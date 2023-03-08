Председатель КНР выступил с критикой США и Запада по поводу ограничения развития Китая

Риторика политического руководства КНР в отношении США и Запада в последние несколько недель становится все более жесткой. Немецкий телеканал ZDF отмечает, что последние заявления, звучащие из Пекина, отличаются от ранее высказываемых формулировок, в которых китайское руководство туманно говорило о «некоторых странах», не называя Запад и США напрямую.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин выступил с резкой критикой США и остальных стран Запада, обвинив их в попытках замедлить развитие Китая на мировом уровне. По сообщению китайских государственных СМИ, в кулуарах проходящего в Пекине ежегодного заседания Всекитайского собрания народных представителей Си Цзиньпин заявил о том, что условия для развития Китая «резко изменились», а неопределённость значительно возросла.
В частности, западные страны во главе с США проводят комплексное сдерживание, окружение и подавление Китая, создавая беспрецедентно серьёзные проблемы для развития Китая
— приводит слова китайского лидера государственная пресса КНР.
Немецкий телеканал обратил внимание и на высказывания нового министра иностранных дел КНР Цинь Гана, сделанные ранее. Глава китайского МИД потребовал от Вашингтона прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Он резко осудил поставки американского оружия Тайваню, который Пекин считает свое территорией. Министр в очередной раз предупредил США, что Китай оставляет за собой право «принять все необходимые меры» для решения тайваньской проблемы.
Одновременно Вашингтон открыто обвиняет Пекин, что Китай якобы уже оказывает военно-техническую помощь России, тем самым поддерживая специальную военную операцию на Украине. В западной прессе звучат предположения, что во время визита Си Цзиньпина в Москву, который может состояться в двадцатых числах марта, лидер КНР может договориться с президентом РФ Владимиром Путиным и о предоставлении летального оружия.