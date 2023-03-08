В результате ночного удара по Константиновке поражены места дислокации подразделений ВСУ, включая отступивших из Артемовска

Несмотря на заявления официального Киева, что украинские войска не намерены добровольно оставлять Бахмут (Артемовск), из города продолжают отводиться, часто бегут сами, отдельные подразделения ВСУ. Правда, выбираться из осажденного города им становится все сложнее. Практически все пути отступления либо блокированы физически бойцами ЧВК «Вагнер», либо находятся под огневым контролем российской артиллерии.Но и тем частям ВСУ, которым удалось преодолеть огневой заслон и по размытым весенним дорогам добраться до второй линии обороны в ближайшем тылу, тоже приходится, мягко говоря, несладко. В частности, основные силы бахмутского гарнизона отходят в Часов Яр, расположенный западнее Артемовска. По планам украинского командования, здесь они должны перегруппироваться и как минимум создать новый рубеж обороны. Однако этим планам сильно помешал авиаудар ВКС ВС РФ, нанесенный накануне по расположению двух батальонов ВСУ из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.Попытки украинских военных, отступающих из Артемовска, уйти дальше, в частности, в Константиновку, находящуюся на трассе Н-20 Славянск-Краматорск-Мариуполь, тоже не избавляют их от обстрелов со стороны российской артиллерии. По данным из открытых источников, в результате вчерашнего ночного удара по Константиновке поражены места дислокации подразделений ВСУ, включая отступивших из Артемовска.Причем украинская сторона заявляет, что ракетный удар ВС РФ нанесли из РСЗО «Торнадо». Это одна из наиболее дальнобойных реактивных систем залпового огня, состоящих на вооружении российской армии. В модификации «Торнадо-С», неуправляемые ракетные снаряды калибра 300 мм и корректируемые реактивные снаряды 9М542 способны поражать цели на расстоянии до 120 км.Помимо того, что в Константиновке сосредоточены значительные силы ВСУ, к которым пытаются присоединиться отступающие из Артемовска части, в городе находится крупный железнодорожный узел. Киев активно использует его для переброски резервов и военной техники с запада на Донецкое направление. Теперь и эта логистическая цепочка находится под огневым воздействием российской армии.Между тем, местные паблики сообщают, что сегодня утром город опять попал под артиллерийский обстрел. Причем удары наносились по тому же району, что и ночью. Что именно там находится, раз российские артиллеристы раз за разом бьют в одну локацию, украинцы не пишут.Назначенный Киевом «глава» Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что всего за сутки по Константиновке было пять обстрелов.