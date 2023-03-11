Музей оружия, которого больше нет

Здание оружейного музея Хиггинса
Давид опоясался мечом поверх доспехов
и попробовал ходить в них, так как не привык к этому. –
Я не могу ходить в них, – сказал он Саулу, –
потому что я к ним не привык. И он снял их.
Первая книга Царств, 17:39
и попробовал ходить в них, так как не привык к этому. –
Я не могу ходить в них, – сказал он Саулу, –
потому что я к ним не привык. И он снял их.
Первая книга Царств, 17:39
Оружейные музеи мира. Сегодня мы вновь отправимся на Американский континент, причем познакомимся с коллекцией музея, которого больше уже не существует. Вот представьте себе, что так, оказывается, бывает: был музей, были в нем выставлены экспонаты и вот раз – и музея больше нет, а коллекции оказались в совершенно другом месте. Речь пойдет о совершенно уникальном частном музее Хиггинса, в котором довольно долго экспонировались прекрасные образцы доспехов и оружия Нового времени.
Джон Вудман Хиггинс являлся богатым промышленником из Вустера – города в штате Массачусетс, где он владел компанией Worcester Pressed Steel Company. В 1920-е годы он несколько раз посещал Европу, где покупал оружие, доспехи и различные интересные металлические изделия. В 1927 году ему особенно повезло: он сумел купить восемь полных доспехов из коллекции Джорджа Джея Гулда. Все это он привозил к себе в дом, который очень быстро запомнился ими до отказа, так что жить в нем стало в высшей степени затруднительно: то тут, то там стояли рыцарские доспехи, в ящиках лежали различные металлические диковинки и изделия из стекла.
К 1928 году коллекция его стала больше, чем мог вместить его дом, поэтому в 1929 году он решил построить для неё специальное здание из стали и стекла рядом со своей фабрикой. Причем он так его и назвал – «Музей стали и стекла». Открытие было очень торжественным и состоялось 12 января 1931 года. На торжество был приглашен Бостонский симфонический оркестр, а сыновья Хиггинса, одетые в рыцарские доспехи встречали гостей.
В своем первоначальном варианте в музее экспонировались самые разные предметы, изготовленные именно из стали, включая такие стальные изделия, как средневековое оружие, автомобильные детали и даже... сделанный из стали самолет, подвешенный к его потолку.
Осмотр экспонатов начинался с прогулки по выставке рыцарских доспехов и заканчивался осмотром производственных линий, чтобы увидеть современное производство стали. В производственный цех можно было попасть через специальные подиумы, соединяющие фабрику и сам музей. Причем Хиггинс приглашал в музей не только просто посетителей, но и своих сотрудников звал приходить туда во время перерывов, чтобы вдохновиться идеями прошлого… Умер он в 1961 году, оставив музею пожертвование в размере 17 000 долларов США.
Постепенно, однако, экспозиция музея подвергалась реорганизации. В нем остались только лишь оружие и доспехи, то есть из музея «Стали и стекла» он превратился в «Оружейный музей» Хиггинса. И вплоть до 2004 года был вторым в США по богатству своих оружейных коллекций после музея Метрополитен в Нью-Йорке. И это был единственный музей в Штатах, посвященный только лишь оружию и доспехам!
Его оружейная коллекция состоит из 2 000 предметов, причем в ней целых 24 совершенно полных доспеха. И все это было бы просто прекрасно, если бы в конце 2013 года он не закрылся из-за отсутствия финансирования. Разумеется, коллекции не пропали, а были переданы в Художественный музей Вустера. Бывшему зданию музея тоже нашли новое применение: в декабре 2014 года оно было продано и в настоящее время служит для проведения различных местных мероприятий.
Правда, в Художественном музее Вустера коллекция в настоящее время разбросана по всему музею, так что старинные доспехи соседствуют с произведениями искусства, такими как картины и скульптуры, впрочем, тоже изображающими доспехи и оружие. Каждую первую субботу месяца в музее проводятся демонстрации доспехов, чтобы посетители могли лучше представить их в историческом контексте. Музей организует и специальные образовательные программы по средневековой истории, оружию и доспехам, проводит школьные семинары, а ещё его сотрудники читают соответствующие лекции для школьных учителей.
Продолжает работу и исследовательская библиотека Олив Хиггинс Праути, основанная в 1997 году. В ней собрано нескольких тысяч книг по оружию и доспехам, так что туда тоже можно прийти и… любую из них почитать!
Была оружейная палата Хиггинса и крупным центром по изучению средневековых боевых искусств. Там работал целый ряд историков, написавших на его материалах научные монографии и доклады. Спонсировала она и заседания на научных конференциях, а также чтение лекций, как в США, так и в Европе.
В бывшем музее проводились также уроки исторического фехтования и боевых искусств. Одним словом, и коллекции в нем были прекрасные, и без дела они не лежали – ими активно пользовались.
Кстати, чего там только не было. Не только полные комплекты доспехов, но и шлем гладиатора и даже чучело собаки по имени «Хельмутт», одетое в репродукцию доспехов для борзых. Наиболее старый артефакт коллекции – бронзовый кинжал из Восточного Средиземноморья, примерно 3000–1500 гг. до н. э. Есть гладиаторские и коринфские шлемы, латные рукавицы эпохи Возрождения и… шлем французского кирасира середины XIX века.
Но основная часть латного снаряжения относится к Новому времени, то есть периоду после 1500 года. Это и шлемы для рыцарских турниров, охотничий арбалет, полные комплекты доспехов всадников и пехотинцев и даже… наковальня, на которой такие предметы как раз и выделывались.
Есть африканская экзотика: метательные ножи и топоры. Есть оружие Востока: кольчуги, рогатый кулах худ (шлем) из Индии, а также самурайские доспехи из Японии. Интересно, что среди экспонатов присутствуют и доспехи для лошадей и даже собак.
Все это нам, конечно, посмотреть не удастся, но интересную и насыщенную экскурсию мы по коллекции музея Хиггинса, вне всякого сомнения, проведем. Итак…
Прежде всего, Большой зал. С него начинается наша экскурсия. И тут показан турнир с барьером
Готические доспехи из Северной Италии или Фландрии, Джованни да Каравалле, 1440–1505 г. Типичные «белые доспехи», лишенные каких бы то ни было украшений
Эти же доспехи крупным планом. Хорошо виден бевор (предличник), копейный крюк (фокр) и устрашающий «вороний клюв» у него в руках
Доспехи для юноши, 1555–1560 гг. Южная Германия или Австрия
Полный рыцарский боевой доспех, конца XVI в. Северная Италия. Экспозиция Волчестерского музея искусств
«Доспехи в три четверти» (не имевшие прикрытия для ног). Возможно, принадлежали Генри Герберту, второму графу Пемброка. Милан, 1560–1570 гг. Обращает на себя внимание так называемая обронная резьба, их украшающая: убран фон, а детали рисунка заметно выступают…
Композитный доспех, составленный из двух доспешных гарнитуров, работы Франца и/или Вольфганга Гроссшеделей, Южная Германия (Ландсхут), 1560–1570 гг.
Этот же доспех крупным планом. Куда-то подевался фокр…
Парадный доспех «в римском стиле», Италия, конец 1500-х – начало 1600-х гг., с дополнительными украшениями, сделанными в XIX в.
Турнирный доспех для джостры в итальянском стиле. Работа мастера Антона Пеффенхаузера, Аугсбург и Италия, 1570–1575 гг.
Доспех для джостры в немецком стиле с характерным шлемом «жабья голова». Работа мастера Валентина Сибенбургера, Нюрнберг, около 1480–1540 гг.
Люди в то время были разной комплекции…
Вершина доспешного мастерства – «максимилиановские доспехи», Южная Германия, ок. 1525-1530 гг.
Ещё один комплект «максимилиановских доспехов», Южная Германия, ок. 1510–1520 гг.
Впечатляющее у него «лицо», не правда ли? К счастью, мода на такие вот забрала была не очень долгой!
Доспехи из Судана – там рыцарское вооружение у всадников задержалось вплоть до 1898 года!
Кольчуга египетской работы, ок. 1500 г. с позднейшими вставками
Доспехи для турнира с «наклонным барьером», 1575–1580 гг. Италия, Германия, Франция
«Полевые доспехи» работы Помпео делла Цеза, Милан, около 1590 г.
Полюбуйтесь на их отделку!
Турнирный доспех для пешего поединка герцога Юлиуса Брунсвик-Вольфенбаттеля, 1555–1560 гг.
Турецкая (вероятно) кольчуга 1550–1650 гг.
А вот мы наконец-то добрались и до латных доспехов кирасир-пистольеров – трехчетверной доспех кирасира. Нидерланды и Савойя, 1610–1645 гг. Чернение восстановлено впоследствии
Красота, да и только. Ничуть не уступают эти доспехи по внешнему виду рыцарским латам! Вот только носить их уже мог кто угодно. Были бы лишь у него деньги. Знатность роли уже не играла!
Трехчетверные доспехи германского кирасира, на что указывает красный шарф, Аугсбург, 1620–1625 гг., в руке рапира Паппенхаймера, Северная Европа, ок.1625–1650 гг.
Трехчетверные доспехи французского кирасира, 1610–1620 гг., с колесцовым пистолетом в руках. Последний произведен в Германии ок. 1625–1650 гг.
Что и говорить – выглядел этот кирасир внешне очень эффектно!
А это, конечно же, пикинер, Лондон, около 1625–1630 гг. Пика изготовлена в Люцерне, Арсенал Швейцарии, вероятно, около 1600 г.
Когда-то вся эта четверка воевала друг против друга!
Вычурность японских доспехов после 1600 года нам уже известна, и они тоже есть в коллекции Хиггинса. Шлем в виде раковины (аваби учидаси кабуто), 1618 г. Изготовлен мастером Нагасоне Тодзиро Мицумаса
А ещё в музее можно было увидеть вот это «турнирное шоу». Только вот жаль, что фигуры в нем неподвижны
Кираса и шлем французского карабинера 1863–1865 гг.
В музее Хиггинса много всякого древкового оружия. Но мне больше всего понравилось вот это – настоящий вуж – «язык быка»
Рукоятка шпаги 1790 года работы Джозайи Веджвуда