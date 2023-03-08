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Канцлер ФРГ: Конфликт на Украине может продлиться ещё долго

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Канцлер ФРГ: Конфликт на Украине может продлиться ещё долго

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что у немецких властей всё же сохраняется надежда на скорейшее завершение украинского конфликта, однако, полагает, что он может действительно затянуться. Об этом он поделился в беседе с жителями города Котбуса.


Как отметил глава немецкого кабмина, применение силы для изменения границ недопустимо, а потому, европейские страны продолжают оказывать Украине всю необходимую помощь в целях укрепления её обороноспособности.

Хотя наши надежды по поводу скорейшего урегулирования украинского кризиса по-прежнему не угасают, мы всё же опасаемся, что он может продлиться ещё долго

– сказал Шольц.

Как передаёт немецкая газета Süddeutsche Zeitung, один из жителей города, во время беседы с канцлером, рассказал ему о своём видении отношений между Германией и США, заявив, при этом, что она является страной вассалом по отношению к последнему государству, а вовсе не суверенной. Свою точку зрения мужчина аргументировал тем, что Берлин в своё время не дал отпор Вашингтону, когда тот проводил свои военные операции в Ираке и Афганистане.

Председатель немецкого правительства не согласился с ним, напомнив и о том, как правительство ФРГ решительно выступало против вторжения Соединённых Штатов в Ирак в 2003 году. Правда, это было при совсем другом правительстве Германии...

В беседе с рядовыми немцами Шольц заявил, что "в любом случае это не даёт России права оправдывать свои «имперские амбиции», упрекая США в допущенных ими ошибках в прошлом".

Напомним, что президент РФ Владимир Путин неоднократно выступал с обвинениями в адрес западных государств за их попытки сохранить мир однополярным, продвигая и дальше свою политику неоколониализма в отношении других государств. Как подчёркивал российский лидер, черта доминирования Запада подходит к концу.

Примечательно, что даже многие высокопоставленные официальные лица в тех же Штатах прекрасно осознают, что дальнейшее опустошение своих запасов оружия и боеприпасов для поставок преступному киевскому режиму поставит их ВПК в весьма нелёгкое положение, ну а все разговоры евробюрократов и их заокеанских друзей об отправке на Украину более тяжёлых вооружений для «окончательной победы» над Россией, лишь усугубит и без того тяжёлое положение, в котором оказалась Украина, что явно не будет способствовать достижению мира.
Автор:
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19 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 10:01
    +4
    один из жителей города, во время беседы с канцлером, рассказал ему о своём видении отношений

    Глупый Шольцо-Горбачев, слушай, пока не поздно глас простого народа своей страны.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 10:07
      +3
      Цитата: Теренин
      Глупый Шольцо-Горбачев,

      Шольц не глупый.
      Как и не был дураком Горбачёв.
      Агенты ЦРУ, пробравшиеся на самый верх руководства немаленькой страны, по определению дураками не являются.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 10:13
        +4
        Цитата: Shurik70
        Шольц не глупый

        Ну, и зря. Тем хуже для него. Он, в будущем, мог бы этим воспользоваться, как смягчающим обстоятельством.
        1. Skuns
          Skuns Сегодня, 10:46
          +1
          Цитата: Теренин
          Цитата: Shurik70
          Шольц не глупый

          Ну, и зря. Тем хуже для него. Он, в будущем, мог бы этим воспользоваться, как смягчающим обстоятельством.

          Отличный ответ ! good Германию ,некоторые хитрые страны уже превратили не в дойную корову (как раньше") ,а в осла на которого уселось все ЕС и кнутом погоняют против Русских опять Эх фрицы !
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:02
    +2
    Да?Ливерный уже не говорит о необходимости победы Украины?
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 10:47
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Да?Ливерный уже не говорит о необходимости победы Украины?

      Заднюю дал ,но сразу плеткой от дяди Сэма получил ..
  3. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 10:02
    +2
    Со всем уважением к участникам дискуссии, несколько общих рассуждений. Оставлю за скобками источники информации и промежуточные выводы, сразу по существу:
    1. Украинские сопротивление базируется на твердых идеологических принципах. В этом их сила в локальных тактических ситуациях.
    2. Россия лишена идеологии, зачастую это воспринимается как слабость, неспособность на жертвы, отсутствие пассионарности.
    3. Украинцам удалось решить ряд тактических задач. При этом они не решили задачи стратегические. Они не уничтожили Россию и полностью разрушили свою экономику и в какой-то мере национальную основу своей страны. Они пытаются решать тактические задачи ценой деиндустриализации, депопуляции, финансового коллапса.
    Американская помощь Украине выглядит так: "Умирайте, а мы дадим вам оружие".
    Эту ситуацию можно описать, как "дружественный геноцид".
    4. Такая ситуация отражает хорошую тактику при полном отсутствии стратегии. Идеология заставляет украинцев игнорировать реальность. Они продолжают решать тактические задачи, теряя общее видение ситуации. И долговременные отрицательные факторы растут. Один перекос в популяции за счёт эмиграции женщин крайне неблагоприятен в долгосрочной перспективе
    5. Как противостоять такому противнику?
    Прежде всего, нужно понимать, что это марионетка более сильных игроков. Поэтому не должно быть цели уничтожать украинцев и не нужно ставить идеалистическую цель захватить всё. Захватить всё не получится.
    6. Преимущество сильного стратега - это комплексный подход. Нужно принимать в расчёт и финансы, и демографию, и индустрию.
    7. Преимущества комплексного подхода проявляются на большом промежутке времени. Наша задача - избегать быстрых крупных разменов, экономить ресурс, и заниматься внутренними преобразованиями.
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 10:40
      +3
      не должно быть цели уничтожать украинцев и не нужно ставить идеалистическую цель захватить всё. Захватить всё не получится.

      Никто и не уничтожает украинцев. Уничтожают солдат противника.
      И никто не ставит целью что-то там захватить. Напротив, пытаются защитить от захвата.
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:05
    -1
    Конфликт на Украине будет длиться ровно столько, пока хоть один украинец будет в состоянии держать в руках оружие НАТО и стрелять из него в русских.
    Учитывая ещё не использованный до конца мобилизационный резерв Украины в 2 - 3 миллиона человек, этого резерва хватит на ближайшие 10 лет войны при её текущей средней интенсивности.

    РФ могла бы мобилизовать в СВО около 2 миллионов человек, резко нарастить минимум в 5 раз количество боевых единиц основных классов военной техники, перевести для этого временно экономику на выпуск военной продукции, провести массовое воздушное наступление, выбить ПВО врага и открыть мощное наступление ещё по 4 направлениям, кроме Донбасса и разгромить Украину уже в этом 2023 году.

    Но Путин выбрал иную стратегию на затягивание конфликта ("мы ещё ничего не начинали", "курочка по зернышку клюёт"), фактически тактика и стратегия вялотекущей войны у руководства РФ с 2014 года не поменялась потому что операция блицкрига провалилась ещё в марте 2022 года.

    Насколько правильна и успешна будет стратегия пассивной обороны РФ и соревнования ВПК РФ и ВПК США, ЕС и НАТО, чьи людские ресурсы РФ или Украины исчерпаются быстрее за предстоящие 10 лет - время покажет.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:05
    +1
    Ну а что ещё этот памперс Байдена может сказать?! Шольц полностью бесхребетное существо живущее по указке из-за океана.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 11:13
      0
      Есть политический труп, есть политическое . Шольц вобрал в себя оба эти определения, опустив Германию, как геополитического игрока, ниже плинтуса.
  6. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 10:07
    +2
    Лишь усугубит и без того тяжёлое положение, в котором оказалась Украина

    А российское положение это не усугубит? Отправка вооружений выливается в потери среди военных и гражданского населения России. А расширение номенклатуры поставок лишь увеличивает возможности Украины по нанесению этих потерь.
  7. oleg1263
    oleg1263 Сегодня, 10:07
    0
    Председатель немецкого правительства не согласился с ним, напомнив и о том, как правительство ФРГ решительно выступало против вторжения Соединённых Штатов в Ирак в 2003 году.

    И что ? Они отправляли оружие в Ирак для поддержки иракцев ? Ей-богу , вслед за самими штатами , их вассалы такую чушь несут.
  8. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 10:24
    +1
    пожинаем плоды 14 года,тогда всё это можно было закончить очень быстро,но Путин либерал и повёлся на мински от "евродрузей",теперь они в открытую смеются над ним,а мы имеем то что имеем
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:45
      +1
      Цитата: igorlvov
      повёлся на мински от "евродрузей",

      А первым повелся Янукович ! Он-то, слинял, а мы до сих пор ведемся !
      И прав колбаса, что эта бодяга затянется надолго. Западу выгодна война до последнего славянина !
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:29
    +1
    Всех интересует вопрос когда закончится конфликт и тут появляется Шольц и заявляет, что
    мы всё же опасаемся, что он может продлиться ещё долго
    Разъяснил. "Спасибо" Шольцу за то, что он способствует продлению конфликта всеми силами помогая киевскому режиму. Думаю немецкий народ со временем по достоинству оценит вклад своего канцлера в эту войну.
  10. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 10:37
    +1
    Действительно, придется подождать, до Атлантики далеко))) Но иначе фашизм не победить!
  11. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 10:58
    0
    Цитата: DefenderofTruth
    Конфликт на Украине будет длиться ровно столько, пока хоть один украинец будет в состоянии держать в руках оружие

    Не согласен с Вами, на мой взгляд это всё же конфликт России с Западом, просто проходит поверх территории Украины, так что закончатся украинцы - завезут ляхов с румынами... Так что война будет до тех пор, пока запад не признает в той или иной мере своё поражение...
  12. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 11:12
    0
    Ofcourse that's the price of being a Puppet of the world economic forum And the US