В военных и политических кругах Запада постоянно говорят о грядущем поражении России, однако такой вариант невозможен, так как эта страна непобедима. Об этом заявил бывший чешский дипломат Яромир Новотны.В ходе интервью Rádio universum Новотны выразил уверенность, что Россия не несет никакой угрозы для Европы, однако в ответ на агрессивную политику может закрыть свой рынок для европейских стран.Бывший дипломат напомнил, что, по мере того, как множились противоречия между Россией и странами Запада, в европейских странах росла враждебность по отношению к России. В то время как многочисленные санкции практически никак не отразились на российской экономике, европейские и вместе с ними чешские производители потеряли рынок сбыта и источник дешевого сырья.Новотны отметил, что страны НАТО практически исчерпали имевшиеся у них на складах запасы вооружений. Ключевую роль играет степень готовности властей Китая оказывать поддержку России, однако решающую роль в вооруженном конфликте на Украине сыграет не Китай, а Россия.Экс-дипломат также подчеркнул, что китайские власти понимают, что США устраняют своих европейских конкурентов, уничтожая промышленность Евросоюза и вынуждая ее переносить свои производственные мощности на Американский континент. Китай же воспринимает Европу как небольшой полуостров на Азиатском континенте, который с переносом промышленности в США потеряет остатки имеющейся у него экономической привлекательности.