Военное обозрение
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В результате ночного удара по Константиновке поражены места дислокации подразделений ВСУ, включая отступивших из Артемовска

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В результате ночного удара по Константиновке поражены места дислокации подразделений ВСУ, включая отступивших из Артемовска

Несмотря на заявления официального Киева, что украинские войска не намерены добровольно оставлять Бахмут (Артемовск), из города продолжают отводиться, часто бегут сами, отдельные подразделения ВСУ. Правда, выбираться из осажденного города им становится все сложнее. Практически все пути отступления либо блокированы физически бойцами ЧВК «Вагнер», либо находятся под огневым контролем российской артиллерии.


Но и тем частям ВСУ, которым удалось преодолеть огневой заслон и по размытым весенним дорогам добраться до второй линии обороны в ближайшем тылу, тоже приходится, мягко говоря, несладко. В частности, основные силы бахмутского гарнизона отходят в Часов Яр, расположенный западнее Артемовска. По планам украинского командования, здесь они должны перегруппироваться и как минимум создать новый рубеж обороны. Однако этим планам сильно помешал авиаудар ВКС ВС РФ, нанесенный накануне по расположению двух батальонов ВСУ из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Попытки украинских военных, отступающих из Артемовска, уйти дальше, в частности, в Константиновку, находящуюся на трассе Н-20 Славянск-Краматорск-Мариуполь, тоже не избавляют их от обстрелов со стороны российской артиллерии. По данным из открытых источников, в результате вчерашнего ночного удара по Константиновке поражены места дислокации подразделений ВСУ, включая отступивших из Артемовска.

Причем украинская сторона заявляет, что ракетный удар ВС РФ нанесли из РСЗО «Торнадо». Это одна из наиболее дальнобойных реактивных систем залпового огня, состоящих на вооружении российской армии. В модификации «Торнадо-С», неуправляемые ракетные снаряды калибра 300 мм и корректируемые реактивные снаряды 9М542 способны поражать цели на расстоянии до 120 км.

Помимо того, что в Константиновке сосредоточены значительные силы ВСУ, к которым пытаются присоединиться отступающие из Артемовска части, в городе находится крупный железнодорожный узел. Киев активно использует его для переброски резервов и военной техники с запада на Донецкое направление. Теперь и эта логистическая цепочка находится под огневым воздействием российской армии.

Между тем, местные паблики сообщают, что сегодня утром город опять попал под артиллерийский обстрел. Причем удары наносились по тому же району, что и ночью. Что именно там находится, раз российские артиллеристы раз за разом бьют в одну локацию, украинцы не пишут.

Назначенный Киевом «глава» Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что всего за сутки по Константиновке было пять обстрелов.
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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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11 комментариев
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  1. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 12:15
    +4
    Ни только лишь все, смогут дожить до утра.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:25
      +2
      С женским праздником весны,
      Счастья Вам и красоты,
      Мира, радости, добра,
      С 8 Марта Вас, ура!
  2. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 12:18
    +5
    в городе находится крупный железнодорожный узел. Киев активно использует его для переброски резервов и военной техники с запада на Донецкое направление
    вот интересно, почему этот крупный железнодорожный узел там до сих пор работает?
    1. bars042
      bars042 Сегодня, 13:28
      0
      Сударь!
      Отойдите от "темы". Не мешайте делать гешефт.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:19
    -4
    Если бы да кабы было достаточно Ланцетов и Кубов БЛА ЗАЛА, то никто живым из Артёмовска не вышел.
    Ствольная арта - это рудимент прошлого.
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 12:54
      0
      да вы что? Максимальная скорость дрона-камикадзе последней модификации ("Ланцет-3") составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке на цель. Дальность действия - 40-50 км. Сам БПЛА весит около 12 кг 9К515 «Торнадо-С» (С — Смерч) — модернизированная РСЗО 9К58 «Смерч». Система включает в себя модернизированную боевую машину, оснащённую АСУНО и новые неуправляемые реактивные снаряды калибра 300 мм с максимальной дальностью полёта до 120 км, а также корректируемый реактивный снаряд 9М542 с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью с дальностью стрельбы до 120 км. В перспективе возможно увеличение дальности до 200 км 9М544 несет 552 кумулятивно-осколочных боевых элемента массой по 240 г. Такой элемент пробивает 140 мм гомогенной брони, а также разбрасывает осколки в радиусе нескольких метров.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:19
    -5
    Пестня.
    Опять воюем умением, не числом.
    Готовы к очередной передислокации?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:20
    +1
    всего за сутки по Константиновке было пять обстрелов
    Значит есть по кому (чему) бить и надеюсь с хорошим результатом.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:27
    +2
    Работают по тылам ВСУ и это хорошо.Что то начинает прорисовываться .
  7. Грица
    Грица Сегодня, 12:32
    +1
    Почему то из зоны СВО практически нет видеороликов о применении "Торнадо С" и "Смерча". В основном мелькают "Ураганы" и "Грады" с "Торнадо Г". Неужели их так редко применяют? А хотелось бы почаще. К тому же, "Торнадо С" с новой высокоточной ракетой - штука намного круче распиареного Хаймерса. Химера тоже вещь дюже хорошая, но все же намного уступает.
    1. Geosun
      Geosun Сегодня, 13:24
      0
      А кто в глубоком тылу будет снимать эти ролики?