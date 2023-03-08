Главком сухопутных войск ВСУ Сырский в четвертый раз за две недели приехал в Артемовск

В Артемовске (Бахмуте) побывал в четвертый раз за минувшие две недели командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.Украинский военачальник наградил отличившихся боевиков ВСУ, подчеркнув, что Киев старается ухудшить положение российских войск. По утверждению Сырского, украинская армия якобы стремится создать максимально возможные проблемы для российских войск на Артемовском направлении.Что интересно, сегодня и западные военные аналитики, и сам основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщили о захвате российскими войсками всей восточной части Артемовска. Однако киевский режим это не признает.Впрочем, украинская пропаганда никогда не отличалась объективной подачей информации, факт ухудшения положения ВСУ в Артемовске будет до последнего скрываться киевским режимом, как это было во многих других населенных пунктах, которые ранее освобождались российскими войсками.Президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью CNN заявил, что Артемовск не должен быть окружен российскими войсками, поскольку в случае захвата города ВС РФ откроют для себя путь на следующие крупные города Донбасса – Славянск и Краматорск.Тем не менее, столь частые приезды Сырского в осажденный город свидетельствуют, что положение ВСУ ухудшается и командование пытается поднять боевой дух гарнизона. Другой вопрос, насколько это удастся сделать в условиях постоянно растущих потерь украинской армии.