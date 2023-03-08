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Reuters: поставки российской нефти в Индию ослабляют мировую гегемонию доллара

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Reuters: поставки российской нефти в Индию ослабляют мировую гегемонию доллара

Поставки российской нефти в Индию ослабляют мировую гегемонию американского доллара, так как взаиморасчеты по ним осуществляются в других валютах. Тем более, что до этого американская денежная единица в течение последних десятилетий практически безраздельно господствовала в сфере мирового нефтебизнеса, а все взаиморасчеты осуществлялись только с ее помощью.

На эту тему рассуждает автор статьи, опубликованной агентством Reuters.

Особенно тесным российско-индийское сотрудничество в нефтебизнесе стало после того, как страны Евросоюза решили объявить санкции против РФ и отказались от поставок нефти из нашей страны морским путем. Но, как говорится, «свято место пусто не бывает», и все нефтяное сырье из России, ранее отправляемое в Европу, стало поступать в Индию, что вывело эту страну на лидирующую позицию среди потребителей российской нефти, перевозимой морем.

Но для США хуже всего не сам факт такого переориентирования поставок, а то, что оплата за них осуществлялась чаще всего не в долларах, а в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов или российских рублях. В ответ Америка и Британия наложили санкции на МТС-банк, который занимался сопровождением таких сделок. Но это не решило проблемы, так как индийские и российские компании уже готовы просто временно сменить этот банк на какой-нибудь другой.

Как отмечает агентство, дело даже не в том, что начинают появляться схемы недолларовых взаиморасчетов в нефтяной сфере. Опасность для доллара заключается в том, что такая практика может стать устойчивой и привычной. Это подрывает господство доллара, а значит и финансовое могущество Соединенных Штатов.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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12 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 14:45
    +2
    Смерть доллару, слава Индии и Китаю! Россия прежде всего! Слава МО РФ и его героям целый год и более - успешно проводящим специальную военную операцию на Украине по демилитаризации и денацификации киевской хунты. 8 марта, это символично.
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 14:51
      0
      Цитата: Маз
      Смерть доллару, слава Индии и Китаю! Россия прежде всего!

      Все так и идет Маз !!!
      Завалим доллар исчезнет США и прочая гегемония
      P..S.Вот куды израиль ,переместиться ..Вот в чем вопрос?
  2. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 14:50
    +1
    Поставки российской нефти в Индию ослабляют мировую гегемонию американского доллара, так как взаиморасчеты по ним осуществляются в других валютах.

    Да. Кстати, недавно то ли "утку" пустили, то ли "пулю", но типа - рупий индийских на складах скопилось много, а девать их некуда. Интересно, врут?... what
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 15:18
      0
      Цитата: Васян1971
      Да. Кстати, недавно то ли "утку" пустили, то ли "пулю", но типа - рупий индийских на складах скопилось много, а девать их некуда. Интересно, врут?...

      Одно из крупнейших в мире месторождений титана - в Индии.
      Говорят, что как раз из-за контроля над ним у Штатов возникла
      неприязнь к Фирташу, который "помог" ВВП его у янки "отжать".
      Помимо титана в Индии еще много чего есть. Не волнуйтесь. hi
    2. gsev
      gsev Сегодня, 15:18
      0
      Цитата: Васян1971
      Да. Кстати, недавно то ли "утку" пустили, то ли "пулю", но типа - рупий индийских на складах скопилось много, а девать их некуда.

      Скорее всего нет. Потребности закупок в России пока определяют не Герасимовы, Пригожины и Стрелковы, а Пугачевы и Галкины, которые ждут, когда им снова выделят деньги на роскошную жизнь. Меня например китайцы заваливают предложениями о поставке мощных малогабаритных и легких электродвигателей и автозапчастей в Россию, хотя я знают, что я за последние 10 лет не покупал ничего подобного.Мишустин похоже не в курсе потребностей автопрома и авиапрома или Набиуллина гонит деньги не в производства а в зарубежные банки в надежде получить маленьий откат. Неужели эта дама не знает, что производители китайского горнорудного оборудования и частотников готовы платить российским партнерам около 20- 30% от конечной цены за покупки у них. Или она получила больший откат за проданные Западу 300 миллиардов долларов? Не верится, что дядя Сэм отвалил ей честную часть ее доли то есть более трети что составляет 100 миллиардов долларов. К сожалению в России в ходе приватизации руководство промышленностью попало в руки бухгалтеров, юристов, бандитов и паразитов, которые вкладываются не в станки и научно-технические кадры а в мебель, персональные машины, яхты, самолеты, апартаменты для руководства с секретаршами.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:53
    +2
    Поставки российской нефти в Индию ослабляют мировую гегемонию американского доллара, так как взаиморасчеты по ним осуществляются в других валютах.
    . Серьёзно, именно это есть причина ослабления???
    Брешет, самозабвенно, без остановки...
    Перечислять истинные причины разрушения Бреттон-Вудской системы... так говорили, описывали многие и не раз. Впрочем, надо быть специалистом, что б это понять и обоснованно обсуждать.
  4. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:00
    0
    Горе тем у кого доллары на руках и в ценных бумагах, как и горе тем у кого золотой запас в США хранится.
    1. cadaver
      cadaver Сегодня, 15:57
      0
      Цитата: Irokez
      Горе тем у кого доллары на руках и в ценных бумагах, как и горе тем у кого золотой запас в США хранится.

      Слава тем у кого золотой запас в рупиях и юанях!
  5. Sadok
    Sadok Сегодня, 15:03
    +2
    Цитата: Васян1971
    рупий индийских на складах скопилось много, а девать их некуда

    там оператору нужно получить от Резервного банка Индии (аналога ЦБ) разрешение на внешнеторговые операции в рупиях. так что некоторая проблема есть, но решаемая
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:13
      +1
      За рупии продать, это только пол дела, нам надо за те рупии купить что то ценное, нужное!!!
  6. фа2998
    фа2998 Сегодня, 15:21
    +1
    Цитата: Маз
    Смерть доллару, слава Индии

    А можно кроме лозунгов добавить цифры?Какая доля в мировом экспорте нефти занимают поставки Россия-Индия. 0,5 % или 0,6%.Круто!.Да и за баксы продают много чего.И поставки в Индию теряются на уровне погрешностей.Да обвал доллара!! lol no hi
    1. cadaver
      cadaver Сегодня, 15:55
      0
      Цитата: фа2998
      А можно кроме лозунгов добавить цифры?Какая доля в мировом экспорте нефти занимают поставки Россия-Индия. 0,5 % или 0,6%.Круто!

      У меня второй вопрос. А что делать с рупиями? Где их тратить? В Индии? Так это выходит натуральный обмен......
      Меня кстати заминусуют сейчас так же, как и вас. Не любят здесь в логику и реальность.....