Мы поддерживаем конфликт в Европе, при этом создаётся ощущение, что, как и в случае с бесконечными войнами [на Ближнем Востоке], нет никакого плана, как всё это закончится

«Спасибо» устроенной президентом Байденом войне с американским ископаемым топливом.

При этом реальная стратегическая угроза для нашего мира и процветания исходит от Китая

Китай десятилетиями утверждал, что его приоритетной целью является экономический рост и благосостояние граждан, однако, серьёзно увеличив военные расходы в текущем году, Пекин сделал акцент на перевооружение армии новыми высокотехнологичными образцами.Данное мнение высказала Кейти Макфарланд, ранее работавшая заместителем советника президента США по нацбезопасности. По её мнению, КНР готовится к противостоянию со всеми теми странами, которые могут прийти на помощь Тайваню. Пока Пекин наращивает свою мощь, Соединённые Штаты увлечены «другой частью света», растрачивая свои ресурсы на украинский конфликт. До этого Вашингтон был сосредоточен на Ближнем Востока, дав военной машине Китая 20 лет спокойствия для постепенного усиления её потенциала.- заявила политик.С её слов, «русские могут сражаться бесконечно», учитывая, что их экономика продолжает хорошо работать на фоне высоких цен на углеводороды:При этом в противостоянии с Россией не поставлено никаких приемлемых для Москвы целей: Зеленский постоянно вещает о безоговорочной капитуляции РФ, а Байден заявляет о необходимости Владимира Путина уйти в отставку. Политик недовольна тем, что европейцы вносят минимальный вклад в эту борьбу, основную нагрузку несут США. В этих условиях «русские могут бесконечно долго» участвовать в украинском конфликте.- отмечает Макфарланд в интервью Fox Business.