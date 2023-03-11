Музей оружия, которого больше нет



Здание оружейного музея Хиггинса

Давид опоясался мечом поверх доспехов

и попробовал ходить в них, так как не привык к этому. –

Я не могу ходить в них, – сказал он Саулу, –

потому что я к ним не привык. И он снял их.

Первая книга Царств, 17:39



Прежде всего, Большой зал. С него начинается наша экскурсия. И тут показан турнир с барьером



Готические доспехи из Северной Италии или Фландрии, Джованни да Каравалле, 1440–1505 г. Типичные «белые доспехи», лишенные каких бы то ни было украшений



Эти же доспехи крупным планом. Хорошо виден бевор (предличник), копейный крюк (фокр) и устрашающий «вороний клюв» у него в руках



Доспехи для юноши, 1555–1560 гг. Южная Германия или Австрия



Полный рыцарский боевой доспех, конца XVI в. Северная Италия. Экспозиция Волчестерского музея искусств



«Доспехи в три четверти» (не имевшие прикрытия для ног). Возможно, принадлежали Генри Герберту, второму графу Пемброка. Милан, 1560–1570 гг. Обращает на себя внимание так называемая обронная резьба, их украшающая: убран фон, а детали рисунка заметно выступают…



Композитный доспех, составленный из двух доспешных гарнитуров, работы Франца и/или Вольфганга Гроссшеделей, Южная Германия (Ландсхут), 1560–1570 гг.



Этот же доспех крупным планом. Куда-то подевался фокр…



Парадный доспех «в римском стиле», Италия, конец 1500-х – начало 1600-х гг., с дополнительными украшениями, сделанными в XIX в.



Турнирный доспех для джостры в итальянском стиле. Работа мастера Антона Пеффенхаузера, Аугсбург и Италия, 1570–1575 гг.



Доспех для джостры в немецком стиле с характерным шлемом «жабья голова». Работа мастера Валентина Сибенбургера, Нюрнберг, около 1480–1540 гг.



Люди в то время были разной комплекции…



Вершина доспешного мастерства – «максимилиановские доспехи», Южная Германия, ок. 1525-1530 гг.



Ещё один комплект «максимилиановских доспехов», Южная Германия, ок. 1510–1520 гг.



Впечатляющее у него «лицо», не правда ли? К счастью, мода на такие вот забрала была не очень долгой!



Доспехи из Судана – там рыцарское вооружение у всадников задержалось вплоть до 1898 года!



Кольчуга египетской работы, ок. 1500 г. с позднейшими вставками



Доспехи для турнира с «наклонным барьером», 1575–1580 гг. Италия, Германия, Франция



«Полевые доспехи» работы Помпео делла Цеза, Милан, около 1590 г.



Полюбуйтесь на их отделку!



Турнирный доспех для пешего поединка герцога Юлиуса Брунсвик-Вольфенбаттеля, 1555–1560 гг.



Турецкая (вероятно) кольчуга 1550–1650 гг.



А вот мы наконец-то добрались и до латных доспехов кирасир-пистольеров – трехчетверной доспех кирасира. Нидерланды и Савойя, 1610–1645 гг. Чернение восстановлено впоследствии



Красота, да и только. Ничуть не уступают эти доспехи по внешнему виду рыцарским латам! Вот только носить их уже мог кто угодно. Были бы лишь у него деньги. Знатность роли уже не играла!



Трехчетверные доспехи германского кирасира, на что указывает красный шарф, Аугсбург, 1620–1625 гг., в руке рапира Паппенхаймера, Северная Европа, ок.1625–1650 гг.



Трехчетверные доспехи французского кирасира, 1610–1620 гг., с колесцовым пистолетом в руках. Последний произведен в Германии ок. 1625–1650 гг.



Что и говорить – выглядел этот кирасир внешне очень эффектно!



А это, конечно же, пикинер, Лондон, около 1625–1630 гг. Пика изготовлена в Люцерне, Арсенал Швейцарии, вероятно, около 1600 г.



Когда-то вся эта четверка воевала друг против друга!



Вычурность японских доспехов после 1600 года нам уже известна, и они тоже есть в коллекции Хиггинса. Шлем в виде раковины (аваби учидаси кабуто), 1618 г. Изготовлен мастером Нагасоне Тодзиро Мицумаса



А ещё в музее можно было увидеть вот это «турнирное шоу». Только вот жаль, что фигуры в нем неподвижны



Кираса и шлем французского карабинера 1863–1865 гг.



В музее Хиггинса много всякого древкового оружия. Но мне больше всего понравилось вот это – настоящий вуж – «язык быка»



Рукоятка шпаги 1790 года работы Джозайи Веджвуда