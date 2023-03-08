Евгений Пригожин сообщил о занятии бойцами ЧВК «Вагнер» всей восточной части Артёмовска

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" выбили противника с восточной части Артемовска, вся эта территория города перешла под контроль "музыкантов". Об этом официально сообщил основатель "Оркестра" Евгений Пригожин в своем ТГ-канале.
Куратор "музыкантов" сегодня с утра сообщил о занятии отрядами ЧВК "Вагнер" восточной части города. Вся территория Артемовска с восточной стороны реки Бахмутка перешла под контроль "Оркестра". Пригожин подчеркнул, что об этом можно писать, это официальная информация, никто вперед паровоза не бежит.
Подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артемовска. Все, что восточнее реки Бахмутка, находится под контролем ЧВК "Вагнер"
- заявил Пригожин.
До этого основатель ЧВК рассказал о возможных сценариях развития ситуации в Артемовске после того, как в Киев приняли решение не сдавать город. По его словам, ВСУ могут пойти на попытку контратаковать наступающие штурмовые отряды "Оркестра", чтобы остановить наступление. Командование ВСУ уже создало группировки в Славянске, Часовом Яре и Северске, которые готовы ударить по подразделениям "музыкантов".
Сейчас в городе идут ожесточенные бои, штурмовики "музыкантов" пытаются прорваться к центру города, противник оказывает сопротивление. В то же время сами "вагнеровцы" сообщают, что несмотря на заявления Киева о продолжающейся обороне Артемовска, часть подразделений ВСУ выводятся из города. В то же время оставшиеся в городе силы насчитывают примерно 10-12 тысяч украинских военнослужащих, основную часть которых составляют мобилизованные.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о важности взятия Артемовска для дальнейшего наступления российских войск.