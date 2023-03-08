Наиболее активные боевые действия в зоне российской спецоперации на Украине в течение последнего времени ведутся на Артемовском (Бахмутовском) направлении.Сообщается, что установление огневого контроля над оставшимися в распоряжении противника дорогами привело к ухудшению ситуации для украинской армии. Несмотря на поступающие сообщения об отводе части подразделений, боевики украинского режима не оставляют попыток удержать оборону в западных и части центральных районов населенного пункта.Такие, на первый взгляд бессмысленные, действия противника обусловлены поставленной украинскими властями политической задачей - любой ценой удержать Артемовск. Несмотря на постоянное давление со стороны бойцов российской ЧВК "Вагнер", украинская армия продолжает удерживать под своим контролем населенные пункты Красное, Хромово и Богданово. При этом на западные окраины Бахмута (Артёмовска) переброшены подразделения ГУР Украины, в которые входят боевики так называемых нацбатов.Таким образом, Киев стал заложником давления со стороны стран Запада, направленного на продолжение пропагандистской кампании, связанной с удержанием Артемовска. Одновременно с этим режим Зеленского сжигает в бахмутском котле неугодных - тех, кто из числа главарей нацбатов способен перехватить у него власть.Киевский режим для удержания города вынужден перебрасывать резервы, ранее предназначавшиеся для Купянского, Краснолиманского и Запорожского направлений. В случае, если российские силы проломят оборону ВСУ в районе населенного пункта Хромово и это приведет к замыканию котла, украинское командование планирует нанесение контрударов в районе Берховки, Ягодного и Хромово.Однако, благодаря слаженной работе российских штурмовых и артиллерийских частей, попытки украинской армии осуществить деблокаду Артемовска не приносят каких-либо результатов.