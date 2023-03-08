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В Польше заявили о готовности открыть сервисный центр для обслуживания и ремонта поставленных ВСУ немецких танков

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В Польше заявили о готовности открыть сервисный центр для обслуживания и ремонта поставленных ВСУ немецких танков

Польша готова взять на себя обслуживание и ремонт переданных Украине немецких танков Leopard, открыв на территории страны специальный сервисный центр. При этом Германия должна обеспечить этот центр запчастями, начав их производство на собственных предприятиях. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.


Польская промышленность готова взять на себя ремонт западных танков, переданных украинской армии. Сервисный центр планируется развернуть на базе оборонного предприятия Bumar-Ford в городе Гливице, что на юге Польши. Однако развертывание центра столкнулось с одной важной проблемой - у Польши нет запасных частей для ремонта танков. Если Германия не наладит их производство, то поляки смогут проводить только небольшое обслуживание, да обновлять окраску танков.

Мы готовы запустить сервисный центр в Польше, который будет заниматься обновлением и обслуживанием танков Leopard, доставленных в Украину. (...) Я надеюсь, что министр Писториус повлияет на немецкую оборонную промышленность, чтобы запчасти для танков Leopard поставлялись

- заявил Блащак.

Вообще же проблема с запчастями для немецких танков стала уже общеевропейской, многие страны ЕС жалуются на их отсутствие. Польша не смогла передать Украине сразу все 14 обещанных танков именно по этой причине. Варшава заявляет о готовности самостоятельно производить запчасти к танкам, но требует для этого соответствующую техническую документацию, принадлежащую компании Rheinmetall, являющуюся производителем ОБТ Leopard.

В настоящее время промышленность Польши проводит ремонт украинской артиллерии и легкой бронетехники, получившей повреждения во время боевых действий.
Использованы фотографии:
https://mil.in.ua/
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13 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 12:32
    +2
    Польша готова взять на себя обслуживание и ремонт переданных Украине немецких танков Leopard, открыв на территории страны специальный сервисный центр. При этом Германия должна обеспечить этот центр запчастями, начав их производство на собственных предприятиях.
    А главное то, я так понимаю, Германия должна все это еще и оплатить...
    1. Маз
      Маз Сегодня, 13:44
      0
      Бабло не пахнет, Польша главный оружейный хаб на пути в Украину.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:36
    +2
    В Польше заявили о готовности открыть сервисный центр для обслуживания и ремонта поставленных ВСУ немецких танков
    Кто бы сомневался, ведь поляки это не национальность, а профессия. request
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:53
      0
      Профессия конечно, самая древняя на планете....
  3. Луенков
    Луенков Сегодня, 12:37
    -1
    А наши ракеты зеmля земля могут ремонтировать?
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:42
    0
    Мы готовы запустить сервисный центр в Польше, который будет заниматься обновлением и обслуживанием танков Leopard, доставленных в Украину. (...) Я надеюсь, что министр Писториус повлияет на немецкую оборонную промышленность, чтобы запчасти для танков Leopard поставлялись

    - заявил Блащак.
    Важно чтобы польский велосипед немецкими вагонами на спуске не придавило. Немцы польскую активность оценят качественно с присущей педантичностью.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:44
    0
    При этом Германия должна обеспечить этот центр запчастями, начав их производство на собственных предприятиях.

    Оно то неплохо, хотелки у пшеков далеко идущие, только кто платить будет за запчасти и комплектующие. Ну ясно не Польша, а Германия на деньг немцев.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:45
    0
    При этом Германия должна обеспечить этот центр запчастями, начав их производство на собственных предприятиях. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

    Варшава заявляет о готовности самостоятельно производить запчасти к танкам, но требует для этого соответствующую техническую документацию, принадлежащую компании Rheinmetall,
    Германия похоже вечно должна Польше? request
    Мелкие противоречия, типа, готовы, но требуем! recourse
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:46
    0
    А за чей счёт они хотят организовать этот банкет?
    Неужели Олух Шольц не понимает, что его держат за дойную корову.... а точнее за козла?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:52
      +1
      Цитата: 75Сергей
      А за чей счёт они хотят организовать этот банкет?
      Неужели Олух Шольц не понимает, что его держат за дойную корову.... а точнее за козла?

      Пополам с Немцами. От Польши работа и помещения от Немцев запчасти
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:22
    0
    Предусмотрительно. А экипажи этих машин, как собираетесь "ремонтировать"?
  9. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 13:25
    -1
    Бесит это все, таскают технику как хотят туда-сюда и ничего.
  10. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:28
    0
    Да ведь бывает такое совпадение, в Финляндии премьер спец по танцам, Еврокомиссия гинеколог, макрон клон Галкина, бидон клон Брежнева, олох одно название говорит само за себя, гиена Польша так и гиенить продолжает, как говориться если бог хочет наказать человека (народы)он лишает его (их) разума. И вроде не бездельники и могли б жить им свою элиту взять и отменить, песня Миронова из брилиантовой руки. Поляки молодцы, как говориться в большой семье клювом (олохом) не щёлкают. Теперь понятно почему Германия никогда не будет великой, только в качестве мотора (тарана) для мировых власть имущих и форсирование этого мотора как и других всегда приводит к быстрому сгорание оного.