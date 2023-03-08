Военное обозрение
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Из сводки ГШ ВСУ становится понятно, что российские войска приближаются к Северску

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Из сводки ГШ ВСУ становится понятно, что российские войска приближаются к Северску

В свежей сводке от украинского генерального штаба появляются новые названия населённых пунктов. Среди них – населённый пункт Выемка, который территориально относится к так называемой Бахмутской общине и при этом находится менее чем в 5 км от южных окраин города Северск.

Генеральный штаб заявляет о том, что «атака на Выемку отбита». Однако сводки ГШ ВСУ с некоторых пор можно читать «между строк».

Получается, что российские войска подошли к Северску на указанное выше расстояние в 5 километров, если имеет место быть атака на ту же Выемку.



Посёлок Выемка находится рядом с одноимённой железнодорожной станцией, которая расположена на железнодорожной ветке между Красным Лиманом и Попасной.

В сводке генерального штаба войск противника сообщается и об атаках российских войск на позиции ВСУ в других населённых пунктах к югу от Северска. В частности, это сёло Фёдоровка, находящееся на участке автомобильной дороге Артёмовск-Северск примерно в 10 км от последнего.

Продвижение в сторону Северска идёт не только с юга, но и с востока – со стороны территории Луганской Народной Республики, где на неделе была пресечена попытка противника осуществить прорыв в направлении Кременной. Там противник понёс потери и откатился на прежние позиции а на некоторых участках и потеряв их.
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20 комментариев
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  1. Skuns
    Skuns Сегодня, 09:46
    +3
    Главная задача штурмовых отрядов и т.д. Это перемол живой силы и техники натовской ..А главное движение еще впереди ,так называемый выход на оперативный простор .!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:52
      +3
      На оперативный простор в тех условиях ,может выйти только прорвавшаяся группировка,численностью не меньше армии..А в реалии получается УР за УРом,долго,упорно.Не хватает огневой мощи,численности вооружений и людей.Бодаться так годами?Не получится,это мое мнение
      1. янек
        янек Сегодня, 10:02
        +7
        я как то читал, что у нас на хранении до 20 000 танков? 3800 самолетов с строю больше 400 на хранении.. что происходит? В чем проблема покончить с укрорейхом?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 10:08
          +1
          Мое мнение-это все условно.Часть этого уже потеряна в бою,часть неработоспособно и требует ремонта.Впрочем,вижу что бронетехнику с хранения вводят в дело.Другое дело-люди.А их мало,для проведения крупной наступательной операции.Мобилизовать еще?По видимому-надо.Но их надо обмундировать вооружить обучить и платить немалую зарплату.И оторвать их с производства.Видимо тупо нет средств и возможностей
          1. Грица
            Грица Сегодня, 11:06
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Мобилизовать еще?По видимому-надо.Но их надо обмундировать вооружить обучить и платить немалую зарплату.И оторвать их с производства.Видимо тупо нет средств и возможностей

            Без мобилизации мы однозначно не добьемся успеха, ето уже и ежу понятно. Не понятно только МО и ГШ, что людей тупо не хватает. Нет их для проведения наступательных операций. Нехватка обмундирования - наименее простая проблема. Шьется оно достаточно быстро, да и прочие необходимые атрибуты и предметы не так уж сложны в изготовлении в достаточно быстрые сроки. В крайнем случае всегда можно купить - думаю, Китай был бы раз такому заказу.
        2. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:15
          +1
          В чем проблема покончить с укрорейхом?
          Нам ещё Лаос подкинул пару десятков Т-34 и "Кукурузники" не все успели сломать. А уж ночных ведьм по московским притонам, можно набрать на две авиационные армии. Предлагаю Янек, возглавить эти резервы ночного фронта.
        3. Johnson Smithson
          Johnson Smithson Сегодня, 11:02
          0
          я как то читал, что у нас на хранении до 20 000 танков?

          чтобы потом сидеть с голым задом? чем защищаться если после Украины кто-то нападает?
          1. Denis812
            Denis812 Сегодня, 11:35
            0
            есть такая прекрасная вещь как ЯО. Вот его и можно использовать
    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 11:10
      0
      1. Главная задача штурмовых отрядов это штурм укреп района. Штурмовая пехота не создана для "перемалывания живой силы и техники". Она уничтожает укреп.линию.
      2. Штурмовиков по определению не может быть много. Их всегда мало, они несут колоссальные потери.
      Взяли линию дотов, вывод на отдых, переформирование и только потом в бой, а не как сейчас - непрерывные бои.
      3. Чтобы выйти на какой-то оперативный простор нужно иметь танковые армии с уверенностью, что им не нагадят с воздуха. Я более чем уверен, что нынешняя линия обороны уже прорывалось, но командование группы вперед НЕ посылает именно потому, что их там расстреляют на второй линии обороны. Или на третьей. Глупо думать, что у Киева всё в Бахмуте сконцентрировано. Наверняка полсотни тысяч под Запорожьем есть ещё.
  2. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 09:47
    +3
    Так очевидно-Северск следующий, жаль нет сил на одновременный штурм(((
    1. Грица
      Грица Сегодня, 11:11
      0
      Цитата: dnestr74
      Так очевидно-Северск следующий, жаль нет сил на одновременный штурм

      Помимо Северска на очереди стоят еще Авдеевка, Торецк, Часов Яр, Купянск. Но если мы так будем по одному городу брать в пол года, то СВО продлится лет на 50. А наш ГШ именно такую тактику, видимо и выбрал - на другую не хватает сил и мозгов.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:08
    +1
    Будем ждать новостей с северского направления.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:23
    +1
    Читаешь заголовок статьи
    Из сводки ГШ ВСУ становится понятно, что российские войска приближаются к Северску
    и задаешься вопросом, а что без сводки ГШ ВСУ было неизвестно где находятся наши войска?
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 11:14
      0
      Ну, например, из сводки Геббельса жители Берлина были уверены, что армия Функа сейчас разобьёт Жукова.
      А вот слушая по радио новости Политбюро, они понимали, что не всё так гладко.
      Так что читайте все источники.
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:27
    -1
    У Вооружённых Сил РФ на Украине нет численного и стратегического преимущества над ВСУ, уже нет технологического преимущества, нет морального преимущества, поскольку у Украины есть идеология, а у РФ её нет, нет господства в воздухе.

    Логистика ВСУ нисколько не нарушена - железные дороги Украины работают как часы, военная техника, боеприпасы, наёмники НАТО прут беспрепятственно через всю Украину на фронт на восток Украины, энергосистема Украины выдержала все удары и даёт Украине электроэнергию, свет, центры принятия решений Украины целы и невредимы благодаря личной гарантии их неприкосновенности от Путина, оперативно руководят ВСУ, моральный дух бандеровского населения не сломлен, оно готово продолжать сопротивление.

    При таких обстоятельствах локальные бои и местные успехи одной из сторон не изменят общей картины - бои могут длиться неопределённо долго при условии, что США, ЕС и НАТО будут поддерживать Украину в её войне с Россией столько, сколько потребуется для сохранения нацистского режима в Киеве.
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      У Вооружённых Сил РФ на Украине нет численного и стратегического преимущества над ВСУ, уже нет технологического преимущества, нет морального преимущества, поскольку у Украины есть идеология, а у РФ её нет, нет господства в воздухе.

      М-да... Вы готовы подписать капитуляцию от имени России перед Украиной? То что вы сказали и есть дух пораженчества. Такое распространяют специально, случайно этого не скажешь. Вы кто?
      На счёт стратегического превосходства... пара Р-36 могут превратить всю Украину в радиоктивную пустыню.
      1. Грица
        Грица Сегодня, 11:16
        0
        Цитата: Сергей Аверченков
        М-да... Вы готовы подписать капитуляцию от имени России перед Украиной? То что вы сказали и есть дух пораженчества. Такое распространяют специально, случайно этого не скажешь. Вы кто?
        На счёт стратегического превосходства... пара Р-36 могут превратить всю Украину в радиоктивную пустыню.

        А разве ваш оппонет не правильно написал? Все верно - против фактов не попрешь. И та ситуация, что сложилась на данный момент (все перечисленное в комментарии) очень даже способствует тому, что мы можем надломиться и проиграть СВО, если не начинать кардинально менять подходы к ее ведению.
        Про стратегические ядерные ракеты мечты оставьте в сторону - никто не будет их применять на Украине, это самый крайний случай для США
        1. Сергей Аверченков
          Сергей Аверченков Сегодня, 11:28
          0
          Нет морального преимущества? Да что вы говорите... Если бы у меня была возможность легко нажал бы ту пресловутую кнопку и Украины просто бы не стало. И можете меня потом за это повесить - мне плевать, это стоит того чтобы тысячи наших парней остались живы. Тем более украинцы это нация предателей, сколько раз украина предавала Россию?
          Никто не будет применять говорите? А вот просто представьте себе что украина с Натой захватили Крым и уже на подходах к Москве? Применят?
          А с чего вдруг вы взялись защищать паникёра? Таких в ВОВ ставили к стенке без суда и следствия.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:27
    0
    Откуда мы бросок на Выемку совершили?На вчерашних картах ,мы были от неё те же 5 км? winked
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:34
    +1
    Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. (с)

    Если бы не ГШ ВСУ...