Хотя наши надежды по поводу скорейшего урегулирования украинского кризиса по-прежнему не угасают, мы всё же опасаемся, что он может продлиться ещё долго

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что у немецких властей всё же сохраняется надежда на скорейшее завершение украинского конфликта, однако, полагает, что он может действительно затянуться. Об этом он поделился в беседе с жителями города Котбуса.Как отметил глава немецкого кабмина, применение силы для изменения границ недопустимо, а потому, европейские страны продолжают оказывать Украине всю необходимую помощь в целях укрепления её обороноспособности.– сказал Шольц.Как передаёт немецкая газета Süddeutsche Zeitung, один из жителей города, во время беседы с канцлером, рассказал ему о своём видении отношений между Германией и США, заявив, при этом, что она является страной вассалом по отношению к последнему государству, а вовсе не суверенной. Свою точку зрения мужчина аргументировал тем, что Берлин в своё время не дал отпор Вашингтону, когда тот проводил свои военные операции в Ираке и Афганистане.Председатель немецкого правительства не согласился с ним, напомнив и о том, как правительство ФРГ решительно выступало против вторжения Соединённых Штатов в Ирак в 2003 году. Правда, это было при совсем другом правительстве Германии...В беседе с рядовыми немцами Шольц заявил, что "в любом случае это не даёт России права оправдывать свои «имперские амбиции», упрекая США в допущенных ими ошибках в прошлом".Напомним, что президент РФ Владимир Путин неоднократно выступал с обвинениями в адрес западных государств за их попытки сохранить мир однополярным, продвигая и дальше свою политику неоколониализма в отношении других государств. Как подчёркивал российский лидер, черта доминирования Запада подходит к концу.Примечательно, что даже многие высокопоставленные официальные лица в тех же Штатах прекрасно осознают, что дальнейшее опустошение своих запасов оружия и боеприпасов для поставок преступному киевскому режиму поставит их ВПК в весьма нелёгкое положение, ну а все разговоры евробюрократов и их заокеанских друзей об отправке на Украину более тяжёлых вооружений для «окончательной победы» над Россией, лишь усугубит и без того тяжёлое положение, в котором оказалась Украина, что явно не будет способствовать достижению мира.