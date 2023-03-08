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На пути к универсальности: показано видео применения индийской зенитной ракеты MRSAM в качестве ПКР

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На пути к универсальности: показано видео применения индийской зенитной ракеты MRSAM в качестве ПКР

ВМС Индии во вторник показали видео успешных испытательных стрельб ракетой MRSAM класса «поверхность-воздух» средней дальности, запустив её с эсминца УРО Visakhapatnam и поразив ею надводную цель.


Подтверждена возможность использования оружия в качестве противокорабельной ракеты

- заявили в командовании ВМС.

На кадрах запечатлён запуск УР с борта боевого корабля и её попадание по надводной мишени. Это доказало универсальность изделия MRSAM, которое массово закупается вооружёнными силами Индии.

MRSAM – это локализованная версия израильской ракеты Barak-8. Постепенно идёт процесс дальнейшего импортозамещения. В феврале командование заявило, что в скором времени Индия сможет достичь самообеспечения при производстве данных ракет.

Эсминец Visakhapatnam является головным представителем проекта 15В. Удачный запуск с его борта MRSAM доказал совместимость данной боевой системы с новейшими кораблями индийского флота. Несмотря на то, что изначально ракета создавалась как средство противовоздушной обороны, последние испытания подтвердили возможность её применения как ПКР.

В перспективе это позволит индийским военным достичь максимальной универсальности ракетного вооружения. Аналогичным путём конструктора пошли при совершенствовании крылатой ракеты BrahMos (созданной на базе советской ПКР «Яхонт»), дистанция действия которой составляет 290 км (70 км у MRSAM): она может применяться со всего спектра носителей.

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5 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:07
    -2
    Наверное я чего-то не понимаю... В чём прикол?
    Ну, реально...
    Чем палуба корабля не "поверхность"?
    Да и с "воздухом"...
    Цель же ракеты не сам воздух, а вполне себе что-то твёрдое в нём. )
    Почему это твёрдое не может быть на поверхности, чтобы в него ракета угодила?..
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 13:20
      +1
      Цитата: Смею_заметить_
      Наверное я чего-то не понимаю... В чём прикол?
      Ну, реально...
      Чем палуба корабля не "поверхность"?
      Да и с "воздухом"...
      Цель же ракеты не сам воздух, а вполне себе что-то твёрдое в нём. )
      Почему это твёрдое не может быть на поверхности, чтобы в него ракета угодила?..

      Смею заметить вам ...Вопросов у вас много И к чему это ?
      Хотите все раскладки и чертежи в личку ?
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:09
    +1
    Да-с, недаром Индия родина шахмат.
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 13:28
      +2
      Цитата: Alien From
      Да-с, недаром Индия родина шахмат.

      Так то да ,но индусы скупают все подряд особенно у англосаксов (оно у них все блестит и мигает огоньками)))) laughing
      Как обслуживать будут их это не волнует ..Все у них джими ача ача .
      Слава Богу это видео наши дембеля не видели ,иначе духам хана было бы ))))

      crying
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 13:27
    +3
    В 8ом году грузинские катера "Осой" топили.