Военное обозрение
Войти Регистрация

Пресса США: военные поставки Польши на Украину нарушили запрет Южной Кореи на реэкспорт своей продукции

16
Пресса США: военные поставки Польши на Украину нарушили запрет Южной Кореи на реэкспорт своей продукции

Хотя вооружение южнокорейского производства Сеул официально не поставляет Киеву, продукция ОПК этой страны все же попадает к украинским военным. В частности, она поступает туда через Польшу.


Об этом рассказывает в своей статье обозреватель газеты The New York Times Чхве Сан Хун.

СМИ США отмечает, что Сеул и сам не отправляет Киеву оружие, и запрещает это делать покупателям южнокорейских вооружений. Но военные поставки Польши на Украину нарушили запрет Южной Кореи на реэкспорт своей продукции. Варшава передала украинским военным самоходные гаубицы AHS Krab, установленные на шасси южнокорейского производства. Их в этой азиатской стране используют в САУ K9, недавно закупленных польской стороной.

Точно не известно, предприняла ли Польша этот шаг с разрешения Сеула или пошла на нарушение условий без его ведома. Когда американские журналисты задали соответствующий вопрос представителям Администрации программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA), там отказались на него отвечать.

Ранее, когда Сеул заключал сделку с американскими партнерами о поставке артиллерийских снарядов южнокорейского производства, он настоял на строгом соблюдении условий экспортного контроля. Это стандартное правило, запрещающее передавать поставляемую продукцию третьим странам, которое обычно устанавливает Сеул, заключая оружейные сделки.

Что касается Украины, то премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су твердо заявил об отсутствии намерений в ближайшее время начать поставлять ей вооружения. Его также поддержали в данном вопросе и в Минобороны страны.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67
    svp67 Сегодня, 09:38
    +4
    Когда американские журналисты задали соответствующий вопрос представителям Администрации программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA), там отказались на него отвечать.
    Значит с "молчаливого согласия"
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 09:58
      +2
      Что америкосы скажут то южно корейцы и будут делать. Да и поляки и все кто в подчинении у америкосов.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 10:56
      +1
      Сделали вид, что не знали. А теперь уже поздно. Повозмущались для вида и всё хорошо.
    3. Napayz
      Napayz Сегодня, 11:22
      +1
      Сеул одобрил экспортную лицензию для Варшавы на поставку Киеву гаубиц Krab с комплектующими из Южной Кореи. Об этом рассказал чиновник из администрации южнокорейской программы оборонных закупок Южной Кореи Ким Хен Чхоль, сообщает агентство Reuters.


      Источник: https://nation-news.ru/23929522-reuters_seul_razreshil_varshave_eksport_na_ukrainu_gaubits_s_yuzhnokoreiskimi_detalyami
  2. Керенский
    Керенский Сегодня, 09:42
    0
    Когда американские журналисты задали соответствующий вопрос представителям Администрации программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA), там отказались на него отвечать.

    Вот и не ваше дельце! Просто и со вкусом послали "всемогущие" СМИ. Сейчас будем комментировать домыслы....
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 09:49
    +2
    Южнокорейские снаряды 155мм американцы на Украину поставили, уже о второй партии договорились.
  4. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 09:57
    +2
    "Никогда такого не было и вот опять"(с) Запрет на реэкспорт они нарушили, блин. Кто нарушил то? Страна член НАТО? Кто её накажет? Страна основатель НАТО? Или может быть страна-союзник НАТО в Азии №2? (по факту, член НАТО, просто из за формулировки, "северо-атлантический альянс" не входящий формально). Всё одна контора, с одним хозяином.
  5. янек
    янек Сегодня, 10:06
    +6
    Укронацисты никогда не сдержат слово, или договор.. если им это не выгодно! Под присмотром США.
  6. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 10:10
    +2
    Теперь ждите ответку. Раз они поставляют через третьи "руки", то кто мешает поставлять допустим точку -у северной Корее? Нарушили - так ловите
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:41
      +1
      А зачем такой хлам как точка-у Киму? Он и даром ее не возьмет. Тут скорее Ким начнет поставлять ракеты малой-средней дальности wassat . У него не хлопушки, а нормальные ракеты с 2,5 тоннами (или нюком) на 600-800 км дальности.



      Ну, и у Южан есть чем ответить, пока без Нюка. От 500 кг до 2,5 тонн - от 500 до 800 км. Но нюк для южан это исключительно политическое решение. Ибо их атомная индустрия находится на высоком уровне, есть собственное производство топлива, промышленных реакторов последнего поколения высокой мощности (1400).



      Строятся подводные лодки с ВНЭУ и баллистическими ракетами на 800-1200 км. Головная уже принята.


      Поэтому испугать/впечатлить, что северных, что южных особо нечем. Кстати, Южные свой гиперзвук активно пилят и в следующем году будут пускать. Северные вероятно тоже пилят.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:16
    +1
    Да будут они поставлять, так же как и Болгария и Сербия и прочие-прочие...
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:20
    +1
    премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су твердо заявил об отсутствии намерений в ближайшее время начать поставлять ей вооружения
    А зачем самим поставлять если можно через Польшу. И волки сыты (Сша, Европа) и овцы целы (мы в стороне от конфликта).
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:22
    0
    Да, ладно. Запретили они. Тогда подайте на поляков в суд. Статейка- попытка отмазать сеульских. Сегодня такие отмазки не пркатывают.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 10:28
      +1
      Цитата: Пленник
      Да, ладно. Запретили они. Тогда подайте на поляков в суд. Статейка- попытка отмазать сеульских. Сегодня такие отмазки не пркатывают.

      Сейчас то самое время когда прокатывает всё что устраивает США. Наши обеспокоенности и китайские тысячадесятые предупреждения ни кого не пугают.
  10. Влад2012
    Влад2012 Сегодня, 10:23
    0
    Если не подали на поляков в суд за нарушение контракта, то с их ведома.
  11. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 11:18
    0
    Но нюк для южан это исключительно политическое решение. Ибо их атомная индустрия находится на высоком уровне, есть собственное производство топлива, промышленных реакторов последнего поколения высокой мощности (1400).

    Атомная индустрия у протектората (ЮКорея) полностью зависит от импортного оборудования и материальи. Они импортируют рещающих машин, компонентов, лицензии и так далее. Ето относится и к обогащению урана и к производство реакторов. Ничего сделат самостоятельно они не способни.
    Согласен что ядерное оружие для протектората политическое решение, но политическое решение Вашингтона, а не Сеула. У вас коллосальная переоценка способности и независимости Ю. Кореи.
    Строятся подводные лодки с ВНЭУ и баллистическими ракетами на 800-1200 км. Головная уже принята.

    Специализированих подводних ракетоносцев в протектората не строят. Провели испитание баллистическую ракету земя-земя которую сумели запустит с серийной подлодки при идеальних погодних условии - штиль на море.
    Южные свой гиперзвук активно пилят и в следующем году будут пускать. Северные вероятно тоже пилят.

    КНДР уже провела две успешние испитания БЧ маневрирущих на гиперзвук.