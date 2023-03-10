Спартанец Лисандр. Лев, не стеснявшийся носить лисью шкуру



Спартанские воины и флейтист, рисунок с коринфской вазы, VII в. до н. э.

«Лисандр вырос в бедности и обнаружил величайшую приверженность к порядку и отеческим обычаям и поистине мужской нрав, чуждый всяким радостям, кроме тех, какие получает человек, окруженный почетом за совершенные им прекрасные деяния...

Честолюбие и жажда первенства были прочно внушены Лисандру спартанским воспитанием, и нельзя в сколько-нибудь значительной степени считать причиной этого его природный склад...

Его главным отличительным свойством было умение легко переносить бедность: его нельзя было соблазнить и подкупить деньгами, но, невзирая на это, он обогатил свою родину».

«было больше угодливости перед сильными людьми, чем это свойственно спартиатам, и в случае нужды он спокойно терпел тяжесть чужого самовластия».

«Где не годится львиная шкура, нужно подшить к ней лисью».

«Детей обманывают во время игры в бабки, а взрослых – давая клятвы».

«У кого в руках меч, тот лучше рассуждает о границах».

«природной сдержанностью и скромностью, ибо, блистая среди юношей пылким усердием, желанием быть первым во всем... Агесилай отличался таким послушанием и кротостью, что все приказания выполнял не за страх, а за совесть».



Фарнабаз и Агесилай на иллюстрации Э. Оллиера

«Будь в нас справедливость, зачем была бы нам храбрость?»

«Трудно быть вместе жалости и уму».

«Нарушить слово – преступление, но провести врага не только хорошо и почётно, а ещё забавно и полезно».

«Обмануть дурака – значит отомстить за разум».

Молодость полководца



Кристоффер Вильхельм Эккерсберг. Спартанские мальчики



Фернан Сабатте. «Спартанец, показывающий пьяного илота своим сыновьям»



Пелопоннесский и Делосский союзы

Великий противник Лисандра



Римская копия афинской гермы, якобы оскверненной Алкивиадом

«Афиняне отозвали Алкивиада из Сицилии (где он был одним из стратегов), чтобы предать суду и приговорить к смерти».



Толпа приветствует Алкивиада при его въезде в Афины в 407 году до н. э. Иллюстрация из книги Мэри Макгрегор « История Греции, рассказанная мальчикам и девочкам»

Спаситель Спарты



Место сражения при Эгоспотамах



Убийство Алкивиада на средневековой гравюре



Лисандр за стенами Афин, литография XIX века

Гибель героя



Скульптурное изображение головы Лисандра

«Лисандра похоронили сейчас же за границей Беотии, на земле дружественного и союзного города Панопея. Там теперь стоит памятник на дороге из Дельф в Херонею».