Reuters: поставки российской нефти в Индию ослабляют мировую гегемонию доллара

Поставки российской нефти в Индию ослабляют мировую гегемонию американского доллара, так как взаиморасчеты по ним осуществляются в других валютах. Тем более, что до этого американская денежная единица в течение последних десятилетий практически безраздельно господствовала в сфере мирового нефтебизнеса, а все взаиморасчеты осуществлялись только с ее помощью.На эту тему рассуждает автор статьи, опубликованной агентством Reuters.Особенно тесным российско-индийское сотрудничество в нефтебизнесе стало после того, как страны Евросоюза решили объявить санкции против РФ и отказались от поставок нефти из нашей страны морским путем. Но, как говорится, «свято место пусто не бывает», и все нефтяное сырье из России, ранее отправляемое в Европу, стало поступать в Индию, что вывело эту страну на лидирующую позицию среди потребителей российской нефти, перевозимой морем.Но для США хуже всего не сам факт такого переориентирования поставок, а то, что оплата за них осуществлялась чаще всего не в долларах, а в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов или российских рублях. В ответ Америка и Британия наложили санкции на МТС-банк, который занимался сопровождением таких сделок. Но это не решило проблемы, так как индийские и российские компании уже готовы просто временно сменить этот банк на какой-нибудь другой.Как отмечает агентство, дело даже не в том, что начинают появляться схемы недолларовых взаиморасчетов в нефтяной сфере. Опасность для доллара заключается в том, что такая практика может стать устойчивой и привычной. Это подрывает господство доллара, а значит и финансовое могущество Соединенных Штатов.