Депутат молдавского парламента: Оппозиционная партия «Шор» приложит усилия с тем, чтобы отправить в отставку правительство

Мы действительно проделали огромную работу, добившись в итоге ухода в отставку правительства во главе с Натальей Гаврилицей, которое не справлялось со своими обязанностями, чувствуя себя безнаказанным за тяжёлое экономическое положение, к которому оно привело страну. Мы пытались достучаться до властей различными способами: предлагали различные законодательные инициативы, проводили встречи с послами стран, выступающих в качестве наших внешних партнёров, не увидев, однако, прогресса. По этой причине протесты остаются для нас единственным законным способом надавить на правящее большинство [ПДС] и отправить в отставку действующий кабмин и президента Майю Санду

Депутат парламента Республики Молдова (РМ) от фракции Партии «Шор» Марина Таубер, заявила о том, что оппозиционное политформирование приложит усилия для того, чтобы отправить в отставку правительство и президента страны Майю Санду путём проведения в республике масштабных акций протеста.– рассказала народный избранник в интервью РИА Новости Напомним, что молдавский премьер Наталья Гаврилица сообщила 10 февраля о том, что уходит в отставку. Председатель партии «Шор» Илан Шор отреагировал на происходящее, отметив, что её отставка стала результатом акций протеста оппозиции. Вскоре был сформирован новый кабинет министров во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном при поддержке правящей партии «Действие и солидарность». Речан начал с того, что заявил о требованиях вывести российских миротворцев из Приднестровья.