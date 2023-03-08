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В район Артёмовска противник перебрасывает резервы с Купянского и Запорожского направлений в надежде деблокировать гарнизон

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В район Артёмовска противник перебрасывает резервы с Купянского и Запорожского направлений в надежде деблокировать гарнизон

Наиболее активные боевые действия в зоне российской спецоперации на Украине в течение последнего времени ведутся на Артемовском (Бахмутовском) направлении.


Сообщается, что установление огневого контроля над оставшимися в распоряжении противника дорогами привело к ухудшению ситуации для украинской армии. Несмотря на поступающие сообщения об отводе части подразделений, боевики украинского режима не оставляют попыток удержать оборону в западных и части центральных районов населенного пункта.

Такие, на первый взгляд бессмысленные, действия противника обусловлены поставленной украинскими властями политической задачей - любой ценой удержать Артемовск. Несмотря на постоянное давление со стороны бойцов российской ЧВК "Вагнер", украинская армия продолжает удерживать под своим контролем населенные пункты Красное, Хромово и Богданово. При этом на западные окраины Бахмута (Артёмовска) переброшены подразделения ГУР Украины, в которые входят боевики так называемых нацбатов.

Таким образом, Киев стал заложником давления со стороны стран Запада, направленного на продолжение пропагандистской кампании, связанной с удержанием Артемовска. Одновременно с этим режим Зеленского сжигает в бахмутском котле неугодных - тех, кто из числа главарей нацбатов способен перехватить у него власть.

Киевский режим для удержания города вынужден перебрасывать резервы, ранее предназначавшиеся для Купянского, Краснолиманского и Запорожского направлений. В случае, если российские силы проломят оборону ВСУ в районе населенного пункта Хромово и это приведет к замыканию котла, украинское командование планирует нанесение контрударов в районе Берховки, Ягодного и Хромово.

Однако, благодаря слаженной работе российских штурмовых и артиллерийских частей, попытки украинской армии осуществить деблокаду Артемовска не приносят каких-либо результатов.
Автор:
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15 комментариев
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  1. Skuns
    Skuns Сегодня, 13:52
    +1
    КОТЕЛ ? Дебальцево ..Работайте мужики !
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:57
      +2
      благодаря слаженной работе российских штурмовых и артиллерийских частей
      Боевая сработка ! Это радует. good
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 14:01
      +6
      КОТЕЛ ? Дебальцево
      До котла там ещё далеко. Да и с Дебальцево сравнивать не стоит как-лы тогда и сей час большая разница. Удачи "Вагнерам"!!!
    3. Маз
      Маз Сегодня, 14:11
      +1
      Значит надо там наступать откуда всу перебрасывает резервы. Но там рулит мо рф и уж месяцев четыре , а то и более , никто никуда не наступает, и судя по тенденции верхов в мо рф - наступать не будет. Что весьма прискорбно и печально. Сами не в состоянии что-то взять и Вагнерам палки в колеса пихают. Импотенты в лампасах? Или специально так всё задумано.? Время - честный человек, будем посмотреть.
      1. Geosun
        Geosun Сегодня, 14:38
        -1
        Да все просто, цель СВО не захват Украины, а распад НАТО. А стратегия, это минимализация наших потерь. Значит надо наступать не спеша, за счет превосходства в технике и боеприпасов, сберегая главный ресурс- людей!
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:59
    +2
    Как перебрасывают ????, если есть многочисленные видео как простреливается единственная на сегодня дорога в Артемовск, наступило время распутицы в Донецке +12, дороги превратились в месиво.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:04
      0
      Цитата: Silver99
      Как перебрасывают ????, если есть многочисленные видео как простреливается единственная на сегодня дорога в Артемовск, наступило время распутицы в Донецке +12, дороги превратились в месиво.

      Всю движуху и круглые сутки перекрыть невозможно.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 14:19
      +2
      Цитата: Silver99
      Как перебрасывают ????, если есть многочисленные видео как простреливается единственная на сегодня дорога в Артемовск, наступило время распутицы в Донецке +12, дороги превратились в месиво.

      Перебрасывают же не в сам Артёмовск, а в населённые пункты которые находятся под укропом, что бы оттуда начать операцию по деблокированию артёмовского гарнизона. Вот и надо их окучивать в местах сосредоточения и на подходе, пока они обратно свои утраченные опорники не отгрызли.
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:00
    +3
    По военной стратегии города берут в осаду, оставляют часть войск на осаду, остальная часть продолжает наступление, но для этого надо большое количество солдат, несколько миллионов. У нас же Артёмовск взяли в полукольцо, а Украинцы пытаются взять во внешнее окружение наше полукольцо. Таким образом Вагнер воюет фактически без тыла, с одной стороны группировка в Артемовске, с другой новые силы с внешней стороны.
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:02
    +3
    Какая блокада, какой огневой контроль дорог? даже эксперт по пропагандийскому телеку не выдержал, сказав блокада либо есть либо нет. Люди понятия не имеют что такое война, насмотрелись боевиков где герой бегает с пистолетом и стреляет без конца. Что б так держать оборону надо иметь постоянный подвоз боеприпасов, еды, раненных вывозить, ротацию делать и это все происходит, не зависимо от того что мы там контролируем. Под ингульцом отрезанный водой с постоянным огневым поражением противник так и не сдал плацдарм с которого потом пошел в наступление. Никого мы там там(Бахмут) не окружили, да они снимают с разных мест резервы и мы тоже снимаем, поэтому и не можем там где они уменьшаются пойти в наступление. Бойцы они не бессмертны, пусть 1/7 но это тоже потери. И орки будут биться пока мы не сможем нарастить перевес над ними.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 14:11
      -1
      Вы сударь на самых простых вещах прокалываетесь. Бахмут это по укропски, по нашему это Артёмовск! Тоже мне Штирлиц. laughing
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:03
    0
    "Каша" там сейчас, и разобрать и понять имея тот объём информации что получается от официальных источников не получиться. Ясно только что жестокие бои не закончаться в ближайшее время.
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 14:07
    -7
    режим Зеленского сжигает в бахмутском котле неугодных - тех, кто из числа главарей нацбатов способен перехватить у него власть.

    Киевский режим для удержания города вынужден перебрасывать резервы, ранее предназначавшиеся для Купянского, Краснолиманского и Запорожского направлений

    Это хорошо что в Артёмовске сжигаются сейчас резервы ВСУ - наступление ВСУ на Мелитополь весной-летом 2023 года будет сорвано.
  7. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:19
    0
    попытки украинской армии осуществить деблокаду Артемовска не приносят каких-либо результатов.

    Равно как и наши полностью блокировать. По крайней мере, пока.
  8. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 15:08
    0
    Такие, на первый взгляд бессмысленные, действия противника обусловлены поставленной украинскими властями политической задачей - любой ценой удержать Артемовск.

    Ну почему же бессмысленные Максим? Очень даже осмысленные!
    Пока мы бьемся головой об Артемовск противник провел новую волну мобилизации, укрепил оборону Славянска, сейчас обучает новобранцев управлять танками и кидать планирующие бомбы.
    А США тем временем наращивают производство снарядов!
    Пока мы ковыряем их оборону, они совершают теракты на нашей территории, атакуют беспилотными средствами наши базы!
    По моему смыслов держать Артемовск достаточно!
    Проблемы медленной войны в том, что она дает противнику возможности все обдумать и принять множество контрмер!