Израильские истребители атаковали международный аэропорт Эн-Найраб в сирийском Алеппо

Вследствие авиационного удара ВВС Израиля в ближайшее время будет затруднена доставка гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения районы провинции Алеппо.(...) Повреждены взлетно-посадочная полоса и радиолокатор. Работа аэропорта временно приостановлена, в связи с чем доставка гуманитарных грузов из зарубежных стран не осуществляется

Израиль в очередной раз атаковал Сирию, на этот раз под удар израильских ракет попал международный аэропорт Эн-Найраб в Алеппо, через который осуществлялась доставка гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения районы страны. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.Израильские истребители атаковали Сирию в ночь на 7 марта, четыре самолета зашли со стороны Средиземного моря, после чего нанесли удар ракетами. Целью выступил международный аэропорт в Алеппо, получивший повреждения взлетной полосы, а также радиолокатора. В связи с этим власти страны перевели все рейсы с гуманитарной помощью в аэропорты Латакии и Дамаска. В Алеппо самолеты не принимаются. В настоящее время идет оценка повреждений аэропорта, восстановительные работы должны начаться в ближайшее время.- сообщил замглавы ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов.Израиль периодически наносит удары по территории Сирии, при этом никак это не объясняя. Как ранее заявили в командовании ЦАХАЛ, Министерство обороны Израиля не комментирует происходящее на территории других стран.Последний раз Израиль атаковал Сирию в ночь на 19 февраля, также задействовав четыре истребителя. Удар наносился со стороны Голанских высот по Дамаску, удар привел к жертвам, в том числе и среди мирного населения.