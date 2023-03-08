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Власти Запорожской области назвали факторы, от которых зависит потенциальное контрнаступление ВСУ

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Власти Запорожской области назвали факторы, от которых зависит потенциальное контрнаступление ВСУ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал факторы, которые могут повлиять на потенциальное контрнаступление боевиков киевского режима на южном направлении, в частности, на Запорожскую область России.


В комментарии РИА Новости Рогов подчеркнул, что прежде всего командованию украинской армии необходимо сконцентрировать у рубежей подконтрольных России территорий Запорожской области группировку войск, превышающую 40 тысяч военнослужащих. Также украинским боевикам нужно стянуть на этот участок фронта значительное количество вооружений и военной техники, в том числе переданных странами НАТО.

Еще одним фактором для контрнаступления украинской армии, по мнению Рогова, является появление на деревьях листвы, что поможет войскам незаметнее перемещаться, а также прятать в лесополосах свою военную технику.

В настоящее время украинские власти сконцентрировали на запорожском направлении группировку войск, суммарно составляющую около 30-32 тысяч боевиков.

Российская армия продолжает оборудовать линию укреплений на южном направлении, состоящую из минных полей, противотанковых рвов и бетонных заграждений.

Украинское командование возлагает большие надежды на успех контрнаступления на Запорожскую область, в результате которого предполагается захватить город Мелитополь, тем самым перерезав сухопутный коридор в Крым, нарушив логистические пути снабжения российской армии. Предполагается, что от успеха наступления будут напрямую зависеть дальнейшие поставки украинской армии западных вооружений.
Автор:
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:21
    +5
    Это им вполнп под силам.50 килоштыков они туда стянут точно.Им крайне необходимо разорвать коридор через Мелитополь
  2. Skuns
    Skuns Сегодня, 11:24
    0
    Вообще не понимаю ,чем украинцы собрались наступать ? Толпой с 10 тью танками немецкими ?
    Мобилизация у них идет полным ходом хватают ВСЕХ и гонят на восточный фронт .
    Пусть концентрируются и Россия бахнет вакумами и ФАБми Это уже не "братья" и территория ,военный округ буферный !
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:28
    -1
    В настоящее время украинские власти сконцентрировали на запорожском направлении группировку войск, суммарно составляющую около 30-32 тысяч боевиков.

    Надо публично спросить наш Гениальный штаб ВС РФ, как он это допустил.
    Уже год, с марта 2022 года инициатива в войне всецело принадлежит НАТО и ВСУ, а высшее руководство РФ и Генштаб РФ реагируют по ситуации, ведомые противником.
    Это путь к поражению, а не победе.
    Как ликвидировать эту группировку ВСУ без господства ВКС РФ в воздухе?
    Как завоевать господство в воздухе без массового воздушного наступления на Украине?
    Как предотвратить концентрацию группировки ВСУ без полного уничтожения всех 25 автомобильных и железнодорожных мостов через Днепр, без полной остановки железной дороги Украины, без полной ликвидации всех подстанций 750 и 330 кВ, без уничтожения всех трансформаторов АЭС, машинных залов ГЭС, турбин ТЭЦ и ТЭС Украины?
  4. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 11:37
    0
    Ну выдвинутся они до Милитополя, так сразу же оказываются зажатыми с двух сторон артой! Уж действовать так "клещами", а для этого не сил ни техники нет и тем более воздушной поддержки!