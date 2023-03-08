Российские войска взяли населённый пункт Весёлое, продолжая окружать Авдеевку

Анализируя действия русских, можно сказать, что 55 штурмов за вчера и сегодняшние утренние штурмы наших позиций могут свидетельствовать — враг имеет цель найти щель, чтобы зайти именно на этом направлении — между Марьинкой и Авдеевкой

Наступление российских войск на Авдеевском направлении продолжается, наши пытаются взять в кольцо этот стратегически важный укрепрайон. На данный момент поступает информация о продвижении подразделений ВС России в районе населенного пункта Веселое, нашим удалось его взять.Российские войска взяли Веселое к северо-востоку от Авдеевки, приблизившись еще больше к этому населенному пункту. От Веселого до окраин города, превращенного в один большой укрепрайон, меньше 2-х километров. ВСУ попытались выбить наши подразделения, закрепившиеся в поселке, но неудачно, противнику пришлось вернуться на прежние позиции. Сейчас нашим очень мешает расположенный на севере Авдеевки террикон, если его удастся взять, то судьба укрепрайона может быть окончательно решена. Поэтому бои за этот район будут ожесточенные.По имеющимся данным, командование украинской группировки перебросило в Авдеевку 53-ю механизированную бригаду ВСУ, которая ранее дислоцировалась под Артемовском. Задача бригады - не дать российским войскам завершить окружение города.Как заявляют в Донецке, сейчас противник пытается сдержать наступление российских войск на Авдеевском направлении, перебрасывая туда резервы с других направлений.В Генштабе ВСУ не признают потери Веселого, хотя украинские ресурсы об этом уже сообщают в открытую. В сводке украинского Минобороны говорится об ожесточенных боях на Авдеевском направлении, но подчеркивается, что все атаки российских войск якобы отбиты.- говорится в сообщении Генштаба ВСУ.