В Польше заявили о готовности открыть сервисный центр для обслуживания и ремонта поставленных ВСУ немецких танков

Мы готовы запустить сервисный центр в Польше, который будет заниматься обновлением и обслуживанием танков Leopard, доставленных в Украину. (...) Я надеюсь, что министр Писториус повлияет на немецкую оборонную промышленность, чтобы запчасти для танков Leopard поставлялись

Польша готова взять на себя обслуживание и ремонт переданных Украине немецких танков Leopard, открыв на территории страны специальный сервисный центр. При этом Германия должна обеспечить этот центр запчастями, начав их производство на собственных предприятиях. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.Польская промышленность готова взять на себя ремонт западных танков, переданных украинской армии. Сервисный центр планируется развернуть на базе оборонного предприятия Bumar-Ford в городе Гливице, что на юге Польши. Однако развертывание центра столкнулось с одной важной проблемой - у Польши нет запасных частей для ремонта танков. Если Германия не наладит их производство, то поляки смогут проводить только небольшое обслуживание, да обновлять окраску танков.- заявил Блащак.Вообще же проблема с запчастями для немецких танков стала уже общеевропейской, многие страны ЕС жалуются на их отсутствие. Польша не смогла передать Украине сразу все 14 обещанных танков именно по этой причине. Варшава заявляет о готовности самостоятельно производить запчасти к танкам, но требует для этого соответствующую техническую документацию, принадлежащую компании Rheinmetall, являющуюся производителем ОБТ Leopard.В настоящее время промышленность Польши проводит ремонт украинской артиллерии и легкой бронетехники, получившей повреждения во время боевых действий.