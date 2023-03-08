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Чешский экс-дипломат: Поражение России невозможно - эта страна непобедима

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Чешский экс-дипломат: Поражение России невозможно - эта страна непобедима

В военных и политических кругах Запада постоянно говорят о грядущем поражении России, однако такой вариант невозможен, так как эта страна непобедима. Об этом заявил бывший чешский дипломат Яромир Новотны.


В ходе интервью Rádio universum Новотны выразил уверенность, что Россия не несет никакой угрозы для Европы, однако в ответ на агрессивную политику может закрыть свой рынок для европейских стран.

Бывший дипломат напомнил, что, по мере того, как множились противоречия между Россией и странами Запада, в европейских странах росла враждебность по отношению к России. В то время как многочисленные санкции практически никак не отразились на российской экономике, европейские и вместе с ними чешские производители потеряли рынок сбыта и источник дешевого сырья.

Новотны отметил, что страны НАТО практически исчерпали имевшиеся у них на складах запасы вооружений. Ключевую роль играет степень готовности властей Китая оказывать поддержку России, однако решающую роль в вооруженном конфликте на Украине сыграет не Китай, а Россия.

Экс-дипломат также подчеркнул, что китайские власти понимают, что США устраняют своих европейских конкурентов, уничтожая промышленность Евросоюза и вынуждая ее переносить свои производственные мощности на Американский континент. Китай же воспринимает Европу как небольшой полуостров на Азиатском континенте, который с переносом промышленности в США потеряет остатки имеющейся у него экономической привлекательности.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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25 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:27
    +7
    Непобедима, если внутри есть единство, и в среде приближенных к власти борьбы за славу и ништяки нет. А то всякие дерипаски повякивать начали, ГШа с ЧВКа бодаются. Неприятно.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 10:49
      +5
      Задолбали всяких "Бывших" цитировать.
      На Западе их никто не слышит, а у нас цитируют.
      Какая разница, что там "экс" говорит. Да ещё и не президент-экс, а вообще какой-то фоновый персонаж второго плана. Они все умнеют, когда хозяев лишаются, и могут говорить, что хотят, а не что хозяин требует.
      Чехия - ВРАГ.
      И стала врагом задолго до 2022-ого
      И это не изменить быстро.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:53
        +2
        Вот что говорит ещё один враг - Залужный.
        Главком ВСУ Залужный заявил, что весной намерен «нанести стратегическое поражение российской армии». Потому днем и ночью в самых разных штабах самых разных армий мира идут генеральские совещания.Лучшие военные умы Запада выдают на-гора самые хитроумные планы. В глубоком тылу Украины и на целом ряде полигонов западных стран проходит доформирование и боевое слаживание новая мощная группировка противника.По мнении военных экспертов, это не менее трети от всей имеющейся у ВСУ сухопутной группировки. Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что свежеиспеченная группировка включает в себя около тридцати пехотных, десантных, десантно-штурмовых и горно-штурмовых бригад, шесть танковых и артиллерийских бригад, а также части «спецназа» ВСУ и «нацгвардии». Общая численность группировки по самым приблизительным подсчетам составит 140 — 160 тысяч человек. В её составе — 400 танков, 350 орудий, 100 ракетных систем залповогов огня, 30 высокоточных «Хаймарсов», «Марсов» и других западных аналогов. Под это наступление ВСУ получили достаточное количество боеприпасов, запчастей и горюче-смазочных материалов. Силища, конечно, что и говорить.

        https://svpressa.ru/war21/article/364695/
      2. Skuns
        Skuns Сегодня, 11:11
        -2
        Цитата: Shurik70
        Задолбали всяких "Бывших" цитировать.
        На Западе их никто не слышит, а у нас цитируют.

        Вот и услышат теперь Саша ! А кого еще цитировать ? Этих клоунов ЕС и США у власти Да они просто курятник !
        Цитата: Shurik70
        Чехия - ВРАГ.
        И стала врагом задолго до 2022-ого
        И это не изменить быстро.

        Да они даже когда Берлин пал ,а оружие в три смены штамповали и поставляли частям вермахта ..Их оружие много Советских солдат убило
        Мы все помним и поляки те же и прочии
        А эксы ,это то что начнется после победы России ! Есть такие приспособленцы при любой власти в странах и мире ..
        Скоро наши те кто сбежал (около 300 тыс) вернутся в Россию и станут главными опять патриотами при новой политической системе и т.д.
        Не дай Бог ..

        Надеюсь всех беглецов так встречать будем ,а лучше .. negative
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 10:27
    +1
    Чешский экс-дипломат: Поражение России невозможно
    Как становятся ЭКС, так сразу прозревают ! winked
    США устраняют своих европейских конкурентов, уничтожая промышленность Евросоюза
    И даже аналитически мыслить ! wink
    1. Aken
      Aken Сегодня, 10:51
      0
      Только толку от этого уже никакого.
    2. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 10:52
      +1
      Приставка "экс" просто даёт возможность свободно высказать своё мнение, не теряя должность. А так все всё понимают, просто лицедеи по жизни.
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 10:32
    +3
    Бесконечные новости об исчерпание странами запада запасов вооружения один в один напоминают бесконечные новости о том, что у России закончились ракеты. А еще любование огнем и водой. Только поток вооружений все нарастает и конца ему не видно.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 10:34
      +2
      Балабольство как оказалось не порок....
    2. Irokez
      Irokez Сегодня, 11:03
      0
      Цитата: blackGRAIL
      Только поток вооружений все нарастает и конца ему не видно

      Не там смотрите. Демилитаризация вооружения СССР на Украине почти закончена, а сей час началась демилитаризация Запада от оружия СССР. Параллельно идёт демилитаризация западного вооружения на утилизационной территории Украины.
      Ну а мы начинаем поднимать своё отечественное производство в тех областях где отстали или просто ленились делать. Как говорится: - "Не было бы счастья да не счастье помогло". Надо же какая мудрая и жизненная поговорка.
      Ну и как всегда Россия в очередной раз спасает мир от глобального управления и диктата, то есть глобально роль и назначение России поддерживать баланс между добром и злом удерживая мир в равновесии. Где надо подарить, а где надо вдарить. Многим это не нравится, а что делать когда с подводной лодки не убежать, то и приходится следить за порядком чтобы все выжили, а не только Славяне.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 11:07
        -1
        Нужно уточнить - утилизация СТАРОГО советского оружия и оружия НАТО на Украине завершена.
        Но уже готовится к поставке на Украину вполне современное оружие НАТО - от HIMARSов до Леопардов 2 и F-16.
        Пока на Украине есть хоть кто-то, способный держать в руках оружие и стрелять из него в русских - Украина будет представлять для России непосредственную угрозу.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:34
    0
    Поражение России невозможно - эта страна непобедима
    Кратко, а главное ёмко. Ни добавить, ни прибавить. Есть еще на чешской земле соображающие люди, хоть и эксы, которые говорят более правдиво чем чиновники при постах.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:51
      -2
      Поражения бывают разные. США оторвали Европу от России, существенно заменили наши энергоресурсы своими, сцементировали разлагающееся сообщество атлантистов и НАТО. За словами о невозможности победить Россию (военным путем) кроется горькая реальность о геополитическом поражении России и победе США. И даже гипотетический трофей в виде всей разрушенной Украины (которого понятно, что не будет) этого геополитического поражения не изменит. Россию уже переиграли, вопрос лишь в размере американского выигрыша.
  5. зурбаган63
    зурбаган63 Сегодня, 10:36
    -2
    Как только "бывший", так начинают правду говорить, как они надоели задним умом.
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:37
    -1
    Однако и у РФ при текущей стратегии ведения СВО локально на одном только Донбассе при незначительной мобилизации нет ни каких шансов добиться целей СВО - демилитаризации и денацификации Украины.

    Похоже, что Путин, встретив мощное сопротивление ВСУ и консолидированную помощь Украине со стороны НАТО, фактически отказался от этих целей после года войны.

    Текущим ограниченным контингентом и без мобилизации экономики РФ не может победить на Украине, нацистский режим в Киеве останется в неприкосновенности и под гарантии безопасности со стороны НАТО.

    Сейчас РФ преследует только одну цель - сохранить узкий сухопутный коридор в Крым, однако за него предстоит ещё летом 2023 года бороться.
    В любом случае этот сухопутный коридор при сохранении текущей ЛБС будет простреливаться ВСУ насквозь, до Азовского моря, а если НАТО даст ВСУ дальнобойные ракеты - то до Керченского пролива.

    Ситуация, возникшая в 2014 году по сути за время СВО не изменилась - все четыре новых региона России и Крым остаются прифронтовой зоной под ударами ВСУ, мирной в них можно называть жизнь лишь очень условно.
    1. обыватель
      обыватель Сегодня, 10:49
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      а если НАТО даст ВСУ дальнобойные ракеты - то до Керченского пролива.

      А если даст Томагавки, то до Москвы. А если даст Минитмены то до Владивостока. И ведь дадут, со временем. Надо привыкать жить в новых условиях, и готовиться к отражению агрессии.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:58
      +1
      Ситуация изменилась - она ухудшилась. В 2014 ВСУ просто не было готово к такому слепому ожесточенному сопротивлению ни физически, ни идеологически. И Запад не был готов к реальной поддержке Украины. Введение войск в 2014 привело бы к краху УГ. То, на что рассчитывали в феврале 2022 при начале СВО было реальным именно в 2014. И именно эту ситуацию Россия полностью слила.
  7. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 10:39
    +1
    Интересно было бы узнать что он имел ввиду под поражением. Полная капитуляция ядерной державы не представляется возможной, пока не представляется. Цели СВО до сих пор не определены. Так что победой можно назвать всё что угодно.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 10:51
      -2
      Поражение России - это замораживание конфликта по текущей ЛБС при сохранении нацистского, бандеровского, реваншистского режима в Киеве.
      Это очевидно.
  8. Million
    Million Сегодня, 10:42
    +1
    Конечно , Россия не победима на поле боя ,но погубить нас могут враги.засевшие в верхних эшелонах власти.
  9. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 10:51
    +3
    Хватит заниматься дешёвой агитацией рассчитанной на первоклашек.
    Где реальные результаты перестройки военного управления за год боевых действий?
    Где сплочение народа в едином порыве на победу?
    Где представители руководящей партии страны ведущие за собой людей на победу?
    Где вообще элита страны и нардепы показывающие пример сплочения и желания воевать с врагами нашего Отечества?
  10. Ozark
    Ozark Сегодня, 10:54
    0
    I'm not able to speak about the invincibility of Russia, but it is mentioned in Bible prophecy while America is not.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 11:01
      0
      My only explanation why Russia still lives despite all the hardships and trials it goes through is that it is ruled by God.
  11. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 10:59
    0
    Ist es nicht überaus seltsam, dass all diese Ex-Diplomaten, vom CIA,
    bis zum tschechischen Nachtwächter die Wahrheit erst verkünden,
    wenn sie in Rente gehen...?!?
    Anscheinend darf man die WAHRHEIT im Westen erst aussprechen,
    wenn man nicht mehr aktiv an den Fleischtrögen nagen darf...!!!!!

    Die Einzige die zwar immer noch lügt wie gedruckt aber wenigstens
    einmal offen ihre ganzen Lügen zu MINSK II offenbart hat, ist
    die fette Ratte Frau Merkel...!!!!! am am
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:24
    0
    Прям бальзам на душу - в Багдаде всё спокойно!
    Хватит уже зубы нам заговаривать, где мобилизация, где перевод экономики на военные рельсы, где сокращение генералов в юбках - устроили блин!