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«Русские могут сражаться бесконечно»: американский политик заявляет о реальной угрозе со стороны Пекина, а не Москвы

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«Русские могут сражаться бесконечно»: американский политик заявляет о реальной угрозе со стороны Пекина, а не Москвы

Китай десятилетиями утверждал, что его приоритетной целью является экономический рост и благосостояние граждан, однако, серьёзно увеличив военные расходы в текущем году, Пекин сделал акцент на перевооружение армии новыми высокотехнологичными образцами.


Данное мнение высказала Кейти Макфарланд, ранее работавшая заместителем советника президента США по нацбезопасности. По её мнению, КНР готовится к противостоянию со всеми теми странами, которые могут прийти на помощь Тайваню. Пока Пекин наращивает свою мощь, Соединённые Штаты увлечены «другой частью света», растрачивая свои ресурсы на украинский конфликт. До этого Вашингтон был сосредоточен на Ближнем Востока, дав военной машине Китая 20 лет спокойствия для постепенного усиления её потенциала.

Мы поддерживаем конфликт в Европе, при этом создаётся ощущение, что, как и в случае с бесконечными войнами [на Ближнем Востоке], нет никакого плана, как всё это закончится

- заявила политик.

С её слов, «русские могут сражаться бесконечно», учитывая, что их экономика продолжает хорошо работать на фоне высоких цен на углеводороды:

«Спасибо» устроенной президентом Байденом войне с американским ископаемым топливом.


При этом в противостоянии с Россией не поставлено никаких приемлемых для Москвы целей: Зеленский постоянно вещает о безоговорочной капитуляции РФ, а Байден заявляет о необходимости Владимира Путина уйти в отставку. Политик недовольна тем, что европейцы вносят минимальный вклад в эту борьбу, основную нагрузку несут США. В этих условиях «русские могут бесконечно долго» участвовать в украинском конфликте.

При этом реальная стратегическая угроза для нашего мира и процветания исходит от Китая

- отмечает Макфарланд в интервью Fox Business.
Автор:
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20 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 11:57
    -3
    После драки кулаками не машут. А без драки?
    А драка нужна для победы и прибылЕй наших банкиров? Ведь все к деньгам сводится
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 12:05
      0
      После драки кулаками не машут. А без драки?

      Будет свадьба. Помахать кулаками все равно придется
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 12:18
        +2
        недовольна тем, что европейцы вносят минимальный вклад в эту борьбу
        Еще и недовольство высказывают, что Европа собственные страны, во благо и достаток американцев, превращают в "мусор". Запредельное лицемерие ...
      2. frruc
        frruc Сегодня, 12:55
        0
        Зелик с подачи Байдена и европейских "гарантов" вляпались в нехорошую историю, но это был их выбор, время все расставит на свои места.
      3. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:24
        0
        "При этом в противостоянии с Россией не поставлено никаких приемлемых для Москвы целей..."
        ******************************************************************************************
        Вообще, "советники" у Дяди Сэма у них какие-то убогие...

        До сих пор не "въехали", что Россия, для себя цели, исключительно сама ставит...
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 11:58
    +1
    Политическая элита США разделена на две группы. Первая (и она сейчас в меньшинстве) предлагает сосредоточь все внимание (и ресурсы) на Китае. Вторая - сосредоточиться на менее сильных противниках (при этом сдерживая Китай). Обе группы радеют за американскую гегемонию. Есть определенная аналогия с войной во Вьетнаме. Одна группа выступала за противостояние с СССР на второстепенных ТВД, а другая хотела сосредоточиться на основном (европейском). Со временем вторая группа одержала верх. При этом разлом не связан с республиканцами/демократами.
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 11:59
    +1
    Зеленский постоянно вещает о безоговорочной капитуляции РФ, а Байден заявляет о необходимости Владимира Путина уйти в отставку. Политик недовольна тем, что европейцы вносят минимальный вклад в эту борьбу, основную нагрузку несут США.

    Не ну, как тут поляков тут между строк размазали с " От можа до можа". Акститесь сявки . Тут черном по белому пишется. Ша! Если США победит, а не победят то будет команда Фас. При любых раскладах полуостров Европа проигрывает
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:09
    +2
    Зеленский постоянно вещает о безоговорочной капитуляции РФ, а Байден заявляет о необходимости Владимира Путина уйти в отставку.
    Запросы конечно аховые, без осознания того к чему это приведет. При таких заявках России остается только побеждать и побеждать без жалости к тем кто хочет уничтожить нашу страну.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:09
    +3
    Что значит "бесконечно долго участвовать в конфликте"?Никто не может воевать бесконечно долго.Есть определенный лимит людских,финансовых и промышленных резервов.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 13:17
      0
      Конфликт низкой интенсивности, в котором ресурсы расходуются с той же скоростью, с какой воспроизводятся, либо же меньшей, можно вести бесконечно долго. Только такой конфликт, в котором мы успеваем восстанавливать ресурсы, Запад тоже сможет вести бесконечно долго.
  6. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 12:10
    +4
    В отличие от америкосов и их европейских шавок, Путин готовил экономику к войне. Поэтому к началу войны они вступили с рекордными долгами в экономике, а мы с фондом национального благосостояния и золото-валютными резервами (пусть и частично замороженными теперь). А потом для нас окраина и фашизм вопросы принципиальные. А для проживающих за большой лужей это всего лишь вопрос денег. Так что понятно чья в итоге возьмет.
  7. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 12:15
    -1
    Цитата:
    «русские могут сражаться бесконечно»,
    1-я Мировая, Афганистан не подтверждают этот тезис.
    Истощение экономики из-за затяжной войны свойственно любой стране.
    1. алексей_444
      алексей_444 Сегодня, 12:33
      -4
      Первая мировая и Афганистан не имели никакого отношения к развалу империй российской и советской, внутри элиты был разлом не как у Ленина верхи и низы а именно в верхах что кадеты что средняя номенклатура не хотела бояться царя или жалобы рабочего на первого секретаря строящего себе особняк. Как только эти разломы нивелировались, несмотря на большие внешние воздействия (нападение Гитлера было на порядок сильнее первой мировой войны) страна выстояла и отстроилась. Именно поэтому несмотря на визги лжепатриотов Путин не трогает современную номенклатуру пилящую бюджет, для страны и людей последствия потерь бюджета от коррупции или от революции не соизмеримы.
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:22
    0
    Англичане тоже увлеклись в свое время противостоянием с немцами, пока америкосы в 1956 году не поставили на место их вместе с французами в египте, показав кто в доме хозяин. Так и сейчас часть элиты америкосии чувствует что не на том поле они воюют, доверие к доллару потеряно, шестерки ищут повод соскочить, прибалтов и прочую гавкающую шушеру можно не учитывать с них нечего взять. Как в той песне "а девочка созрела" Африка, латинская Америка, Индия с Азией и им уже не нравится что америкосы мешают им зарабатывать больше денег, а не только на яхты и шопинг в Милане. Надежда свалить слабое звено в виде России и лишив таким образом независимых ресурсов и альтернативных маршрутов товаров (сегодняшние поставщики Катар и прочие эмираты можно снести за месяц с последующей блокадой Пекина) тает с каждым днём, окраина как и Афганистан похоронили не одну империю. Сейчас у элиты америкосии тяжёлый выбор и тест на адекватность, до сегодняшнего дня за более 200 летнюю историю они не совершали ошибок, но даже у сатаны бывают проколы, иначе праведников не осталось бы.
  9. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:27
    -6
    «русские могут бесконечно долго» участвовать в украинском конфликте.

    Похоже, что это - совместная цель обеих сторон украинского конфликта - США и РФ, поскольку США готовы бесконечно накачивать Украину оружием, а РФ готова бесконечно воевать ограниченным контингентом в локальных боях местного значения без массового воздушного наступления и нанесения решительного военного поражения ВСУ, без освобождения Киева и Одессы.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:36
    0
    "... Каждое поколение должно иметь свою войну..." Мао Цзедун.
  11. HAM
    HAM Сегодня, 12:54
    0
    Они так пока ничего и не поняли.
    ",,,,,При этом реальная стратегическая угроза для нашего мира и процветания исходит от Китая,,,,"
    Угроза их "миру и процветанию" для них гораздо ближе....
    Все эти заигрывания с BLM,гендерным разнообразием и пр. пр.,доведёт их собственную экономику до абсурда.
    Вот что сделает любой негр,когда ему в руки попадут обещанные правительством 5 миллионов долларов?
    Пойдёт работать? Скорее уволится.Купит крутую машину,сделает новую причёску....забьёт "косяк",причём на всё.
    Не там ищете угрозу,болезные......хотя,новое ограбление Европы даёт некоторое время на размышления...
  12. isv000
    isv000 Сегодня, 13:20
    0
    «Русские могут сражаться бесконечно»

    Секрет русских прост: однажды наступает момент когда они просто начинают жить на войне, пока их противник продолжает "сражаться"...
  13. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:31
    0
    Je mě špatně když to čtu. USA si zaslouží totální ekonomickou izolaci celého světa a Rusko by nemělo prodávat USA žádné suroviny. Z Dolaru už mají papírky pod oheň, ale pořád se chovají povýšeně. To, co si USA naplánovala, není dobré pro žádný stát světa, pracovat nebudou, raději všechny okradou.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:32
      0
      Я чувствую себя больным, читая это. США заслуживают полной экономической изоляции от всего мира, и Россия не должна продавать США сырье. У них уже есть бумаги под обстрелом Доллара, но они все еще действуют нагло. То, что запланировали США, не годится ни для одной страны мира, они не будут работать, они скорее всех ограбят.