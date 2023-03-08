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Израильские истребители атаковали международный аэропорт Эн-Найраб в сирийском Алеппо

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Израильские истребители атаковали международный аэропорт Эн-Найраб в сирийском Алеппо

Израиль в очередной раз атаковал Сирию, на этот раз под удар израильских ракет попал международный аэропорт Эн-Найраб в Алеппо, через который осуществлялась доставка гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения районы страны. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.


Израильские истребители атаковали Сирию в ночь на 7 марта, четыре самолета зашли со стороны Средиземного моря, после чего нанесли удар ракетами. Целью выступил международный аэропорт в Алеппо, получивший повреждения взлетной полосы, а также радиолокатора. В связи с этим власти страны перевели все рейсы с гуманитарной помощью в аэропорты Латакии и Дамаска. В Алеппо самолеты не принимаются. В настоящее время идет оценка повреждений аэропорта, восстановительные работы должны начаться в ближайшее время.

Вследствие авиационного удара ВВС Израиля в ближайшее время будет затруднена доставка гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения районы провинции Алеппо.(...) Повреждены взлетно-посадочная полоса и радиолокатор. Работа аэропорта временно приостановлена, в связи с чем доставка гуманитарных грузов из зарубежных стран не осуществляется

- сообщил замглавы ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов.

Израиль периодически наносит удары по территории Сирии, при этом никак это не объясняя. Как ранее заявили в командовании ЦАХАЛ, Министерство обороны Израиля не комментирует происходящее на территории других стран.

Последний раз Израиль атаковал Сирию в ночь на 19 февраля, также задействовав четыре истребителя. Удар наносился со стороны Голанских высот по Дамаску, удар привел к жертвам, в том числе и среди мирного населения.
Использованы фотографии:
ВВС Израиля
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30 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:32
    +17
    Ну и кто еще сомневался, что сионизм=нацизм (((( Сирия еще не оправилась от разрушений после землятрясения, а эти вечно плачущие заваливают их ракетами ((((
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:48
      +6
      Цитата: Silver99
      Ну и кто еще сомневался, что сионизм=нацизм (((( Сирия еще не оправилась от разрушений после землятрясения, а эти вечно плачущие заваливают их ракетами ((((

      Кто бы не помнил:
      1. Розмари
        Розмари Сегодня, 09:02
        0
        Цитата: Silver99
        Ну и кто еще сомневался, что сионизм=нацизм ((((

        Кто бы не помнил:
      2. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 09:09
        0
        Когда бои с ИГИЛ шли у их границы, они периодически обстреливали войска Сирии, когда у ИГИЛ критическая ситуация была.
        Это понятно. ИГИЛ создана США, а Израиль всячески помогает США.
        Когда обстреливают военные объекты в Сирии, это тоже понятно.
        Чем дольше не будет восстановлена нормальная власть по всей Сирии, тем дольше США будут воровать сирийскую нефть, а Израиль получать с этого проценты.
        Но вот помехи гуманитарной помощи людям после землетрясения - непонятно.
        Прибыли то никакой.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 08:33
    +11
    где стенания "демократического" мира об агрессии, где санкции?!!!!
    1. Telur
      Telur Сегодня, 08:46
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      "демократического" мира

      вы наверное хотели написать "Дерьмократического" мира? what
    2. GRIGORIY76
      GRIGORIY76 Сегодня, 09:13
      0
      Примерно в том же месте где санкции от главного союзника Сирии, России.
  3. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 08:33
    +5
    Вот ведь тв- и( не хорошие люди).Не дают несчастной стране мирную жизнь наладить!!Турция,США,Израиль- будьте вы прокляты во веки веков! Вам ещё воздасться по делам вашим!
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:06
      0

      andrewkor (Корчуганов Андрей)
      Сегодня, 08:33
      НОВЫЙ
      +4
      Вот ведь тв- и( не хорошие люди).Не дают несчастной стране мирную жизнь наладить!!Турция,США,Израиль- будьте вы прокляты во веки веков! Вам ещё воздасться по делам вашим!
      Жестко. Зато честно и правдиво! Когда к ним летят водопроводные трубы из Палестины - стоИт вой из трущихся на сайте бывших. Но так тоже совсем другое))!
  4. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 08:37
    -21
    Цитата: andrewkor
    Вот ведь тв- и( не хорошие люди).Не дают несчастной стране мирную жизнь наладить!!Турция,США,Израиль- будьте вы прокляты во веки веков! Вам ещё воздасться по делам вашим!

    Пусть Сирия сначала мир подпишет. winked
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:41
      +11
      Подпишет, только для начала свалите с Голанских высот !
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 08:57
        -5
        Цитата: Silver99
        Подпишет, только для начала свалите с Голанских высот !

        Это уже в мирном договоре должно быть, а не вы сначала валите, а мы потом подумаем wassat
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 08:45
      +1
      Цитата: BlackMokona
      Пусть Сирия сначала мир подпишет.

      своеобразная логика
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 08:51
        +2
        Цитата: Василенко Владимир
        своеобразная логика

        Это не логика, это производная от:
      2. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 08:59
        -5
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: BlackMokona
        Пусть Сирия сначала мир подпишет.

        своеобразная логика

        Нормальная логика , если есть сосед который хочет твоего полного уничтожения и не признает твоего существования. То его нужно бить пока не решит жить мирно. winked
      3. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:07
        0

        Василенко Владимир (Владимир Иванович Василенко)
        Сегодня, 08:45
        НОВЫЙ

        +2
        Цитата: BlackMokona
        Пусть Сирия сначала мир подпишет.

        своеобразная логика
        Чисто еврейский подход к делу.
    3. янек
      янек Сегодня, 09:04
      +3
      А вот и уши выросли.. из Тель-Авива! Пожелаю вам того же.в ваш самые трудные дни.гнойник человеческой цивилизации.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:38
    +8
    Израиль периодически наносит удары по территории Сирии, при этом никак это не объясняя. Как ранее заявили в командовании ЦАХАЛ, Министерство обороны Израиля не комментирует происходящее на территории других стран.

    Вот об этом я и говорю постоянно...

    Что-то буйно расцветает
    Сионизм во всей красе...
    Не пора ли дать по заду
    «Хитросделанной» лисе?
  6. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:42
    +1
    Беня изо всех сил старается разжечь войну и не вляпаться в "разжигатели войны". У него огромные проблемы из за гениальных реформ), так что хорошая война ему очень помогла бы. Очень-очень.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:00
      -4
      Цитата: михаил3
      Беня изо всех сил старается разжечь войну и не вляпаться в "разжигатели войны". У него огромные проблемы из за гениальных реформ), так что хорошая война ему очень помогла бы. Очень-очень.

      Нельзя разжечь войну, которая уже давно идёт. Кстати войну объявила Сирия.
  7. NAF-NAF
    NAF-NAF Сегодня, 08:44
    +4
    Эх, поставить бы дружественной Сирии что-нибудь крылатое и легко достающее какую-нибудь Хайфу с Тель-Авивом... Чтобы тоже могли вот так, периодически и "без комментариев"...
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:55
      +4
      Цитата: NAF-NAF
      Эх, поставить бы дружественной Сирии что-нибудь крылатое и легко достающее какую-нибудь Хайфу с Тель-Авивом... Чтобы тоже могли вот так, периодически и "без комментариев"...

      Сначала нужно избавить Россию от засилья лояльных в Кремле, которые говорят одно, а делают другое...
      Ещё за Ил-20 не рассчитались...
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:01
      -4
      Цитата: NAF-NAF
      Эх, поставить бы дружественной Сирии что-нибудь крылатое и легко достающее какую-нибудь Хайфу с Тель-Авивом... Чтобы тоже могли вот так, периодически и "без комментариев"...

      Так к ним постоянно доставляют, а Израиль регулярно эти ракеты и бомбит
  8. alexey2073
    alexey2073 Сегодня, 08:56
    +3
    Может быть пора обнулять этих по жизни ноющих об ущемлении, но вечно другим гадящих ? Не зря же их гнали отовсюду всегда. Народец-то так себе..
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:02
      -1
      Цитата: alexey2073
      Может быть пора обнулять этих по жизни ноющих об ущемлении, но вечно другим гадящих ? Не зря же их гнали отовсюду всегда. Народец-то так себе..

      С самого основания государства пытаются всех уничтожить под ноль, но пока ни у кого не получается
  9. Сергей28
    Сергей28 Сегодня, 08:59
    +2
    Похоже на то, что скоро придется исправлять единственную внешнеполитическую ошибку Иосифа Виссарионовича 1948 года. Учитывая, что в этой ошибке за последние 30 лет собралось немало навоза, выехавшего с б.СССР.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:03
      -1
      Цитата: Сергей28
      Похоже на то, что скоро придется исправлять единственную внешнеполитическую ошибку Иосифа Виссарионовича 1948 года. Учитывая, что в этой ошибке за последние 30 лет собралось немало навоза, выехавшего с б.СССР.

      Т.е панк о ненападении с Германией и 1941 год не был ошибкой? А Зимняя война? wassat
      1. Не_боец
        Не_боец Сегодня, 09:13
        0
        Читайте "Память народа". Там опубликованы шифрограммы которые наши послы слали из Парижа и Лондона. В конце концов учите историю. Другого выхода кроме заключения пакта не было. Зимняя война - ну Рыбачий мы таки приобрели, это здорово нам помогло на Севере. 1941 - а что сейчас по другому?
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:02
    0
    через который осуществлялась доставка гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения районы страны
    Это у них называется борьбой с терроризмом - по логистической точке доставки гумпомощи после землетрясения израильскими ракетами. Понятно почему Нетаньяху "вась,вась" с Зеленским - одного поля ягоды.
  11. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 09:08
    0
    Когда же наконец Израиль признают государством-террористом?