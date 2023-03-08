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Глава крымского парламента назвал главное условие безопасности полуострова и новых регионов РФ

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Глава крымского парламента назвал главное условие безопасности полуострова и новых регионов РФ

В самом начале специальной военной операции президентом России Владимиром Путиным были заявлены ее цели, но подробный план их достижения озвучен не был. Большинство из них связаны с обеспечением безопасности российского государства и его граждан.

Свое мнение по данному вопросу высказал агентству РИА Новости спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов.

В ходе беседы глава крымского парламента назвал главное условие безопасности для полуострова и новых регионов России. По его словам, оно возможно только при условии лишения киевского режима контроля над Одессой и черноморским побережьем. Более того, достижение целей военной спецоперации без выполнения данного условия не будет полным.

Никакой другой вариант не даст гарантированной безопасности

- заявил Константинов.

Он также считает, что другим рубежом, который необходимо занять российским войскам, должен стать Днепр. Но там есть несколько крупных городов, в том числе украинская столица Киев, которые расположены по обоим берегам реки.

Резать эти агломерации демаркационными линиями – не наш метод. А значит, все эти города надо забирать

- рассуждает глава парламента Крыма.

Когда российский лидер Владимир Путин 24 февраля прошлого года обращался к жителям страны и объявлял о начале спецоперации, он назвал ее цели – демилитаризацию и денацификацию Украины для обеспечения безопасности РФ. Также он сказал, что СВО направлена на защиту населения Донбасса от агрессии киевского режима.
Использованы фотографии:
https://vk.com/va.konstantinov
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14 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:51
    -4
    главное условие безопасности для полуострова и новых регионов России. По его словам, оно возможно только при условии лишения киевского режима контроля над Одессой и черноморским побережьем. Более того, достижение целей военной спецоперации без выполнения данного условия не будет полным.

    Это бесспорно - без полного контроля и суверенитета Российской Федерации над портами Одессой, Николаевым и Херсоном никакая безопасность Крыма и Севастополя невозможна.
    Только политическая воля высшего руководства РФ вернуть России суверенитет над этими важнейшими портами Чёрного моря за бесконечным продлением зерновой сделки совсем не просматривается.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 13:09
      +1
      Не забываем и про то, что русский город Одесса давно ждёт освобождения.
      Эта задача не менее важна, чем безопасность Чёрного моря.
      Да и Приднестровье должно иметь выход к России.
      Все эти цели достигаются одновременно с лишением Киева доступа к побережью.
      1. леонидыч
        леонидыч Сегодня, 13:21
        0
        Всё это хорошо конечно сказано, но кажется наше руководство и не собирается идти дальше Днепра на Юге
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:42
      0
      Все это что предлагается, не гарантирует безопасности России, если оставить даже 5 кв. см. земли нацистам, там прорастут семена ненависти и агрессии, причем это будет бесконечно. Только уничтожение Украины как государства и создание буферной лояльной России территории с Запада может это решить на долгосрочную перспективу, а Черное море и Одессу надо брать под контроль для соединения с Приднестровьем, там у румынских ромал сразу хотелки отпадут.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 13:43
      0
      Главное,что за территории Россия будет контролировать, а не Украина!
  2. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 12:52
    +4
    достижение целей военной спецоперации без выполнения данного условия не будет полным.

    А какие цели-то?
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 13:24
      +1
      Уничтожение Украины. Какой же еще...
  3. Skuns
    Skuns Сегодня, 12:54
    +2
    главное условие безопасности полуострова и новых регионов РФ

    Это танковый кулак на границе польши и прибалтики Только так и никак иначе
    Ну и РВСН с сверхзвуком грозящие натовским АУГам по всему миру !!!
    Только так Россия сможет жить спокойно и наконец сможет созидать ,а не воевать !
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 12:58
      0
      "Это танковый кулак на границе польши и прибалтики".
      Не.
      На границе Германии (с воссозданием ГДР)!
      А этих... государственных недоразумений вообще не должно быть.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:06
    +1
    Без полного уничтожения террористического государства Украина безопасность России обеспечена быть не может. Эту националистическую заразу как-то не добили после Великой Отечественной Войны и мы видим что из этого вышло.
  5. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 13:06
    0
    Контроль над западной границей и морским побережьем - вот минимальное условие безопасности.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:15
    +4
    Для этого надо дополнительно мобилизовать ~1 000 000 человек и не исключать возможность применения ТЯО.
  7. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 13:44
    0
    Конечно нужно вычищать всю территорию. На первом этапе линия разделения должна проходить по западной границе Черниговской, Киевской, Винницкой и Одесской областей. Нельзя допускать, чтобы линия разделения проходила по реке Днепр. Днепр должен быть в нашем тылу. Тогда под контролем будет практически весь промышленный потенциал Украины и большая часть её населения. Ну и, однозначно - вся северная и северо-западная береговая черта, Черного моря.
  8. Cronus
    Cronus Сегодня, 13:46
    0
    Из всех городов в начале СВО я думал и хотел чтоб было как в Мелитополе.Быстро и без бомбежек,красивый город Одесса,надеюсь таким и останется и русским.