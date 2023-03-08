Военное обозрение
Войти Регистрация

Главком сухопутных войск ВСУ Сырский в четвертый раз за две недели приехал в Артемовск

24
Главком сухопутных войск ВСУ Сырский в четвертый раз за две недели приехал в Артемовск

В Артемовске (Бахмуте) побывал в четвертый раз за минувшие две недели командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.


Украинский военачальник наградил отличившихся боевиков ВСУ, подчеркнув, что Киев старается ухудшить положение российских войск. По утверждению Сырского, украинская армия якобы стремится создать максимально возможные проблемы для российских войск на Артемовском направлении.

Что интересно, сегодня и западные военные аналитики, и сам основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщили о захвате российскими войсками всей восточной части Артемовска. Однако киевский режим это не признает.

Впрочем, украинская пропаганда никогда не отличалась объективной подачей информации, факт ухудшения положения ВСУ в Артемовске будет до последнего скрываться киевским режимом, как это было во многих других населенных пунктах, которые ранее освобождались российскими войсками.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью CNN заявил, что Артемовск не должен быть окружен российскими войсками, поскольку в случае захвата города ВС РФ откроют для себя путь на следующие крупные города Донбасса – Славянск и Краматорск.

Тем не менее, столь частые приезды Сырского в осажденный город свидетельствуют, что положение ВСУ ухудшается и командование пытается поднять боевой дух гарнизона. Другой вопрос, насколько это удастся сделать в условиях постоянно растущих потерь украинской армии.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
24 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Маз
    Маз Сегодня, 14:40
    +3
    Вот и похоронить его там заживо и по быстрому. Дак не получится! Шойгу Вагнерам снова снаряды не даёт! Везёт же сырскому , за него мо рф выступает против Вагнеров!. Тут у Пригожина невезуха. Може шось не так в датском королевстве? Може десь измена, бо як це так? Сырский в артемовске, а снарядов нема у Пригожина? А у нас вообще ВК работает? Вредительство на лицо.
    1. ian
      ian Сегодня, 14:47
      +1
      Такое ощущение, что этого Сырского туда-сюда возят как подвижную мишень на стрельбище.
      Когда уже попадем наконец?
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 14:51
        0
        Цитата: ian
        Когда уже попадем наконец?

        Когда будет дана команда на открытие огня во время визита ....... bully
      2. frruc
        frruc Сегодня, 15:42
        0
        Сырский в четвертый раз за две недели приехал в Артемовск

        И до сих пор живой. Здесь видно недоработки с нашей стороны.
    2. Дмитрий Трухтанов
      Дмитрий Трухтанов Сегодня, 14:47
      -4
      Причём тут Шойгу? Если Бибер говорит, что они на самообеспечении.... Спутники, корабли и звездолеты... Всё своё
    3. мерцание
      мерцание Сегодня, 15:18
      0
      Вот и похоронить его там заживо и по быстрому. Дак не получится!

      В тоже время сообщают, что украинцы из под Бахмута перебрасывают сила на Авдеевку.
      После продвижения на севере Авдеевки ранее в сторону Красногоровки - ВС РФ сумели занять населённый Веселое, южнее Красногоровки.

      Попытки отбить ранее утраченные позиции, для ВСУ закончились плачевно. Так же в Авдеевку перекинули 53 механизированную бригаду из под Бахмута


      Похоже, Авдеевка для укров гораздо важнее Бахмута.
      Так что Вагнерам будет полегче.
  2. certero
    certero Сегодня, 14:44
    +7
    Приезд командующего показывает что никакой опасности для таких высокопоставленных лиц там нет
    1. красноярск
      красноярск Сегодня, 15:22
      +2
      Цитата: certero
      Приезд командующего показывает что никакой опасности для таких высокопоставленных лиц там нет

      Это говорит о том, что никакого, анонсированного уже давно, окружения нет. Раз Сырский спокойно шастает туда-сюда. Или у него персональная ступа с метлой есть?
      Да ладно бы Сырский, а то подкрепления, БК спокойно проходят в Артемовск.
      Одна надежда на то, что Артемовск действительно сжигает резервы супостата.
  3. Void
    Void Сегодня, 14:47
    0
    Куда они там в эту деревню приезжают !? Непонятно....
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 14:48
    +4
    частые приезды Сырского в осажденный город

    В " осаждённые" города главкомы
    не шастают, когда захотят.
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 14:50
    +1
    Там проходной двор или котел?!! Катаются туда сюда как на фотосессию!.. am
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:18
      0
      Да нет там никакого котла.Вполе спокойно проезжают.Перед этим получают данные от разведки,что там в нас на позициях,где авиация,не запущены ли ракеты.И едут.Почему нельзя проехать в гарризон,не находящийся в кольце окружения?
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:51
    +5
    Интересно, а наш командующий сухопутными войсками когда был на передовой? Например на авдеевском или угледарском направлении? Или он понимает, что укропы не будут экономить снаряды для удара по такой цели?!
    1. Дмитрий Трухтанов
      Дмитрий Трухтанов Сегодня, 14:53
      +1
      Ну съездит допустим, Вам шо легче станет?) я не понимаю чего вы все ожидаете?
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 15:15
        +1
        Цитата: Дмитрий Трухтанов
        я не понимаю чего вы все ожидаете?

        Нормального поведения командования в условиях ведения боевых действий.
  7. Сергей28
    Сергей28 Сегодня, 14:51
    +4
    Одни сообщают, что все дороги под огневым контролем, вторые, что какой-то сырников ездит туды-сюды? Кому верить? Или врут про контроль, или сыркин - терминатор (Т1000). laughing
    1. ugos
      ugos Сегодня, 15:01
      +2
      Он наверное с мигалкой ездит, его и пропускают.
  8. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 14:51
    -6
    Пиарится на крови простых украинцев как может - знает, что гибнуть там в Бахмуте не ему.
  9. штурм
    штурм Сегодня, 14:55
    0
    сам основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщили о захвате российскими войсками всей восточной части Артемовска.


    А чем отличаются более ранние сообщения об освобожденнии 40% Артемовска от сообщений об освобожденнии восточной части Артемовска?
    Восточная часть Артемовска это больше или меньше 40%?
  10. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 15:02
    -1
    Цитата: штурм
    сам основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщили о захвате российскими войсками всей восточной части Артемовска.


    А чем отличаются более ранние сообщения об освобожденнии 40% Артемовска от сообщений об освобожденнии восточной части Артемовска?
    Восточная часть Артемовска это больше или меньше 40%?

    Лишний повод, по пиарится
  11. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 15:04
    +1
    Четвертый приезд командующего
    в блокированный Артемовск?
  12. bravo77
    bravo77 Сегодня, 15:19
    0
    приезд высокопоставленного военного чина в бахмут
    лишь перечеркивает все карты спецкоров, аналитиков
    ставит их мягко говоря в неловкое положение
  13. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 15:19
    -1
    Цитата: Ингвар 72
    Цитата: Дмитрий Трухтанов
    я не понимаю чего вы все ожидаете?

    Нормального поведения командования в условиях ведения боевых действий.

    А что вас не устраивает? Или вы отталкиваетесь от истерик Бибера?
  14. мерцание
    мерцание Сегодня, 15:31
    0
    Сырский в Бахмуте, Пригожин в Артемовске.
    И где правда?