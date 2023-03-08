Власти Запорожской области назвали факторы, от которых зависит потенциальное контрнаступление ВСУ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал факторы, которые могут повлиять на потенциальное контрнаступление боевиков киевского режима на южном направлении, в частности, на Запорожскую область России.
В комментарии РИА Новости Рогов подчеркнул, что прежде всего командованию украинской армии необходимо сконцентрировать у рубежей подконтрольных России территорий Запорожской области группировку войск, превышающую 40 тысяч военнослужащих. Также украинским боевикам нужно стянуть на этот участок фронта значительное количество вооружений и военной техники, в том числе переданных странами НАТО.
Еще одним фактором для контрнаступления украинской армии, по мнению Рогова, является появление на деревьях листвы, что поможет войскам незаметнее перемещаться, а также прятать в лесополосах свою военную технику.
В настоящее время украинские власти сконцентрировали на запорожском направлении группировку войск, суммарно составляющую около 30-32 тысяч боевиков.
Российская армия продолжает оборудовать линию укреплений на южном направлении, состоящую из минных полей, противотанковых рвов и бетонных заграждений.
Украинское командование возлагает большие надежды на успех контрнаступления на Запорожскую область, в результате которого предполагается захватить город Мелитополь, тем самым перерезав сухопутный коридор в Крым, нарушив логистические пути снабжения российской армии. Предполагается, что от успеха наступления будут напрямую зависеть дальнейшие поставки украинской армии западных вооружений.