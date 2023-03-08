Президенты США и Франции обсудили дальнейшую поддержку Украины

Американский президент Джо Байден обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном вопросы дальнейшей военной поддержки Украины, а также сотрудничество США и Франции в Индо-Тихоокеанском регионе.Как сообщает пресс-служба Белого дома, в ходе обсуждения помощи Киеву особое внимание было уделено продолжению поддержке в сфере безопасности, направленной на создание максимально возможных издержек для России.В контексте обсуждения сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе в беседе были подняты темы, касающиеся реагированию на "вызовы международному порядку со стороны Китая".Кроме того, лидеры США и Франции сделали совместное заявление, в котором выразили свою приверженность сотрудничеству в вопросах ускоренного движения к использованию экологически чистой энергетики.Также сообщается, что Макрон в рамках своего турне по странам Центральной Африки намерен обсудить с главами государств региона изменение формата функционирования размещенных в Анголе, Габоне, Республике Конго и ДРК французских военных баз. Французские власти планируют снизить численность французского военного контингента на Африканском континенте и в дальнейшем осуществлять их совместное с национальными правительствами управление.В то же время, Франция не планирует полного отказа своего военного присутствия в таких африканских странах, как Сенегал, Кот-д`Ивуар, Габон и Чад, где останутся военные базы.