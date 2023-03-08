Британское издание: Запад резко нарастил объёмы военной помощи Украине, подготавливая ВСУ к весеннему наступлению

В то время как все внимание сейчас приковано к битве за восточный город Бахмут, внимание вскоре будет обращено на ожидаемое контрнаступление, которое может начаться уже в апреле

Запад резко нарастил объемы военной помощи Украине, подготавливая ВСУ к весеннему контрнаступлению. За последние три месяца Киев получил 40% от всей военной помощи, поступившей в страну с февраля прошлого года. Об этом пишет The Economist.США и их союзники готовят украинскую армию к весеннему наступлению, резко увеличив поставки военной помощи Киеву с середины января, как раз после заседания контактной группы по Украине, на котором было принято решение об увеличении поставок до конца марта. Наступление ВСУ, по расчетам Запада, должно состояться в апреле.- пишет издание.По расчетам Генштаба ВСУ, с помощью поступившей от Запада военной помощи будут полностью сформированы три новых корпуса по 6 бригад, численностью в 20 тысяч человек каждый. Таким образом, как ранее заявлял главком ВСУ Залужный, к апрелю должен быть подготовлен ударный кулак общей численностью 60 тысяч человек, полностью экипированный западными спонсорами.В настоящее время противник сосредотачивает силы на Запорожском направлении, именно там возможно и формируется ударный кулак ВСУ. Однако продолжающиеся бои в Артемовске и упертость Зеленского уже привели к тому, что часть резервов с этого направления была переброшена на Артемовское и Авдеевское направления, где российские войска ведут активное наступление. При этом не исключается, что в ближайшее время резервы потребуются и на Красно-Лиманское направление, Генштаб ВСУ заявляет о резкой активизации российских войск и на этом направлении.