Спартанец Лисандр. Лев, не стеснявшийся носить лисью шкуру

Греческий полис (государство) Лакедемон, который чаще по его главному городу называют Спартой, был основан в XIII–XII вв. до н. э. пришлыми дорийскими племенами диманов, памфилов и гиллеев. Проживавшие на этих землях люди ахейских племен были по большей части превращены в государственных крепостных – илотов. Некоторые сумели отступить в горы, но также были покорены, получив более высокий статус периеков («живущих вокруг»).
На протяжении нескольких столетий Лакедемон был общепризнанным культурным центром Эллады, но затем он превратился в единый военный лагерь. Причиной стало жесточайшее противостояние с Мессенией – государством, которое значительно превосходило Лакедемон по численности населения. В нем нашли прибежище наиболее непримиримо настроенные представители старой ахейской знати. Лакедемон выдержал две тяжелейшие войны с Мессений (в 743–724 гг. до н. э. и в 685–668 гг. до н. э.).
Особенно страшной была Вторая Мессенская война – в какой-то момент Спарта оказалась на грани военной катастрофы. Так в горнилах жестоких войн появилась знакомая нам всем Спарта – уникальное государство, элита которого практически отказалась от привилегий, а все способные носить оружие граждане стали воинами.
Спартанские воины и флейтист, рисунок с коринфской вазы, VII в. до н. э.
В Спарте не было недостатка в талантливых полководцах, однако, возможно, самым великим из них стал Лисандр – первый из греков, кому стали воздвигать алтари и приносить жертвы, как богу, и первый, в честь кого стали петь пеаны. Лисандр, кстати, был еще и очень успешным флотоводцем, именно он сокрушил морское могущество Афин.
Плутарх писал о нём:
«Лисандр вырос в бедности и обнаружил величайшую приверженность к порядку и отеческим обычаям и поистине мужской нрав, чуждый всяким радостям, кроме тех, какие получает человек, окруженный почетом за совершенные им прекрасные деяния...
Честолюбие и жажда первенства были прочно внушены Лисандру спартанским воспитанием, и нельзя в сколько-нибудь значительной степени считать причиной этого его природный склад...
Его главным отличительным свойством было умение легко переносить бедность: его нельзя было соблазнить и подкупить деньгами, но, невзирая на это, он обогатил свою родину».
Честолюбие и жажда первенства были прочно внушены Лисандру спартанским воспитанием, и нельзя в сколько-нибудь значительной степени считать причиной этого его природный склад...
Его главным отличительным свойством было умение легко переносить бедность: его нельзя было соблазнить и подкупить деньгами, но, невзирая на это, он обогатил свою родину».
Но именно победы Лисандра, по мнению Плутарха, сделали Спарту «корыстолюбивой, и по его вине Спарта потеряла уважение, которым прежде пользовалась за свое равнодушие к богатству».
Плутарх также сообщает, что в природе Лисандра
«было больше угодливости перед сильными людьми, чем это свойственно спартиатам, и в случае нужды он спокойно терпел тяжесть чужого самовластия».
Сам Лисандр не видел в этом ничего зазорного, и говорил:
«Где не годится львиная шкура, нужно подшить к ней лисью».
Ему приписывают и эти фразы, смысл которых с давних пор интуитивно усваивает любой успешный политик, даже никогда не читавший Плутарха и других авторов:
«Детей обманывают во время игры в бабки, а взрослых – давая клятвы».
И:
«У кого в руках меч, тот лучше рассуждает о границах».
Учеником Лисандра был спартанский царь и выдающийся полководец Агесилай. Этот хромой мальчик, по словам Плутарха, отличался
«природной сдержанностью и скромностью, ибо, блистая среди юношей пылким усердием, желанием быть первым во всем... Агесилай отличался таким послушанием и кротостью, что все приказания выполнял не за страх, а за совесть».
Фарнабаз и Агесилай на иллюстрации Э. Оллиера
Агесилай хорошо усвоил уроки Лисандра. Он говорил:
«Будь в нас справедливость, зачем была бы нам храбрость?»
«Трудно быть вместе жалости и уму».
«Нарушить слово – преступление, но провести врага не только хорошо и почётно, а ещё забавно и полезно».
Последняя фраза, кстати, похожа на афоризм знаменитого Джакомо Казановы:
«Обмануть дурака – значит отомстить за разум».
Итак, сегодня мы поговорим о Лисандре.
Молодость полководца
Лисандр родился около 452 года до н. э. и был довольно знатного происхождения, считаясь потомком самого Геракла, то есть был родственником спартанских царей династии Агиадов (её представителем был, например, знаменитый Леонид, погибший в битве при Фермопилах). Однако никаких преимуществ по сравнению со сверстниками Лисандр не имел и воспитывался наравне со всеми – в строгом спартанском духе.
Кристоффер Вильхельм Эккерсберг. Спартанские мальчики
Фернан Сабатте. «Спартанец, показывающий пьяного илота своим сыновьям»
С раннего возраста он обратил на себя внимание своими способностями и умением ладить с людьми (что Плутарх, вероятно, не вполне справедливо, называл «угодливостью»). Когда Лисандру исполнился 21 год, в Элладе началась жестокая и кровопролитная Пелопоннесская война (431–404 гг. до н. э.), в которой возглавляемому Спартой Пелопоннесскому союзу противостояла Делосская или Морская лига, созданная Афинами.
Пелопоннесский и Делосский союзы
Её первый этап (Архидамова война – по имени царя Спарты) завершился взаимным истощением сторон, гибелью в битве при Амфиполе (422 г. до н. э.) лидеров «партии войны» – афинянина Клеона и спартанца Брасида, и заключением Никиева мира в 421 году до н. э. В 413 году началась Ионийская (Декелейская война). Лисандр, вероятно, принимал участие в боевых действиях в обеих кампаниях.
Великий противник Лисандра
К счастью для Спарты, афиняне в 415 году до н. э. по надуманному и несправедливому обвинению решили судить Алкивиада – племянника Перикла и ученика Сократа, который подавал огромные надежды и должен был стать выдающимся политиком и полководцем.
Римская копия афинской гермы, якобы оскверненной Алкивиадом
Клавдий Элиан прямо сообщает:
«Афиняне отозвали Алкивиада из Сицилии (где он был одним из стратегов), чтобы предать суду и приговорить к смерти».
Алкивиад перебрался в Спарту, здесь он узнал о том, что на родине приговорен к смерти, а все его имущество конфисковано. Заявив, что докажет, что ещё жив, он уговорил власти Лакедемона оказать помощь осажденным Сиракузам – и под руководством спартанца Гилиппа сицилийцы разгромили афинский флот из 200 кораблей и экспедиционные войска, насчитывавшие до 40 тысяч человек. Алкивиад посоветовал спартанцам занять и использовать как постоянный плацдарм область Декелею, расположенную к северу от Афин – и на сторону спартанцев перешли около 20 тысяч афинских рабов, а Делосский союз стал рушиться на глазах. Алкивиад предложил спартанцам построить флот, а за деньгами на его строительство обратиться к персам.
К счастью уже для афинян, Алкивиад не удержался и соблазнил в Спарте жену царя Агиса II Тимею, которая родила от него мальчика. После этого он предпочел перебраться в принадлежавшую персам Малую Азию, где посоветовал сатрапу Тиссаферну отказать спартиатам в деньгах на флот, заявив, что для Персии выгодно взаимное истощение обеих сторон. У отчаявшихся и теснимых со всех сторон афинян наступило некоторое «прояснение в уму», и в 411 году до н. э они обратились к Алкивиаду с просьбой стать командующим флотом.
За 4 года он одержал ряд побед на суше и на море, в том числе у Абидоса, при Кизике, близ Халкидона, были взяты город Селимбрия и Византий. В 407 году до н. э. Алкивиад триумфально вернулся в Афины, где был восторженно встречен горожанами и получил пост стратега-автократора – главнокомандующего всеми вооружёнными силами.
Толпа приветствует Алкивиада при его въезде в Афины в 407 году до н. э. Иллюстрация из книги Мэри Макгрегор «История Греции, рассказанная мальчикам и девочкам»
В том же году Лисандр был назначен навархом спартанского флота. Однако судьба не позволила ему в личном противостоянии с Алкивиадом выяснить, кто в тот момент являлся лучшим полководцем и флотоводцем Эллады.
Спаситель Спарты
Лисандр стал командующим спартанским флотом в тяжелое для его полиса время. Он принял непопулярное, но оказавшееся верным решение избегать генерального сражения до тех пор, пока не будут достроены новые корабли и флот Лакедемона не получит превосходства над афинским.
Первое поражение афинянам ему удалось нанести в сражении у мыса Нотий – в феврале 406 года до н. э. (по другим данным – в декабре 407 г. до н. э.). Здесь в отсутствие Алкивиада кормчий его корабля Антиох, вопреки категорическому запрету, вступил в бой с Лисандром. Флагман афинян был атакован и потоплен тремя спартанскими триерами, Антиох погиб, другие корабли спасались бегством, и спартанцы потопили 22 из них. Виновным в поражении афиняне по традиции назначили Алкивиада, отстранив его от командования.
Оскорбленный Алкивиад покинул Афины, поселившись в захваченной им ранее маленькой крепости в области Херсонеса Фракийского (на полуострове Галлиполи близ пролива Дарданеллы). Но и одержавший значимую победу Лисандр ушел в отставку: высшие командные должности в Спарте можно было занимать лишь год – таковы издержки демократии. Его заменил Калликратид, который вначале добился успеха в столкновении с афинянами у города Митилены, но потом в августе 406 года до н. э. был разгромлен и погиб в битве при Аргинусских островах.
На последние средства (в том числе и с персидской помощью) спартанцы сформировали эскадру из 170 боевых кораблей. Во главе этого флота был поставлен некий Арак, однако по требованию союзников Спарты и даже персидского наместника Малой Азии царевича Кира реальное командование осуществлял Лисандр (который пока еще не мог занимать пост наварха официально).
Осенью 405 года до н. э. Алкивиад узнал, что афинский флот из 180 кораблей встал на европейском берегу Геллеспонта (Дарданеллы) близ устья речушки Эгоспотамы, протекающей напротив города Лампсак (где расположились корабли Лисандра). Он тщетно пытался предупредить афинского стратега Конона об опасности выбранной позиции и уговаривал отвести кораблю к городу Сест – тот лучшего полководца Афин даже и слушать не стал.
Спартанские корабли 4 дня стояли в бездействии, Лисандр уклонялся от боя и всячески демонстрировал свою нерешительность. Потом же, выбрав удобный момент, он повел свои корабли в атаку на афинские триеры, которые даже не успели выйти в море и были уничтожены на якорных стоянках, лишь 8 из них сумели уйти к Кипру, девятый корабль – прорвался к Афинам с известием об окончательной катастрофе.
Место сражения при Эгоспотамах
Между тем высадившиеся десантные отряды спартанцев уничтожили сухопутный лагерь афинской армии. Потери афинян достигали 20 тысяч человек убитыми, 3 тысячи солдат попали в плен. Опасаясь суда в Афинах, Конон бежал в Персию. Лисандр же до конца года захватил Византий, Халкедон, Эгину, Саламин, Милос и Тасос.
Алкивиад покинул свое убежище в Херсонесе Фракийском и отправился искать защиты у персидского сатрапа Фригии Фарнабаза. Здесь он скоро будет убит персами по настоятельной просьбе новых властей Афин, поддержанных Лисандром: даже изгнанный и лишенный средств Алкивиад еще внушал страх возможностью нового возвращения.
Убийство Алкивиада на средневековой гравюре
Гордые Афины были блокированы со всех сторон: спартанские цари Агис II и Павсаний привели сухопутную армию, Лисандр обложил город с моря.
Лисандр за стенами Афин, литография XIX века
В начале апреля 404 года до н. э. город капитулировал, афинские власти выдали спартанцам почти все оставшиеся боевые корабли (за исключением 12) и вынуждены были разрушить «Длинные стены». При этом спартанцы в требованиях оказались гораздо умереннее своих союзников: Коринф и Фивы требовали полного уничтожения Афин.
В афинском Акрополе был размещен спартанский гарнизон, власть в городе была передана «тридцати тиранам». Именно тогда скульпторы стали ваять изображение Лисандра, поэты сочиняли гимны в его честь, а в некоторых малоазиатских греческих полисах ему и вовсе стали воздавать божественные почести. Так была завершена 27-летняя Пелопоннесская война.
Гибель героя
Скульптурное изображение головы Лисандра
В 398 году до н. э. умер спартанский царь Агис II. Новым царем этой династии, благодаря поддержке Лисандра, стал его бывший ученик – Агесилай II: он отстранил от власти царевича Леотихида, которого все считали сыном Алкивиада.
Однако Агесилай уже ревновал к славе своего наставника, тяготился опекой Лисандра и потому, отправляясь на очередную войну, оставил его в Спарте. Агесилай вполне обоснованно опасался, что опытный и обладавший непререкаемым авторитетом Лисандр фактически отстранит его от командования. А положение Спарты было серьезным: сформировалась новая мощная антиспартанская коалиция, в которую, помимо изгнавших «тиранов» Афин, вошли Фивы, Коринф, Аргос и полисы Эгейского моря. Началась так называемая Коринфская война (396–387 гг. до н. э.).
В этих условиях осенью 395 года до н. э. к Лисандру обратился второй спартанский царь – Павсаний. Агесилай же в это время воевал в Малой Азии, и в его армии сражались тогда греческие наёмники Кира Младшего – участники знаменитого «Анабазиса»).
Отряд Лисандра двинулся к Фивам, где он должен был встретиться с основной армией Павсания. По некоторым данным, с Лисандром находились 600 спартанских гоплитов и около тысячи воинов союзников, к ним он присоединил ополчения фокейцев, этейцев, гераклейцев и мелиейцев. Город Орхомен в Западной Беотии открыл перед ним ворота. Решивший сопротивляться город Коронея Лисандр обошёл и направился к Галиарту.
Павсанию, который находился у Платей (в его армии только гоплитов было до 6 тысяч человек), Лисандр отправил письмо с указанием движения своего отряда и срока прибытия к Галиарту. Это письмо было перехвачено фиванцами, и войска Павсания не ускорили свое движение. Фиванцы же успели подтянуть к Галиарту резервы: часть войск усилила гарнизон, но главные силы заняли позиции на склонах холмов к юго-западу от города – до 4 тысяч гоплитов, около тысячи легковооруженных воинов и несколько сотен всадников.
Не дождавшись Павсания, Лисандр стал выстраивать свои войска в боевой порядок, но фиванцы атаковали первыми – во время жертвоприношения, которое перед строем своих солдат приносил Лисандр. Удар был нанесен и с фронта, и по левому флангу спартанцев. Находившийся перед строем Лисандр пал одним из первых, называют даже имя воина, который нанес ему смертельную рану – Неохор.
Лишившиеся полковдца спартанцы отступили к холмам, но здесь они остановились и даже контратаковали неприятеля, отбросив его к стенам города. А на следующий день подошла армия Павсания. Фиванцы заявили, что выдадут тела погибших (в том числе и Лисандра) лишь при условии отвода спартанской армии за пределы Беотии.
Между тем достойному погребению павших воинов в те времена придавалось огромное значение, описаны случаи, когда военачальники отдавались под суд, если не могли договориться с противником о выдаче тел своих солдат. Так, после победы афинского флота в морском сражении Пелопоннесской войны при Аргинусских островах (406 г. до н. э.) разразилась буря, которая помешала собрать трупы погибших воинов. Два стратега решили не возвращаться в Афины, шесть других вернулись, надеясь оправдаться – и были приговорены к смерти (среди них был сын Перикла и знаменитой гетеры Аспасии).
Павсаний отступил, хотя некоторые ветераны требовали атаковать неприятеля и отбить тела своих товарищей в новом бою. Плутарх сообщает:
«Лисандра похоронили сейчас же за границей Беотии, на земле дружественного и союзного города Панопея. Там теперь стоит памятник на дороге из Дельф в Херонею».
Горе и разочарование спартанцев было так велико, что Павсаний, опасаясь суда эфоров по обвинению в намеренном промедлении, которое привело к гибели Лисандра, не решился вернуться на родину. Он отправился в Тегею, где и провел последние годы жизни (умер после 380 года до н. э.).
Афинский наварх Конон и тиран кипрского город Саламина Евагор в 394 году до н. э. разбили спартанский флот в битве при Книде. После этой победы в Афинах были восстановлены «Длинные стены» (до гавани Пирей). Афинский стратег Ификрат, которого считают создателем нового рода войск – пельтастов, в 390 году до н. э. победил спартанцев у Коринфа.
Последний большой полководец Спарты – царь Агесилай II, успешно сражавшийся в Малой Азии, вынужден был вернуться в Грецию. Вместе с навархом Анталкидом он сумел добиться победы в Коринфской войне, которая закончилась в 386 году до н. э. заключением в Сузах так называемого Царского мирного договора. Но впереди была война с Беотийским союзом, войсками которого командовали Эпаминонд и Пелопид. А в Спарте уже не нашлось полководцев уровня Лисандра и Агесилая.