанах"-дайверах, которые даже без помощи правительства Украины смогли провести эту технически сложную диверсию. Украине не по силам провести такую акцию, а тут какие-то недовольные Россией одиночки.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 09:09
      0
      Рассчитано на то,что западный обыватель поверит в эту белиберду о неких "партизанах"-дайверах, которые даже без помощи правительства Украины смогли провести эту технически сложную диверсию. Украине не по силам провести такую акцию, а тут какие-то недовольные Россией одиночки.

      С одной стороны амерский, да и европейский обыватель всему этому поверит! У них совершенно другой менталитет, отличающийся от нашего!
      С другой стороны - а западному обывателю сильно надо кто взорвал СП? Ну взорвали, и взорвали... Им то что мешает вкусно есть и сладко спать?
      Так что не все здесь так просто!
      К примеру: я, читая новости, даже краем глаза не просматриваю что там делается в Новой Гвинее! Зачем? Точно так и западный обыватель! Его мало интересуют СП, своих прооблем полон рот!
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 09:00
    0
    Но такими вбросами причастность американской стороны к теракту на «Северных потоках», что называется, не замылить.

    А дальше то что? Песков расскажет?
  7. cniza
    cniza Сегодня, 09:05
    0
    Но такими вбросами причастность американской стороны к теракту на «Северных потоках», что называется, не замылить.


    Шило в мешке не утаить , что то будет происходить , что многим на Западе ой как неуютно...
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:06
    0
    "Украинский след" в подрыве газопроводов - это манна небесная для российского МИД, если только он "не будет лаптем щи хлебать". Подрыв газопровода направлен в первую очередь против ФРГ. А значит при умелой раскрутке канцлера Шольца, поддерживающего украину, можно так "задолбать", что досрочные выборы в бундестаг станут неизбежными, а сам Шольц со своими "зелеными" анналенами и робертами хабеками окажутся в такой ̶ж̶о̶ политической изоляции, что на "зеленых" в Германии можно будет поставить точку.
    p.s. Даже если будет 100% доказано, что СП взорвали американцы, то РФ придется ограничиться только словесными заявлениями.
  9. Angel
    Angel Сегодня, 09:09
    0
    Опять стрелки переводят англосаксы ?