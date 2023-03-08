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Председатель КНР выступил с критикой США и Запада по поводу ограничения развития Китая

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Председатель КНР выступил с критикой США и Запада по поводу ограничения развития Китая

Риторика политического руководства КНР в отношении США и Запада в последние несколько недель становится все более жесткой. Немецкий телеканал ZDF отмечает, что последние заявления, звучащие из Пекина, отличаются от ранее высказываемых формулировок, в которых китайское руководство туманно говорило о «некоторых странах», не называя Запад и США напрямую.


Накануне председатель КНР Си Цзиньпин выступил с резкой критикой США и остальных стран Запада, обвинив их в попытках замедлить развитие Китая на мировом уровне. По сообщению китайских государственных СМИ, в кулуарах проходящего в Пекине ежегодного заседания Всекитайского собрания народных представителей Си Цзиньпин заявил о том, что условия для развития Китая «резко изменились», а неопределённость значительно возросла.

В частности, западные страны во главе с США проводят комплексное сдерживание, окружение и подавление Китая, создавая беспрецедентно серьёзные проблемы для развития Китая

— приводит слова китайского лидера государственная пресса КНР.

Немецкий телеканал обратил внимание и на высказывания нового министра иностранных дел КНР Цинь Гана, сделанные ранее. Глава китайского МИД потребовал от Вашингтона прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Он резко осудил поставки американского оружия Тайваню, который Пекин считает свое территорией. Министр в очередной раз предупредил США, что Китай оставляет за собой право «принять все необходимые меры» для решения тайваньской проблемы.

Одновременно Вашингтон открыто обвиняет Пекин, что Китай якобы уже оказывает военно-техническую помощь России, тем самым поддерживая специальную военную операцию на Украине. В западной прессе звучат предположения, что во время визита Си Цзиньпина в Москву, который может состояться в двадцатых числах марта, лидер КНР может договориться с президентом РФ Владимиром Путиным и о предоставлении летального оружия.
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Использованы фотографии:
Портал правительства КНР
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15 комментариев
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 10:29
    +4
    Жесткая риторика это, конечно, сильно. Но действия США и Запада по замедлению Китая абсолютно логичны и естественны. Напротив, добровольный отказ от американской гегемонии и демонтаж Pax America Западными элитами - это было бы предательство, аналогичное действиям нашей элиты по распаду СССР. Так что вопрос в готовности Китая к силовой конфронтации с Западом, а он ее совершенно не демонстрирует. Выехать на одной мягкой силе не получится.
    1. янек
      янек Сегодня, 10:33
      +2
      Надо обязательно нашептать тов.Си, что отсидеться на берегу реки не получится!
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 10:44
        0
        Даже в CNN отметили, что риторика Китая ужесточилась

        Лидер Китая Си Цзиньпин обрушился на Соединенные Штаты с необычайно прямыми комментариями
        ...
        Высшее руководство Китая обычно избегает прямых публичных нападок на США ... Обычно он ссылается только на «западные страны» или «некоторые развитые страны», когда делает критические комментарии в адрес Вашингтона.

        Ссылка:
        https://edition.cnn.com/2023/03/07/economy/china-two-sessions-xi-jinping-speech-us-challenges-intl-hnk/index.html
    2. Skuns
      Skuns Сегодня, 10:38
      -1
      Китай хорош ,ждать у реки пока проплывет труп или трупы ваших врагов !
      Дождетесь ,что англосаксы у вас устроят что то типо опиумной интервенции или ковидной ..Поддержите Россию в глобальном противостоянии ,иначе вам хана будет не смотря на вашу экономическую и т.д. мощь ..Без России, Китай быстро уничтожат изнутри и вы это знаете
      1. taiga2018
        taiga2018 Сегодня, 10:53
        0
        Цитата: Skuns
        Китай хорош ,ждать у реки пока проплывет труп или трупы ваших врагов !

        Китайские товарищи никак не могут понять,что от долгого созерцания течения реки может закружится голова что приведет к падению в реку уже самого созерцающего...
  2. Denis812
    Denis812 Сегодня, 10:33
    +2
    Запад слова перестал понимать.
    Это доказывает и случай с Россией и китайский случай.
    Пока не применишь силу, Запад считает, что все слова это просто очередная "красная линия", а запасы красной краски у РФ и Китая неисчерпаемы, можем рисовать их до бесконечности.

    Необходимо принуждение Запада к миру.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 10:49
      +1
      Запад никогда не понимал слова, не подкрепленные реальной военной силой.
      Впрочем как и восток тоже.
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 10:34
    0
    обвинив их в попытках замедлить развитие Китая
    Ах они такие ! Палки дракоше вставляют !
    Вашингтон открыто обвиняет Пекин
    А это уже ответка !
    Так и волокут, друг на друга ! Пока словесами ! bully
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 10:34
    +1
    Риторика политического руководства КНР в отношении США и Запада в последние несколько недель становится все более жесткой.
    А всё, место для "виляния" у Китая все меньше и меньше и пора уже конкретно показывать свою позицию. И в Китае отлично понимают, что как только "запад" сможет победить Россию, они быстро удавят Иран, Венесуэлу... и так далее , и после удавят Китай, благо опыт у него в этом есть
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:42
    +1
    западные страны во главе с США проводят комплексное сдерживание, окружение и подавление Китая, создавая беспрецедентно серьёзные проблемы для развития Китая

    Ничего нового - та же политика сдерживания все 70 лет проводилась Западом в отношении СССР и в конце концов Западу удалось морально разложить партийную элиту КПСС и привести к руководству СССР предателя Горбачева, который всего лишь за 6 лет правления полностью ликвидировал великую страну.
    Если метод был успешно применён один раз - почему не применить его на Китае?
  6. Magellan
    Magellan Сегодня, 10:48
    0
    Китайские стратагемы в действии? Тут уже пора обращаться к наследию Сунь Цзы
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:48
    0
    Американцы с маниакальной одержимостью делают все, чтобы привести взаимоотношения с Китаем к сегодняшним своим отношениям с Россией (практически полный разрыв). Китай наконец-то начал воспринимать это серьезно, как угрозу своей нацбезопасности и отсюда ужесточение заявлений с его стороны. Не исключено, что при продолжении давления на себя со стороны Сша перейдет и к каким-то конкретным действиям: ответные санкции, показательно прямая помощь России... Время покажет, но ясно одно - отсидеться, наблюдая со стороны, КНР уже не получится.
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:59
    0
    Не важно, что говорит мужик.
    Важно, что он делает.
    А языком молоть... у нас есть кому.
    И у них сегодня праздник! )
  9. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 11:01
    0
    Председатель КНР выступил с критикой США и Запада по поводу ограничения развития Китая

    Так и живут - одни резко критикуют, другие ограничивают... request
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:25
    0
    Для США сейчас есть выбор: Китай и Индия. Учитывая численность населения этих стран, там и разные группы политиков рядом с действующими лидерами находятся.
    Для американцев достаточно пошевеливать угли, тлеющие во внутренней политике (и экономике).