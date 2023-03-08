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Российские войска взяли населённый пункт Весёлое, продолжая окружать Авдеевку

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Российские войска взяли населённый пункт Весёлое, продолжая окружать Авдеевку

Наступление российских войск на Авдеевском направлении продолжается, наши пытаются взять в кольцо этот стратегически важный укрепрайон. На данный момент поступает информация о продвижении подразделений ВС России в районе населенного пункта Веселое, нашим удалось его взять.


Российские войска взяли Веселое к северо-востоку от Авдеевки, приблизившись еще больше к этому населенному пункту. От Веселого до окраин города, превращенного в один большой укрепрайон, меньше 2-х километров. ВСУ попытались выбить наши подразделения, закрепившиеся в поселке, но неудачно, противнику пришлось вернуться на прежние позиции. Сейчас нашим очень мешает расположенный на севере Авдеевки террикон, если его удастся взять, то судьба укрепрайона может быть окончательно решена. Поэтому бои за этот район будут ожесточенные.

По имеющимся данным, командование украинской группировки перебросило в Авдеевку 53-ю механизированную бригаду ВСУ, которая ранее дислоцировалась под Артемовском. Задача бригады - не дать российским войскам завершить окружение города.


Как заявляют в Донецке, сейчас противник пытается сдержать наступление российских войск на Авдеевском направлении, перебрасывая туда резервы с других направлений.

В Генштабе ВСУ не признают потери Веселого, хотя украинские ресурсы об этом уже сообщают в открытую. В сводке украинского Минобороны говорится об ожесточенных боях на Авдеевском направлении, но подчеркивается, что все атаки российских войск якобы отбиты.

Анализируя действия русских, можно сказать, что 55 штурмов за вчера и сегодняшние утренние штурмы наших позиций могут свидетельствовать — враг имеет цель найти щель, чтобы зайти именно на этом направлении — между Марьинкой и Авдеевкой

- говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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11 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:54
    +1
    наши пытаются взять в кольцо этот стратегически важный укрепрайон.

    Ну наконец то наши за год войны научились не штурмовать укрепрайоны ВСУ в лоб и нести значительные потери.
    Там все равно выжженное поле, мирных жителей не осталось - нужно просто выжигать подчистую ТОСами доты врага.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 11:05
      +1
      Там того Веселого, десять хат и сарай с курятником. А преподносят, как вроде Берлин взяли. Поучились бы у Вагнеров, те даже без снарядов идут вперед
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:22
        0
        УПАБ-1500В скорее всего помогли в продвижении.
        Видос.Микола, ну не реви...
        https://rutube.ru/video/f06e0a53b78b8af989f987d4804c906e/?r=wm
        1. Грица
          Грица Сегодня, 11:33
          +2
          Цитата: Orange-Bigg
          УПАБ-1500В скорее всего помогли в продвижении.

          То, что начали применять бомбардировочную авиацию, это уже хорошо - дождались, наконец то. Но не уверен, что несколько УПАБ-1500 сделали все дело. там нужна массированная бомбардировка - все равно там уже нет жителей, остались только укрепрайоны.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:26
        +1
        Трудно сказать,что за причина.Боязнь за личный состав,отсутствие инициативы,бьют по рукам,нет разведданных по позициям врага,не хватает техники..А может все сразу?
  2. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 11:01
    0
    И бомбить там можно напрямую. С высот...Может Суровкин и хороший военный, но не хрена не летчик, у нас полная жопа с управленцами высшего звена, а профи не поднятся-все высокие должности куплены и распределены по блату и и связям
    1. Грица
      Грица Сегодня, 11:35
      0
      Цитата: dnestr74
      Может Суровкин и хороший военный, но не хрена не летчик, у нас полная жопа с управленцами высшего звена, а профи не поднятся-все высокие должности куплены и распределены по блату и и связям

      Суровикин еще и совсем не спец по обороне территории (Херсон). Интересно, он хоть в чем то специалист?
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:16
    +3
    Не совсем понятно. Если бы мешал один только террикон, думаю его давно превратили бы в пыль. Всё своё детство и юность лицезрел каждый день эти рукотворные "горы". Террикон - это насыпь породы. Не шибко там обустроишься. По крайней мере, очень сложно.
    1. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Сегодня, 11:35
      0
      Про терриконы в точку. Горы породы, без мирных, ОДАБами и рзсо можно накрывать квадратами. До выжженной земли. Или автор что то неточно сообщил.
  4. monetam
    monetam Сегодня, 11:24
    +2
    Просьба к составителю новостей: размещайте карты с лучшим качеством. На тех что есть, ничего не видно.
  5. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 11:35
    0
    Неделю назад к Красногоровке выходили... Отошли?