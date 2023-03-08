Массовые протесты в центре Тбилиси завершились, но оппозиция обещает новую акцию уже сегодня

Вчера утром в Тбилиси начался многотысячный митинг, организованный оппозиционными грузинскими партиями. Массовая Акция протеста началась перед зданием парламента на проспекте Руставели, собравшиеся требовали отказаться от принятия закона об иноагентах, поддерживаемого правящей партией «Грузинская мечта» и к тому времени уже принятого в первом чтении.К вечеру того же дня протестная акция переросла в стычки с полицией и силами спецназа МВД. Силовики применили против митингующих водометы и слезоточивый газ, наиболее активных участников демонстрации задерживали на месте. Протестующие, в свою очередь, стали забрасывать полицейских бутылками с зажигательной смесью и камнями. В МВД Грузии сообщали о нескольких пострадавших в ходе стычек полицейских.Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с официальным визитом в США, отменила все деловые встречи и обратилась к митингующим в Тбилиси гражданам. В специальном видеообращении она выразила поддержку с вышедшими на улицы столицы людьми и пообещала, что наложит вето на скандальный законопроект. Зурабишвили добавила, что «закон никому не нужен», а написан он «под диктовку Москвы».К настоящему моменту информагентства сообщают, что протестная акция в грузинской столице завершена. Митингующие покинули центр города, силовики снимают посты и оцепления, на улицах восстановлено движение транспорта. По разным данным, в демонстрации приняли участие более 1000 человек, в результате столкновений с полицейскими пострадали более 200 граждан, около 300 человек были задержаны.Закон «О прозрачности иностранного влияния» (иностранных агентах) подразумевает, что физические лица или СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, будут внесены в специальный реестр. За уклонение от этой процедуры предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари (727,5 тысячи рублей). Примечательно, что документ практически полностью повторяет аналогичные ограничительные нормы, действующие в США. Но при этом, после начала беспорядков в Тбилиси, официальные представители Вашингтона и Брюсселя выступили с резкой критикой законопроекта.Спикер Госдепа США Нед Прайс пообещал санкции против Грузии, если закон об иностранных агентах будет принят. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что закон об иностранных агентах оттолкнет Грузию от интеграции в ЕС и в целом «не соответствует демократическим ценностям».Лидер грузинской оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» анонсировал новую акцию протеста, которая должна пройти сегодня. Очевидно, что прозападная грузинская оппозиция нашла новый повод, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, добиться досрочных парламентских выборов и сменить правительство, которое, вопреки давлению Вашингтона и Брюсселя, отказывается поддерживать антироссийские санкции и идти на конфронтацию с Москвой. Кроме того, принятие закона сильно усложнить работу местными массмедиа и партиям, финансируемым из-за рубежа и действующим в интересах западных кураторов.