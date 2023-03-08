Военное обозрение
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Президенты США и Франции обсудили дальнейшую поддержку Украины

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Президенты США и Франции обсудили дальнейшую поддержку Украины

Американский президент Джо Байден обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном вопросы дальнейшей военной поддержки Украины, а также сотрудничество США и Франции в Индо-Тихоокеанском регионе.


Как сообщает пресс-служба Белого дома, в ходе обсуждения помощи Киеву особое внимание было уделено продолжению поддержке в сфере безопасности, направленной на создание максимально возможных издержек для России.

В контексте обсуждения сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе в беседе были подняты темы, касающиеся реагированию на "вызовы международному порядку со стороны Китая".

Кроме того, лидеры США и Франции сделали совместное заявление, в котором выразили свою приверженность сотрудничеству в вопросах ускоренного движения к использованию экологически чистой энергетики.

Также сообщается, что Макрон в рамках своего турне по странам Центральной Африки намерен обсудить с главами государств региона изменение формата функционирования размещенных в Анголе, Габоне, Республике Конго и ДРК французских военных баз. Французские власти планируют снизить численность французского военного контингента на Африканском континенте и в дальнейшем осуществлять их совместное с национальными правительствами управление.

В то же время, Франция не планирует полного отказа своего военного присутствия в таких африканских странах, как Сенегал, Кот-д`Ивуар, Габон и Чад, где останутся военные базы.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/The White House
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17 комментариев
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  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:19
    0
    Следующим президентом Франции станет Марин Ле Пен.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:25
      +1
      Совершенно не обязательно.Все дело в том,что во Франции сильна прослойка арабов,африканцев..И есть белые во власти,кои смотрят цветным в рот.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:41
      0
      Цитата: oppozite28
      Следующим президентом Франции станет Марин Ле Пен.

      Чумадед и соросята, не допустят такого.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 13:46
      0
      Байден может шото обсуждать с макароном? Он с зеркалом и то не справляетсяlaughing
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:19
    +1
    Макарон в очередной раз потеребонькал деду..... belay
  3. marchcat
    marchcat Сегодня, 12:20
    +3
    Встретились "два одиночества" и разговорились ни о чём! Один про Фому, другой про Ерёму...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:38
      +2
      Цитата: marchcat
      Один про Фому, другой про Ерёму...

      Один все время спит, а второй все время про старушек думает.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:24
    +2
    Макорон бы Францией озаботился ,там всё до первой крови и понесётся как при Саркази.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:25
    0
    Джо Байден обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном вопросы дальнейшей военной поддержки Украины
    Кроме этого и обсуждать наверное нечего, все остальное прекрасно. В Сша снизили пособия для бедных, а таких 40 млн.,техногенные катастрофы, во Франции 1,5 млн. чел. вышли на очередную демонстрацию, из Африки гонят... А они все о наболевшем - Украина превыше всего. Не удивлюсь если при встрече уже обмениваются друг с другом паролем-приветствием бандеровцев.
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 12:28
    +2
    то же время, Франция не планирует полного отказа своего военного присутствия в таких африканских странах, как Сенегал, Кот-д`Ивуар, Габон и Чад, где останутся военные базы.

    Так они не привыкшие жить без колоний и рабов. Но сколько веревочке не виться....
    Как бы мигранты из Африки не сделали Францию своей колонией... laughing
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:30
    +2
    Макрон надеется на статус любимой жены Байдена, но за этот статус борется и Шольц с Зеленским. Посмотрим как пройдет делёж в гареме.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 12:57
      +1
      Посмотрим как пройдет делёж в гареме

      Боюсь что осёл... Ах, простите! Падишах скорее сдохнет чем определится со своим демократическим выбором smile
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:35
    0
    были подняты темы, касающиеся реагированию на "вызовы международному порядку со стороны Китая".
    Интересное рассуждение о "международном порядке". Выходит что США Франция, это "порядок", а вот Китай уже "не порядок", если у первых население около 400 миллионов, то у Китая 1 миллиард 400 миллионов.
  9. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 12:46
    +3
    были подняты темы, касающиеся реагированию на "вызовы международному порядку со стороны Китая"
    Морфинг — технология в компьютерной анимации, визуальный эффект, создающий впечатление плавной трансформации одного объекта в другой.
    А бывает ещё политический морфинг. Когда, например, «международное право», которое десятилетиями было священным фетишем, у всех на виду совершенно незаметно исчезло, превратившись в «международный порядок основанный на правилах». При этом никто никогда эти самые правила не озвучивал, но все делают вид, что они общеизвестны, признаны и все им следуют...
  10. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:39
    0
    Мне понравилось про экологическую энергию, скоро америкосия в Венеру превратится из за своих сланцевиков, а они про экологию. Я лет 20 назад понял для чего нужны были зелёные конкурентов гасить и что б бедный бюргер не 20 лет на своей машине ездил, а чтоб только 5, короче всякие евро только для денег богатеям. Хотели зелёной повесткой весь мир платить экологический сбор, мы помешали, но это временно, видно ещё держат в уме новый неоколониальный сбор. Африку жалко чем быстрее они будут посылать запад тем быстрее у них появится какой нибудь новый СПИД или Эбола.
  11. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:45
    0
    Francie je pro mě velkým zklamáním, vůbec nechápu jejich nenávist k Rusku. Vždyť také Francie je spoluvinná za konflikt na Ukrajině. Při plnění Minských dohod také podepsali dohled aby je Ukrajina dodržela, ale jak víme, byl to podvod na Rusko. Proto to bude jedině Rusko, kdo určí vývoj na Ukrajině a jaká bude budoucí Ukrajina. Nikdo jiný nemá právo se vměšovat, nikomu nelze věřit!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:45
      0
      Франция для меня большое разочарование, я вообще не понимаю их ненависти к России. Ведь Франция тоже замешана в конфликте на Украине. Во время выполнения Минских соглашений они также подписали контроль за их соблюдением Украиной, но, как мы знаем, это был обман в отношении России. Поэтому только Россия будет определять развитие Украины и то, какой будет Украина в будущем. Никто другой не имеет права вмешиваться, никому нельзя доверять!