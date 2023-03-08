Чешский экс-дипломат: Поражение России невозможно - эта страна непобедима

В военных и политических кругах Запада постоянно говорят о грядущем поражении России, однако такой вариант невозможен, так как эта страна непобедима. Об этом заявил бывший чешский дипломат Яромир Новотны.
В ходе интервью Rádio universum Новотны выразил уверенность, что Россия не несет никакой угрозы для Европы, однако в ответ на агрессивную политику может закрыть свой рынок для европейских стран.
Бывший дипломат напомнил, что, по мере того, как множились противоречия между Россией и странами Запада, в европейских странах росла враждебность по отношению к России. В то время как многочисленные санкции практически никак не отразились на российской экономике, европейские и вместе с ними чешские производители потеряли рынок сбыта и источник дешевого сырья.
Новотны отметил, что страны НАТО практически исчерпали имевшиеся у них на складах запасы вооружений. Ключевую роль играет степень готовности властей Китая оказывать поддержку России, однако решающую роль в вооруженном конфликте на Украине сыграет не Китай, а Россия.
Экс-дипломат также подчеркнул, что китайские власти понимают, что США устраняют своих европейских конкурентов, уничтожая промышленность Евросоюза и вынуждая ее переносить свои производственные мощности на Американский континент. Китай же воспринимает Европу как небольшой полуостров на Азиатском континенте, который с переносом промышленности в США потеряет остатки имеющейся у него экономической привлекательности.