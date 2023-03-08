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Евгений Пригожин сообщил о занятии бойцами ЧВК «Вагнер» всей восточной части Артёмовска

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Евгений Пригожин сообщил о занятии бойцами ЧВК «Вагнер» всей восточной части Артёмовска

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" выбили противника с восточной части Артемовска, вся эта территория города перешла под контроль "музыкантов". Об этом официально сообщил основатель "Оркестра" Евгений Пригожин в своем ТГ-канале.


Куратор "музыкантов" сегодня с утра сообщил о занятии отрядами ЧВК "Вагнер" восточной части города. Вся территория Артемовска с восточной стороны реки Бахмутка перешла под контроль "Оркестра". Пригожин подчеркнул, что об этом можно писать, это официальная информация, никто вперед паровоза не бежит.

Подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артемовска. Все, что восточнее реки Бахмутка, находится под контролем ЧВК "Вагнер"

- заявил Пригожин.


До этого основатель ЧВК рассказал о возможных сценариях развития ситуации в Артемовске после того, как в Киев приняли решение не сдавать город. По его словам, ВСУ могут пойти на попытку контратаковать наступающие штурмовые отряды "Оркестра", чтобы остановить наступление. Командование ВСУ уже создало группировки в Славянске, Часовом Яре и Северске, которые готовы ударить по подразделениям "музыкантов".

Сейчас в городе идут ожесточенные бои, штурмовики "музыкантов" пытаются прорваться к центру города, противник оказывает сопротивление. В то же время сами "вагнеровцы" сообщают, что несмотря на заявления Киева о продолжающейся обороне Артемовска, часть подразделений ВСУ выводятся из города. В то же время оставшиеся в городе силы насчитывают примерно 10-12 тысяч украинских военнослужащих, основную часть которых составляют мобилизованные.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о важности взятия Артемовска для дальнейшего наступления российских войск.
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19 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 10:04
    +4
    Ну, что тут скажешь, просто - браво, музыканты! good
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:06
      0
      Цитата: Теренин
      Ну, что тут скажешь, просто - браво, музыканты! good

      Хорошее известие ( поздравление) в честь Женского дня 8 Марта. Спасибо! love
      1. Skuns
        Skuns Сегодня, 10:15
        -1
        Молодцы ! Знатный котел намечается ,запад рвет и мечит гоня финансовыми кнутами холоопов на восточный фронт С воплями задержать и не сдаваться !
        Перемол идет конкретный .
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:44
        +1
        Цитата: Ясная
        Хорошее известие ( поздравление) в честь Женского дня 8 Марта. Спасибо!

        Добрый день.
        С праздником тебя, здоровья, благополучия всех благ мирских.
        С Уважением Влад.
  2. Маз
    Маз Сегодня, 10:05
    +7
    Шойгу Пригожин в Артемовске не видел и снова говорит , что мо рф не даёт музыкантам боеприпасы, технику и снаряжение, хотя оркестр единственное подразделение которое идёт вперёд, а не топчется на месте, оттягивает на себя резервы всу и создаёт благоприятные условия для ведения наступления на других участках фронта. Парадокс. Сво надо вначале провести внутри страны против функционеров, саботажников, изменников и предателей. Им Победа России не нужна от слова совсем. Бо от госкормушки отстроанят, погоны скинут и на пенсию выгонят в лучшем случае. Виват ЧВК Вагнер, Респект Пригожину.
  3. янек
    янек Сегодня, 10:05
    +15
    Последние 3-4 недели вся информации только о "Вагнере" а где Войска МО? где Росгвардия? Почему о них ни слова?
    1. Балу
      Балу Сегодня, 10:07
      +2
      Цитата: янек
      Последние 3-4 недели вся информации только о "Вагнере" а где Войска МО? где Росгвардия? Почему о них ни слова?

      Вагнер в самом горячем месте, они продвигаются вперед метр за метром. А что там Авдеевка, кто там, как они? А Херсон? А Марьинка? В Севастополе каждый день хоронят кого нибудь из Вагнеров
      1. янек
        янек Сегодня, 10:12
        +7
        "А что там Авдеевка, кто там, как они? А Херсон? А Марьинка?"
        -вот и я об этом.о них ни слова.
    2. Skuns
      Skuns Сегодня, 10:24
      -2
      Цитата: янек
      Последние 3-4 недели вся информации только о "Вагнере" а где Войска МО? где Росгвардия? Почему о них ни слова?

      Готовят фланговые кулаки по ходу.. Будет что то масштабное !
      А Вагнер ,это кувалда молотящая нациков и очень эффективно hi Не зря Пригожин постоянно требует больше боеприпасов и арты и т.д.
      Они укропокаосилка ..! А МО наращивает моторизированные корпуса и бригады для ударов главных
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:36
      +2
      И слава богу, что прекратились новости о разгроме наших войск, штурмующих Угледар. Правда возникает вопрос что дальше: один Вагнер войну не вытянет.
    4. Грица
      Грица Сегодня, 11:25
      0
      Цитата: янек
      Последние 3-4 недели вся информации только о "Вагнере" а где Войска МО? где Росгвардия? Почему о них ни слова?

      Потому что им хвастаться особо нечем. Не смотря на громадные ресурсы и возможности, они ничего не могут поделать с ВСУ. А вот небольшая ЧВК, оказывается, громит то самое ВСУ качественно и уверенно. Поэтому ГШ и МО видит свою беспомощность и неумение, потому и вставляет вагнерам палки в колеса, чтобы не слишком выделялись они на фоне армии и Росгвардии. Паноптикум...
      Главковерху нужно отстранять от руководства армией всех этих бездарей, тупоголовых прихлебателей и откровенных саботажников. И в руководство ставить проявивших себя в реальных делах командиров, в том числе и из Вагнеров, ЛНР и ДНР. Но, к сожалению, главковеху более близки прихлебатели...
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:11
    +2
    В то же время оставшиеся в городе силы насчитывают примерно 10-12 тысяч украинских военнослужащих, основную часть которых составляют мобилизованные.

    А это уже отсебятина, Пригожин так не говорил. Читайте и слушайте его ТГ канал. Он только раньше говорил, что сопротивление яростное. "Не читайте всякую чушь" так говорит Пригожин. Если бы там было большинство мобилизованных, то Артемовск давно был бы освобожден. Зачем втыкать в статью "разведданные Марочки"?
  5. alekc75
    alekc75 Сегодня, 10:17
    +3
    может шойгу оставить читать сводки победные? ему наверно пойдет эта роль!!
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 10:28
      +3
      Цитата: alekc75
      может шойгу оставить читать сводки победные? ему наверно пойдет эта роль!!


      Военное строительство, у него хорошо получается) танковые биатлоны, парады... - так что мастер во многих направлениях, жаль только не там где нужно.

      А вообще по хорошему, стоит сменить Шойгу на того же Евкурова (который сейчас зам министра обороны), в разы больше толку будет....
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:21
    +2
    Подкинуть бы резервов музыкантам. Но МО дистанцировалось от их проблем к сожалению. А ведь одно дело делают.
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:46
    +1
    А что, при всех успехах "Вагнера", основанного подполковником Уткиным, обязательно в начале статьи всегда должна быть фраза "основатель ЧВК Пригожин" ?
    А почему во времена ВОВ информация о командирах и участках фронта, закрепленых за подразделениями-считалась секретной?

    Сейчас не те времена... Все наоборот, главное сказать "Это Я,, Я сделал!"
  8. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 10:48
    0
    Eine schöne Metapher, die Farbe rot...!!

    Möge sich für den Helden Yevgeny Prigozhin und seine hoffentlich
    ewig unbesiegbaren "Musikanten" der Gruppe-Wagner das ganze
    Gebiet in und um Artemivsk rot färben, rot wie das Blut ukrainischer,
    polnischer und sonstiger Nato-Ratten...!!!!!!!!!!! am am
  9. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 10:55
    +2
    ЧВК работает хорошо, почему не видно результатов работы генералов с высшим военным образованием?
  10. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 11:14
    +1
    2 месяца - и выбили с востока.
    ВСУ явно разменивает Бахмут на время.
    и остальные идеи - окружиить ,перемолоть ,огненный мешок и т.д - звучат уже с месяц-другой