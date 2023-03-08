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Британское издание: Запад резко нарастил объёмы военной помощи Украине, подготавливая ВСУ к весеннему наступлению

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Британское издание: Запад резко нарастил объёмы военной помощи Украине, подготавливая ВСУ к весеннему наступлению

Запад резко нарастил объемы военной помощи Украине, подготавливая ВСУ к весеннему контрнаступлению. За последние три месяца Киев получил 40% от всей военной помощи, поступившей в страну с февраля прошлого года. Об этом пишет The Economist.


США и их союзники готовят украинскую армию к весеннему наступлению, резко увеличив поставки военной помощи Киеву с середины января, как раз после заседания контактной группы по Украине, на котором было принято решение об увеличении поставок до конца марта. Наступление ВСУ, по расчетам Запада, должно состояться в апреле.

В то время как все внимание сейчас приковано к битве за восточный город Бахмут, внимание вскоре будет обращено на ожидаемое контрнаступление, которое может начаться уже в апреле

- пишет издание.

По расчетам Генштаба ВСУ, с помощью поступившей от Запада военной помощи будут полностью сформированы три новых корпуса по 6 бригад, численностью в 20 тысяч человек каждый. Таким образом, как ранее заявлял главком ВСУ Залужный, к апрелю должен быть подготовлен ударный кулак общей численностью 60 тысяч человек, полностью экипированный западными спонсорами.

В настоящее время противник сосредотачивает силы на Запорожском направлении, именно там возможно и формируется ударный кулак ВСУ. Однако продолжающиеся бои в Артемовске и упертость Зеленского уже привели к тому, что часть резервов с этого направления была переброшена на Артемовское и Авдеевское направления, где российские войска ведут активное наступление. При этом не исключается, что в ближайшее время резервы потребуются и на Красно-Лиманское направление, Генштаб ВСУ заявляет о резкой активизации российских войск и на этом направлении.
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10 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 14:35
    0
    Какое наступление ,? Погода не в звезду, ни в Красную Армию! Дожди, дожди, дожди, слякоть, чернозем, влажность весь март. Тут только Вагнера могут наступать, бо у них тестикулы из сплава вольфрама и титана сваренные в аргоне на Юпитера и покрытые графитовой броней от бюрократизма и чванства российских функционеров...
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 14:58
      -3
      Да врут они! Весна уже! Весной всё завязнет в грязище до лета! Это Россия!
  2. Tim666
    Tim666 Сегодня, 14:38
    +4
    Цитата: Маз
    Какое наступление , погода не в красную армию!

    Размерзание грунта в тех краях это март, в апреле, возможно к концу по полям уже можно ездить
  3. Добрый
    Добрый Сегодня, 14:41
    +1
    Запад грязно использовал украину в противостоянии с Россией. Жаль украинцы не поняли этого, теперь страдают. Украинцы вместе с Русскими могли бы дать по морде не только гейвропе, но и всем остальным англо-амеро подонкам.
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 14:46
    -6
    Запад резко нарастил объемы военной помощи Украине, подготавливая ВСУ к весеннему контрнаступлению. За последние три месяца Киев получил 40% от всей военной помощи, поступившей в страну с февраля прошлого года.

    Ни о каком мире на Украине можно и не мечтать, пока на Украине не закончатся украинцы, либо пока Вооружённые Силы РФ не выйдут на трассу Киев - Одесса на всем её протяжении, не освободят от нацистов мать городов русских Киев и город-герой Одессу.
    Положение, возникшее с 2014 года между Украиной и Россией по сути не изменилось - постоянная, вечная война до последнего украинца либо до исчезновения одной из сторон.
  5. Комментарий был удален.
  6. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 14:58
    0
    Už je pozdě vozit na Ukrajinu zbraně! Ukrajina už prohrála.., morálně už před 9 roky.
  7. Зуек
    Зуек Сегодня, 15:03
    0
    Задумка нашего Генштаба, видимо, в том, чтобы "в украинском стиле" отбиваться от атак по образцу Бахмута и Авдеевки/Марьинки для этого и свою укреп. линию делают уже не один месяц. Но каково, заметьте - за год всё провернулось на 180 градусов - теперь мы ждём наступления и готовимся "перемалывать" (!!!) наступающих в обороне.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:05
    0
    Британское издание: Запад резко нарастил объёмы военной помощи Украине, подготавливая ВСУ к весеннему наступлению
    . Вопрос... зачем так сильно рекламируется, т. н. весеннее наступление???
  9. Зуек
    Зуек Сегодня, 15:11
    0
    Но вообще главное, с чем придётся столкнуться - это не техника (хотя и это крайне не маловажно). Главное будет в НАТОвской системе управления и связи. Если заговорили о корпусах это означает, что взаимодействие между частями и соединениями ожидается уже на совершенно другом уровне, что в свою очередь означает другой уровень связи. Если на нашей стороне более-менее налаженная "по проводу" связь прервётся в следствии передислокаций и изменения конфигурации линии фронта, то это будет весьма фатально. Ибо какого-то кардинального улучшения связи я, увы, не заметил
  10. Tim666
    Tim666 Сегодня, 15:23
    0
    Цитата: seregatara1969
    Да врут они! Весна уже! Весной всё завязнет в грязище до лета! Это Россия!

    В Украине грунт после размерзания уплотняется в среднем в апреле.