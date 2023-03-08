Из сводки ГШ ВСУ становится понятно, что российские войска приближаются к Северску

В свежей сводке от украинского генерального штаба появляются новые названия населённых пунктов. Среди них – населённый пункт Выемка, который территориально относится к так называемой Бахмутской общине и при этом находится менее чем в 5 км от южных окраин города Северск.Генеральный штаб заявляет о том, что «атака на Выемку отбита». Однако сводки ГШ ВСУ с некоторых пор можно читать «между строк».Получается, что российские войска подошли к Северску на указанное выше расстояние в 5 километров, если имеет место быть атака на ту же Выемку.Посёлок Выемка находится рядом с одноимённой железнодорожной станцией, которая расположена на железнодорожной ветке между Красным Лиманом и Попасной.В сводке генерального штаба войск противника сообщается и об атаках российских войск на позиции ВСУ в других населённых пунктах к югу от Северска. В частности, это сёло Фёдоровка, находящееся на участке автомобильной дороге Артёмовск-Северск примерно в 10 км от последнего.Продвижение в сторону Северска идёт не только с юга, но и с востока – со стороны территории Луганской Народной Республики, где на неделе была пресечена попытка противника осуществить прорыв в направлении Кременной. Там противник понёс потери и откатился на прежние позиции а на некоторых участках и потеряв их.