Военное обозрение
Войти Регистрация

Массовые протесты в центре Тбилиси завершились, но оппозиция обещает новую акцию уже сегодня

29
Массовые протесты в центре Тбилиси завершились, но оппозиция обещает новую акцию уже сегодня

Вчера утром в Тбилиси начался многотысячный митинг, организованный оппозиционными грузинскими партиями. Массовая Акция протеста началась перед зданием парламента на проспекте Руставели, собравшиеся требовали отказаться от принятия закона об иноагентах, поддерживаемого правящей партией «Грузинская мечта» и к тому времени уже принятого в первом чтении.


К вечеру того же дня протестная акция переросла в стычки с полицией и силами спецназа МВД. Силовики применили против митингующих водометы и слезоточивый газ, наиболее активных участников демонстрации задерживали на месте. Протестующие, в свою очередь, стали забрасывать полицейских бутылками с зажигательной смесью и камнями. В МВД Грузии сообщали о нескольких пострадавших в ходе стычек полицейских.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с официальным визитом в США, отменила все деловые встречи и обратилась к митингующим в Тбилиси гражданам. В специальном видеообращении она выразила поддержку с вышедшими на улицы столицы людьми и пообещала, что наложит вето на скандальный законопроект. Зурабишвили добавила, что «закон никому не нужен», а написан он «под диктовку Москвы».

К настоящему моменту информагентства сообщают, что протестная акция в грузинской столице завершена. Митингующие покинули центр города, силовики снимают посты и оцепления, на улицах восстановлено движение транспорта. По разным данным, в демонстрации приняли участие более 1000 человек, в результате столкновений с полицейскими пострадали более 200 граждан, около 300 человек были задержаны.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» (иностранных агентах) подразумевает, что физические лица или СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, будут внесены в специальный реестр. За уклонение от этой процедуры предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари (727,5 тысячи рублей). Примечательно, что документ практически полностью повторяет аналогичные ограничительные нормы, действующие в США. Но при этом, после начала беспорядков в Тбилиси, официальные представители Вашингтона и Брюсселя выступили с резкой критикой законопроекта.

Спикер Госдепа США Нед Прайс пообещал санкции против Грузии, если закон об иностранных агентах будет принят. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что закон об иностранных агентах оттолкнет Грузию от интеграции в ЕС и в целом «не соответствует демократическим ценностям».

Лидер грузинской оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» анонсировал новую акцию протеста, которая должна пройти сегодня. Очевидно, что прозападная грузинская оппозиция нашла новый повод, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, добиться досрочных парламентских выборов и сменить правительство, которое, вопреки давлению Вашингтона и Брюсселя, отказывается поддерживать антироссийские санкции и идти на конфронтацию с Москвой. Кроме того, принятие закона сильно усложнить работу местными массмедиа и партиям, финансируемым из-за рубежа и действующим в интересах западных кураторов.
Автор:
Использованы фотографии:
Грузинские соцсети
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
29 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:21
    +1

    Спикер Госдепа США Нед Прайс пообещал санкции против Грузии, если закон об иностранных агентах будет принят.
    Сидеть, Жучка! laughing С мерикатосами не забалуешь)), мигом цепок укоротят! wink
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:42
      +2
      Чего хотят-то ? Если грузины хотят побузить и что-то изменить надо в Вашингтон ехать, там их правительство и штат Джорджия. Опять же во Франции протесты против пенсионной реформы в ЕС называют не законными, а тут Боррель просто на сироп изошел о защите прав выражать своё мнение, вот такая она "демократия".
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:55
        0
        Цитата: Silver99
        Чего хотят-то ? Если грузины хотят побузить и что-то изменить надо в Вашингтон ехать, там их правительство и штат Джорджия. Опять же во Франции протесты против пенсионной реформы в ЕС называют не законными, а тут Боррель просто на сироп изошел о защите прав выражать своё мнение, вот такая она "демократия".

        Так их женщина- президент сейчас и находится в США и оттуда, на фоне статуи свободы кудахчет чтобы полиция не разгоняла бузу.
    2. Skuns
      Skuns Сегодня, 09:50
      0
      Цитата: a.s.zzz888

      Спикер Госдепа США Нед Прайс пообещал санкции против Грузии, если закон об иностранных агентах будет принят.
      Сидеть, Жучка! laughing С мерикатосами не забалуешь)), мигом цепок укоротят! wink

      И даже добавить нечего Шериф ))) Вассалы США что то бузить начали ..
      Россия молчит и усмехается ..
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 10:14
        0
        ну да.. у нас то такой закон давно принят- чегоб теперь не усмехаться.. или Вы о чем или не принят?
      2. Cicerist98
        Cicerist98 Сегодня, 11:31
        0
        "Russia is silent and grinning.."

        Russia should not be "silent and grinning" in such a situation, but instead, give help and support - even if only diplomatic - to the legitimate elected Georgian government against the lawless, violent U.S.-supported opposition. Otherwise the current Georgian government is likely to be replaced, one way or another, by a rabidly anti-Russian regime similar to those in Ukraine and the Baltics. This is Russia's DOORSTEP here! Doing nothing except sit and watch while the U.S. overthrows governments around the world and replaces them with pro-U.S. comprador client regimes, is the reason why Russia has very few allies left in the world.
    3. BecmepH
      BecmepH Сегодня, 10:02
      +2
      Цитата: a.s.zzz888

      Спикер Госдепа США Нед Прайс пообещал санкции против Грузии, если закон об иностранных агентах будет принят.
      Сидеть, Жучка! laughing С мерикатосами не забалуешь)), мигом цепок укоротят! wink

      Над чем смеётесь?
    4. стар
      стар Сегодня, 10:43
      0
      Принятие закона об иноагентах в первом чтении предсказуемо обернулось уличными беспорядками. Почему предсказуемо? Да потому, что об этом, практически открытым текстом, предупреждала послица США в Грузии, которая заявила, что США не позволят стране свернуть с евроатлантического пути.

      То есть, принятие суверенной страной закона о прозрачности финансирования общественных организаций и НКО, - это, с точки зрения США, преступление.
      И это понятно. Как только правительство Грузии пытается отстоять интересы своего государства и своего народа в ущерб интересам США и их политики, на улицы выходят агенты влияния Запада, которым плевать на свою страну и ее судьбу.

      «Грехов» у нынешней згрузинской власти перед «евроатлантическим» курсом накопилось достаточно. Не продержало санкции против России, не открыли «второй фронт» после начала СВО, как призывал Зеля. Говорили о желательности открыть прямые авиационные рейсы с Россией. Не видели в российских туристах угрозы. Торговля между нашими странами выросла до рекордных значений. Не обращали внимание на настойчивые советы Запада изолироваться от России. Пусть и в ущерб своей экономике и своим гражданам. Это же не главное. Главное - евроатлантический путь и ценности. Право ЛГБТ проводить свои парады возле православных Храмов, например.

      Вот и вышли на проспект Руставели те самые иноагенты, которые получали от запада деньги на спасение диких хомяков или приюты для хромых кузнечиков. Вышли не просто постоять, а с намерением устроить Майдан. Со всей необходимой атрибутикой , в виде «коктейлей Молотова», которые полетели в полицейских, и лозунгами о пути в Европу и НАТО. И под флагами США и ЕС. Ничего не напоминает? Не стесняются ребята. Работают по одним сценариям и одними методами.
      Будут шатать Грузию. Это только начало. Не устоит власть, и это может оказаться фатальным для самого существования Грузии.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 11:12
        0
        не слежу,не стараюсь, в двух словах,кто там за "с нами" ?
  2. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 09:24
    -1
    За каждым протестом торчат полосатые уши
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:38
      0
      Действительно, как это в 21 веке люди в Грузии не хотят наклеек "враг народа", щедро раздаваемых теми, у кого дети за границей, недвижимость, счета....но они то правильные патриоты, а вот если ты спросишь их о том, откуда у них все это, то моментально станешь "предателем". И как только люди в Грузии то против такого?! Дикари какие то!
      1. alexmach
        alexmach Сегодня, 10:20
        0
        Но как же это возможно то? В такой образцовой стране, оплоте демократии, образце для подражания для всяких там Украин.

        По-моему люди в Грузии свой выбор уже сделали 20 лет назад.
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 09:27
    +4
    Очевидно, что прозападная грузинская оппозиция нашла новый повод
     В Грузии, совсем не понятно,кто у власти ,а кто в оппозиции.Правительство находящееся у власти, с таким уже успехом,можно назвать "прозападным". Но оно менее прозападное, а оппозиция,более. smile
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:36
      +1
      Что там не понятного? За действующим правительством стоит один олигарх - Иванишвили (если память не изменяет). Значительная часть бизнес-интересов которого находится у нас в России.
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 09:52
        +2
        Значительная часть бизнес-интересов которого находится у нас в России
         В этом и вся его "пророссийская" позиция.Ничего личного,только бизнес.
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:09
          +2
          Вы явно плохо наблюдаете за действиями Грузии в последнее время на политической арене. Грузия ввела против нас какие то санкции, а ля неадекватная Польша, Прибалтика? Нет. Откуда идёт значительная часть параллельного импорта? Куда многие ездят отдыхать? Даже Украина ни один раз ноты Грузии направляла за то, что та не идёт на конфликт с Россией.
    2. nov_tech.vrn
      nov_tech.vrn Сегодня, 09:52
      0
      Ну битва идет за право получать замечательные зеленые бумажки и нигде об этом не говорить, деньги любят тишину, излишняя огласка может сократить финансирование.
  4. Керенский
    Керенский Сегодня, 09:35
    0
    физические лица или СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, будут внесены в специальный реестр.

    И? Чего столько народа бузит? Записываться не хотят, много из-за кордона получают?
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:42
      -2
      Вопрос не в норме, а в практике применения...20% это могут быть обычные работяги, например, из России, что задонатили по 100 лари, зато преспокойно будет повод закрывать неудобные СМИ. Или самим просто с подставной конторы отправить эти 20% и навесить ялык неправильного СМИ. Это же так удобно.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:29
      0
      Бузят в основном за кружевные трусики и ЕС. Борель уже сказал:
      Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Это противоречит заявленным целям Грузии относительно вступления в Европейский союз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии. Его окончательное принятие повлечет серьезные последствия для наших отношений.


      США - санкции введут. Тоже сказали.

      То есть и ЕС и США закроются для Грузии на ближайшее время, попутно обвалят им инвестрейтинги и кредиты, а то и вообще серый импорт кораблями разглядят и бахнут вторичные санкции с баном Грузии по ряду товаров.
  5. Балу
    Балу Сегодня, 09:38
    0
    Цитата: a.s.zzz888

    Спикер Госдепа США Нед Прайс пообещал санкции против Грузии, если закон об иностранных агентах будет принят.
    Сидеть, Жучка! laughing С мерикатосами не забалуешь)), мигом цепок укоротят! wink

    Еще одна украина 2.0. Революция роз ничему гордых грузин не научила. Опять построят модель кремля из пенопласта и будут ее крушить. Црульный цирк америкашек гастролирует вокруг наших границ.
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 09:54
      0
      Цитата: Балу
      Еще одна украина 2.0. Революция роз ничему гордых грузин не научила. Опять построят модель кремля из пенопласта и будут ее крушить. Црульный цирк америкашек гастролирует вокруг наших границ.

      Черт с ней с этой Грузией ..Как бы казахов опять не подожгли ..Вот ,где опасное направление Там малыш Тони Блэр уже давно окучивает их джузы и т.д.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:57
      -1
      Цитата: Балу
      Црульный цирк америкашек гастролирует вокруг наших границ.

      Потому что позволяем им это делать. Вот они и охамели.
    3. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 10:19
      0
      при чем и в каком месте тут Кремль? если они за свои внутригрузинские дела "трут"? и как раз америкосы -против протестов.. Вы читали то до коммента новость?
  6. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:39
    0
    Больше, больше санкций хороших и разных! Чем больше их будет, тем абсурднее будет ситуация и тем больше ресурсов придётся тратить гегемону на их контроль.

    Американцы своими руками себя закапывают, создавая неподконтрольный себе мир. Уже появились независимые финансовые системы, флоты танкеров, серые рынки санкционки. Развитие и прогресс не остановить.

    Доминировать в этом мире будет Китай, так как его тоже заставляют уводить часть экономики в серую зону. А учитывая его политический строй и то, что социализм (СССР, Куба, Венесуэла) показал себя наиболее устойчивой к внешнему давлению системой, мы, возможно, снова увидим покраснение мира и ренессанс коммунистической идеи.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 10:20
      0
      смешной Вы.. а нам то что от этого хорошего?
  7. Oleg Gumennov
    Oleg Gumennov Сегодня, 10:00
    -1
    Ох уж эта "диктовка Москвы"! Везде отыскивается Кремлёвский след. Но в принципе очень удобная отмазка если что то идёт не по плану
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:48
    0
    Каких высот достиг грузинский (да и все остальные!) народы при С.С.С.Р.!
    А сейчас... деградация.
    Грустно и противно.
  9. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 11:20
    0
    Если закон не удастся принять, то тогда и нашим структурам не надо стесняться финансировать партии и организации, выступающие за сотрудничество с Россией.