Минобороны Румынии намерено закупить танки Abrams

Генеральный штаб Сухопутных войск решил, что Abrams помогут наиболее эффективно выполнять боевые задачи, порученные бригаде, в которую пойдут новые танки

Эта техника будет в современном варианте, адаптированном к требованиям румынской армии

В ближайшие дни мы направим на утверждение румынского парламента закупки гусеничных гаубиц, гусеничной БМП, системы ПВО малой и сверхмалой дальности, а также два типа ракет для самолётов F-16.