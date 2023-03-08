Глава крымского парламента назвал главное условие безопасности полуострова и новых регионов РФ

В самом начале специальной военной операции президентом России Владимиром Путиным были заявлены ее цели, но подробный план их достижения озвучен не был. Большинство из них связаны с обеспечением безопасности российского государства и его граждан.
Свое мнение по данному вопросу высказал агентству РИА Новости спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов.
В ходе беседы глава крымского парламента назвал главное условие безопасности для полуострова и новых регионов России. По его словам, оно возможно только при условии лишения киевского режима контроля над Одессой и черноморским побережьем. Более того, достижение целей военной спецоперации без выполнения данного условия не будет полным.
Никакой другой вариант не даст гарантированной безопасности
- заявил Константинов.
Он также считает, что другим рубежом, который необходимо занять российским войскам, должен стать Днепр. Но там есть несколько крупных городов, в том числе украинская столица Киев, которые расположены по обоим берегам реки.
Резать эти агломерации демаркационными линиями – не наш метод. А значит, все эти города надо забирать
- рассуждает глава парламента Крыма.
Когда российский лидер Владимир Путин 24 февраля прошлого года обращался к жителям страны и объявлял о начале спецоперации, он назвал ее цели – демилитаризацию и денацификацию Украины для обеспечения безопасности РФ. Также он сказал, что СВО направлена на защиту населения Донбасса от агрессии киевского режима.