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Турецкие ВМС получили новый флагман флота - универсальный десантный корабль L 400 Anadolu

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Турецкие ВМС получили новый флагман флота - универсальный десантный корабль L 400 Anadolu

Турецкий флот пополнился универсальным десантным кораблем L 400 Anadolu, передача УДК прошла без торжественной церемонии и официальных заявлений управления оборонной промышленности Турции. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на турецкую прессу.


Первые сообщения о передаче УДК L 400 Anadolu появились еще 5 марта, в воскресенье, об этом писала турецкая пресса. При этом никаких церемоний не проводилось, что не характерно для Турции. Скорей всего это связано с прошедшим землетрясением, сейчас Анкаре не до торжеств. В то же время Минобороны Турции в минувший понедельник сообщило о подготовке экипажа УДК к развертыванию, что означает фактическую передачу корабля флоту. Ранее источники в турецкой промышленности заявляли о планах передачи корабля в январе 2023 года.

УДК L 400 Anadolu построен на судостроительной верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле по контракту с Министерством обороны Турции 2015 года по проекту испанского судостроительного объединения Navantia и является фактически аналогом ранее построенного для ВМС Испании УДК Juan Carlos I. Корабль должен был стать первым турецким УДК - носителем американских истребителей пятого поколения F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Однако произошедшие события лишили Турцию американских самолетов, поэтому место F-35B займут специально разработанные для УДК беспилотники Bayraktar TB3 и Bayraktar Kizilelma (MIUS). Вертолетная группа должна включать 12 вертолетов NH-90. Также в прошлом году заявлялось о планах разработки палубной версии турецкого реактивного учебно-боевого самолета TAI Hürjet.

Длина УДК - 230 м, ширина (по полетной палубе) — 32 м, осадка 7 м, водоизмещение — 28000 тонн. Максимальная скорость хода -22 узла, дальность при скорости 15 узлов — 9000 миль. Корабль вмещает 900 пехотинцев с экипировкой, 46 танков или 77 единиц колесной техники и четыре десантных катера LCM (или два средних катера, или один катер на воздушной подушке) для десантирования техники и живой силы на берег. Вооружения почти не имеет, кроме нескольких установок противовоздушных ракет ESSM и зенитных "Эрликонов".
Использованы фотографии:
Судостроительная компания Sedef Gemi İnşaatı Sanayii
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15 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 11:52
    0
    Персы возьмут в аренду флот турецкий и отомстят за фермопилы и саламин.
    Вперед, на винные склады.
    Вино из греков в рф, в оплату за су.
    Странная война2-нато предаст эллинов, как польшу в39
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 12:04
      +1
      Вообще если что персы под Фермопилами выиграли. Леонид не озаботился фланговым и тыловым охранением и в итоге проиграл сражение.
      Упорство воинов никто не отрицает. Супер, отличная модель для подражания.

      Но забыть или не узнать про тропку в тылу... Это даже не уровень ротного командира.

      Кстати, ВСЕ значимые битвы в том проходе заканчивались поражением греков.
      И при Леониде и при Каллипе.

      Ещё раз - воины в тех сражениях заслуживают полного уважения.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 12:27
        0
        Цитата: Denis812
        Но забыть или не узнать про тропку в тылу... Это даже не уровень ротного командира.

        А кое-кто считает, что Леонид на защиту этой тропы 1000 фокийцев отрядил...
      2. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 13:16
        0
        Цитата: Denis812
        Но забыть или не узнать про тропку в тылу... Это даже не уровень ротного командира.

        Тропу охраняли, но охраннички (не спартанцы) сбежали при появлении персов.
    2. р_у_с_с_к_и_й
      р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 12:47
      0
      Чего-то вас понесло на винные склады, видимо праздничный день сказывается)
      А мне вот например интересно, что с нашими УДК, которые заложили с таким апломбом. Сдается мне, что подвижок там почти нет. Да и про адмирала Нахимова вообще ничего не слышно
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 12:58
        0
        Вы, не внимательны, в последнюю неделю про Нахимова, писали на этом портале. Его, как и планировали выведут в море в конце 2023г и передадут флоту в 2024г.
        С Нашими УДК, молчание, возможно режут металл и вопрос начали формировать корпус или нет?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:55
    +2
    Цитата: антивирус
    Персы возьмут в аренду флот турецкий и отомстят за фермопилы и саламин.
    Вперед, на винные склады.
    Вино из греков в рф, в оплату за су.
    Странная война2-нато предаст эллинов, как польшу в39

    Что то не понял ...что это было? what
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:04
      +3
      Соскучился человек по хорошему вину) ну бывает, чего уже там.... drinks hi
  3. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 11:59
    +2
    Цитата: антивирус
    Вперед, на винные склады.
    Вино из греков в рф

    wassat drinks laughing good
    Только причем здесь персы? Турки без посредников обойдутся и НАТО будет вне игры.
    1. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 13:13
      0
      УДК Турции для куда??

      —-Демонстрация силы как региональной державы в Черноморском и Средиземноморском регионах,

      —-Турецкие интересы в Ливии

      —-Туда - сюда отношения с Израилем

      —-Кипр и Греция

      —-Исторические корешки в Аджарии, Крыму, Бессарабии и Румынии, Болгарии, Югославии - актуализированные Смутой в России (спаси и упаси!) - по контуру европейской сферы влияния Оттоманской Империи и нео-тюркизма (вкл. Поволжье)
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:05
    +1
    Хотели эксплуатировать как недоавианосец,получился нормальный УДК.Эрдогану ещё на выборах победить надо,а там смотришь и Ф35Б может появиться ,смотря кто победит.Но это не точно,США сейчас с "союзниками " действуют по принципу : Грабь награбленное.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 12:27
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Эрдогану ещё на выборах победить надо,а там смотришь и Ф35Б может появиться

      А меня другое волнует: а у нас-то что? Ведь турки свой удк заложили в 2018, а в 2019 году корабль на воду спустили! Да, четыре года его потом дошаманивали, это всё понятно... но он уже был на плаву!
      А Иван Рогов-то когда? Первый срок называли - 2023 год. При закладке обещали - 2025 год... А сейчас не уверен, что и в 2027-м спустят.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:30
        +1
        Сходите на сайт " Залива",может что то и увидите.Хотя наврядли,только если будет разрешённый "слив."
      2. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 13:10
        0
        Вы, пишете не правильную информацию.
        Иван Рогов заложен в 2020г, планируют передать флоту в 12.2028
        Митрофан Москаленко заложен в 2020 планируют передать флоту в 12.2029
        Но, глядя, как ОСК сдает корабли, будет обязательная сдвижка сроков в право.
        После, того как стали менять водоизмещение УДК, складывается впечатление, что окончательных проектных документов нет, такая же история была и с БДК пр. 11711 увеличенного водоизмещения. Но, в этой ситуации уже формируют корпуса БДК и их хорошо видно на стапелях Янтаря.
        1. Sergey39
          Sergey39 Сегодня, 13:14
          +1
          Нашел информацию, что формирование корпусов УДК, начали в 2021г.