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Польские военные раскритиковали поставляемые ВСУ автоматы Grot из-за многочисленных дефектов

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Польские военные раскритиковали поставляемые ВСУ автоматы Grot из-за многочисленных дефектов

Польские автоматы Grot, поставляемые ВСУ, оказались с дефектами. Это было выявлено во время совместных учений военнослужащих двух стран. Об этом пишет польский ресурс Onet.


По данным портала, в середине января в Польше прошли совместные учения подразделений спецназначения ВСУ и войска Польского, в рамках которых проходили стрельбы. Украинские и польские военнослужащие использовали польские автоматы Grot, которые из-за множественных дефектов постоянно клинили. К тому же из данного оружия невозможно было вести прицельную стрельбу.

По итогам учений польские военные раскритиковали автомат Grot и составили служебную записку на имя командования, в которой указали выявленные дефекты. Заявляется, что оружие в таком виде не вызывает доверия, и нуждается в серьезной модернизации.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда о штурмовой винтовке GROT высказываются нелицеприятным образом, в 2021 году автомат попал в скандал. Как оказалось, качество выпускаемого оружия желает лучшего, а сама винтовка оказалась очень капризной. GROT крайне ненадежен из-за множества технологических дефектов, может спонтанно прекращать стрелять и даже разваливается. Очень чувствителен к влаге и пыли, что также критически сказывается на его работоспособности. Позднее разработчики из Fabryka Broni "Łucznik" заявили об исправлении всех "недостатков". Судя по заявлениям польских военных, это не так.

Между тем, в конце февраля этого года Министерство обороны Польши подписало новый контракт на поставку штурмовых винтовок GROT польской армии. Как заявил Мариуш Блащак, винтовка поставляется ВСУ, где в боевых действиях показала себя "эффективным орудием". Всего в рамках контракта польская армия в период до конца 2026 года должна получить почти 88 тыс. винтовок GROT C16 FB-A2 калибра 5,56×45 мм.
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7 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 13:34
      +1
      Ох не зря евреи калаш копируют, и не только евреи. laughing утюг свой уже снимают с вооружения, дорог, неудобен и не так надежён. А как иудеи орали на всех углах, рекламировали!, зато убрали тихо и без шума, чож позориться то. А вот клон калаша у них хороший получился.
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 13:34
      0
      в середине января в Польше прошли совместные учения подразделений спецназначения ВСУ и войска Польского

      Полагаю, это тех, что на учёбу в Польшу пришли тренироваться.
      Желаю им получить ранения от "несчастных случаев".
      И дефектный автомат - прекрасный способ получить "самострел", с которым лечь в госпиталь. И не поехать на фронт.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:44
        0
        должна получить почти 88 тыс. винтовок GROT
        Чем больше - тем лучше ! Пусть клинит, трясется и в своих пуляет !
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:34
    0
    Автомат Грот - распил денег по польски,сколько вилл на Французском берегу появилось?Скока детишек поляков в Англии отучится..Фамилия польского " мебельщика" будет озвучена?А по своим он не стреляет?Тогда бы можно было, на длинную руку Москвы свалить! lol
    1. Комментарий был удален.
    2. КолВизин
      КолВизин Сегодня, 13:45
      0
      А по своим он не стреляет?
      ----------------------------
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:38
    0
    Хоть бы картинку с виновником статьи разместили, основные ТТХ и прочие фоточки-картиночки, а так статья ради букофф. Извините картинка есть. Только не в "полный рост"
  4. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 13:48
    0
    Цитата: Ропот 55
    Хоть бы картинку с виновником статьи разместили, основные ТТХ и прочие фоточки-картиночки, а так статья ради букофф. Извините картинка есть. Только не в "полный рост"


    https://topwar.ru/140478-novyy-polskiy-avtomat-grot.html
    Статья "Новый польский автомат GROT"