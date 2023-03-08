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Депутат молдавского парламента: Оппозиционная партия «Шор» приложит усилия с тем, чтобы отправить в отставку правительство

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Депутат молдавского парламента: Оппозиционная партия «Шор» приложит усилия с тем, чтобы отправить в отставку правительство

Депутат парламента Республики Молдова (РМ) от фракции Партии «Шор» Марина Таубер, заявила о том, что оппозиционное политформирование приложит усилия для того, чтобы отправить в отставку правительство и президента страны Майю Санду путём проведения в республике масштабных акций протеста.


Мы действительно проделали огромную работу, добившись в итоге ухода в отставку правительства во главе с Натальей Гаврилицей, которое не справлялось со своими обязанностями, чувствуя себя безнаказанным за тяжёлое экономическое положение, к которому оно привело страну. Мы пытались достучаться до властей различными способами: предлагали различные законодательные инициативы, проводили встречи с послами стран, выступающих в качестве наших внешних партнёров, не увидев, однако, прогресса. По этой причине протесты остаются для нас единственным законным способом надавить на правящее большинство [ПДС] и отправить в отставку действующий кабмин и президента Майю Санду

– рассказала народный избранник в интервью РИА Новости.

Напомним, что молдавский премьер Наталья Гаврилица сообщила 10 февраля о том, что уходит в отставку. Председатель партии «Шор» Илан Шор отреагировал на происходящее, отметив, что её отставка стала результатом акций протеста оппозиции. Вскоре был сформирован новый кабинет министров во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном при поддержке правящей партии «Действие и солидарность». Речан начал с того, что заявил о требованиях вывести российских миротворцев из Приднестровья.
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Использованы фотографии:
Соцсети/Таубер
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3 комментария
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 13:40
    0
    Хто ж им даст то отправить их в отставку? За спиной румыны, болгары и НАТО во всей красе, а у России дел невпроворот. Ну, хорошо что хоть так.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:44
    0
    Ага, аж 2 раза, а Вашингтон который всех этих марионеток взрастил и выкормил будет в сторонке стоять?! Скорее ШОР накроется медным тазом.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:44
    0
    Ох не к добру все эти движения. Расшевелят и молдавское осиное гнездо.