Киев не отказался от планов силового захвата Запорожской томной станции. Одним из признаков этого является то, что ВСУ прекратили обстреливать станцию уже более двух месяцев назад.
Такое предположение сделал советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в беседе с журналистами агентства ТАСС.
Он считает, что Киев готовится к операции, целью которой является взятие под свой контроль Запорожской АЭС, но ее сценарий будет отличаться от предыдущих попыток захвата.
Они просто изменили тактику
- предполагает Карчаа.
Незадолго до этого представитель Запорожской областной администрации Владимир Рогов заявлял, что Украина саботирует создание безопасной зоны вокруг ядерного объекта. По его словам, безопасность Запорожской атомной станции способна обеспечить только Россия. Чиновник, как и представитель «Росэнергоатома», считает, что Киев планирует новые попытки силового захвата АЭС.
Идею создания зоны безопасности вокруг станции активно продвигает международное агентство МАГАТЭ. Там считают, что следует исключить любую вероятность того, что ее станет обстреливать одна из сторон вооруженного конфликта на Украине. Правда, по АЭС и ее окрестностям, находящимся под контролем российских войск, огонь вели только боевики ВСУ.
И хотя в последнее время обстрелы прекратились, в конце января в МАГАТЭ поступала дезинформация о взрывах рядом со станцией. Карчаа считает, что целью информационного вброса была попытка дискредитации России.