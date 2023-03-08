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Минобороны Румынии намерено закупить танки Abrams

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Минобороны Румынии намерено закупить танки Abrams

Военное ведомство Румынии определилось с типом и количеством танков, которые намерено приобрести в ближайшее время.


Генеральный штаб Сухопутных войск решил, что Abrams помогут наиболее эффективно выполнять боевые задачи, порученные бригаде, в которую пойдут новые танки

- отметили в Минобороны страны.

Как указывается, военное командование надеется, что в скором времени парламент одобрит сделанный выбор. В настоящее время речь идёт о закупке «батальона машин», то есть, видимо, как минимум 54 ОБТ. Сделку планируется оформить не на коммерческой основе, а рамках межправительственного сотрудничества, что должно уменьшить стоимость техники. Конкретная модификация танка, которую выбрали военные, пока не известна:

Эта техника будет в современном варианте, адаптированном к требованиям румынской армии

- пояснили в МО.

При этом одновременно планируется приобретение прочих боевых систем:

В ближайшие дни мы направим на утверждение румынского парламента закупки гусеничных гаубиц, гусеничной БМП, системы ПВО малой и сверхмалой дальности, а также два типа ракет для самолётов F-16.


Возможно, что румынские военные сделали выбор в пользу Abrams на фоне массовых поставок немецких танков Leopard 2 на Украину. Если Бухарест обзаведётся этим типом техники, то ему придётся поделиться ей с киевским режимом. Немаловажное значение имеет и удручающее состояние парков Leopard 2 в различных европейских странах, что вызвано высокой стоимостью его обслуживания и недостаточным объёмом производства запасных частей. В любом случае это плохие новости для немецкой промышленности, которая до сих пор, как казалось, доминировала в Европе.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны США
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5 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:22
    +1
    Как лихо матрасы обирают европейцев! Зависть берет!
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: Alien From
      Как лихо матрасы обирают европейцев! Зависть берет!

      Русофобия сейчас это очень дорогое удовольствие для европейских стран ..
      А для Украины вообще кровавое шоу началось .Мы пришли на гиляку и прочии вызовы их прокуроров .. hi

      Туда нам нужно стремится иначе все опять начнется лет через ..
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:23
    +1
    Откуда у них деньги то?
    Были нищебродами.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 11:28
      0
      Матрасы их и без денег разведут, там ухарей выше крыши!)
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:30
    0
    Да, американцы шустро воспользовались обстановкой и перестраивают вооружение европейских стран под свою линейку. Сплошные выгоды: с Россией воюют чужими руками, ВПК цветет и пахнет, сателлиты в очередь выстраиваются за американским оружием, Европа переводит (планирует) часть промышленности в Сша, а главное беспрекословное подчинение ЕС американцам. Крути, как душе угодно.