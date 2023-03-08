Военное обозрение
Войти Регистрация

Британская пресса написала о продуктовом изобилии в России на фоне западных санкций

35
Британская пресса написала о продуктовом изобилии в России на фоне западных санкций

В Российской Федерации, несмотря на введенные против нее санкции, нет никакого продовольственного кризиса. Полки магазинов буквально «ломятся» от товаров. Об этом пишет издание The Daily Mail.


По утверждению британской газеты, в Соединенном королевстве уже начали нормировать продажу овощей и яиц. Сорок лет назад, пишет издание, все было совсем иначе: советские граждане стояли в очередях за хлебом и другими продуктами. Сейчас ситуация изменилась до противоположной.

Теперь очередь Великобритании страдать. Супермаркеты здесь ограничивают помидоры, огурцы, перец и салат

- пишет The Daily Mail.

Проблемы с продуктами в британских магазинах связаны с энергетическим кризисом в стране. Например, фермеры не могут справиться с растущими затратами на оплату энергии, необходимой для отопления теплиц зимой. Теперь британцы вынуждены сталкиваться с ограничением продажи овощей и яиц в одни руки.

Издание делает вывод, что западные санкции не смогли нанести серьезного экономического вреда России. В Великобритании как раз из-за этих санкций и начался энергетический, а затем и продовольственный кризис.

Впрочем, страны Запада сами виноваты в своем плачевном положении: антинародная политика европейских правительств приводит к тому, что благосостояние населения страдает ради политических амбиций западных элит. Фактически интересы собственных народов положены в жертву разжиганию вооруженного конфликта на Украине.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
35 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 14:59
    +11
    В Российской Федерации, несмотря на введенные против нее санкции, нет никакого продовольственного кризиса. Полки магазинов буквально «ломятся» от товаров.

    Брехня-я-я! Вся прогрессивная мировая общественность знает, что это картонные муляжи!
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 15:12
      +3
      Пресса кому написала? Мы и так в своих магазинах всё видим! Мы последствия идущей войны почти не ощущаем! У нас демократия - производители продуктов быстро перестраиваются и начинают выращивать продукты,если импорт прекращается. В разумных случаях конечно! Ананасы мы пока не выращиваем,но помидоры у нас дешевле мяса!
    2. frruc
      frruc Сегодня, 15:38
      +2
      Васян1971 .....Вся прогрессивная мировая общественность знает, что это картонные муляжи!

      The Daily Mail- рупор кремлевской пропаганды, заретушированная фотошопом ! bully
    3. Маз
      Маз Сегодня, 15:39
      +1
      У нас народ мандаринами перебирает. Даже на Украине никаких ограничений, всего полно в магазах и рынках и цены отнюдь не европейские. И за шож боролись могучие англосаксы если даже на краине продовольствия хоть продавай в ес эшелонами.? И гривна вдруг подорожала! При том шо краина всем должна! И война на территории, прям чудеса с укровалютоцй
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:00
    +5
    Прикольно в Англии,огурец одын упаковка,помидоры одын упаковка,банан одын упаковка .И всё .Сочинские торговцы с рынка смеются,а что из под прилавка торговать нельзя!?Ну мальца дороже.А у нас в России как раньше в Англии?: А когда у вас клубника ,как обычно утром.Зато в Англии микросхемы есть,с растительным маслом хорошо пойдут.
  3. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 15:01
    +5
    Издание делает вывод, что западные санкции не смогли нанести серьезного экономического вреда России.

    И тут брешут, гады! Ещё какой ущерб нанесли покупателю, тварины! Теперь приходится выбирать между свежим и очень свежим!!!
  4. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 15:03
    -2
    Опять статьи в стиле "негры щнедоедают". Правда, хотя бы с обратной чторон.. Больше интересны цены, чем изобилие. Как коммуналку почти на 10% подняли в подарок к НГ, как нормальная говядина по 700 руб.стала стоить при пенсии фиг да нифига, которая даже за инфляцией не успевает.
    Рынок продаж автомобилей на 70+% упал, цены на перелеты, отдых просто в космос улетели, а нам все о том, как там у них яйца нормируют рассказывают. Да совершенно пофиг на их негров и на то изобилие, на которое многие просто посмотреть могут, как, например, пенсионеры или молодые семьи.
    Во время СВО, можно и нужно вводить гос.регулированте цен....хотя....на коммуналку вот есть то самое регулирование, а толка то ..
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:07
      0
      Во-во.. Ломятся-то ломятся, вот только купилки с каждым месяцем у народа всё меньше и меньше. И что-то не похоже, чтобы нашего обожаемого гаранта это хоть каплю беспокоило. Понятно - он мировыми проблемами озабочен.

      Я вот поскольку уже лет 8 на смарте учёт расходов ради интереса веду - очень чётко видать, на сколько та же жратва подорожала..
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 15:17
        -1
        Цитата: paul3390
        Я вот поскольку уже лет 8 на смарте учёт расходов ради интереса веду - очень чётко видать, на сколько та же жратва подорожала..

        Я всё, конечно , понимаю. Но на рынок сходить по старинке не пробовали? Рынок это не Лента или Метро если что... А так-то да, и не по 700, а и по 2800 бывает. И это ещё не дорого.

        А ещё лучше на охоту скататься, даже с учётом дороги дороже 600р/кг не выходит даже лось.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 15:34
          0
          Да я как-то по Метро и Лентам не ходок.. Обычно поближе к дому пасусь..

          А охоту - я не люблю, несмотря на 5 стволов. Мне лося жалко.. Чего я его буду убивать - он мне ничего плохого не сделал.. Вот разве что на кабана - ибо свинья она и есть свинья.. Его почему-то не жалко.
          1. Aken
            Aken Сегодня, 15:44
            +1
            На свиней сейчас многие охотятся. Уже не жалко.
        2. Пленник
          Пленник Сегодня, 15:37
          0
          Мясная лавка лучшие цены. Заказываю фарш две части свинины, три говядины. 450 рублей кг. Соль и перец дома по вкусу. winked Говядина 400- 500 кг/р в зависимости от части туши и масса других факторов понятных только владельцу. laughing Бывает, что цена и за 380 уходит. Просто не надо покупать там, где Байден рубли покупал вот и всё. По прошаренее надо быть, как говаривали в войсках. laughing
        3. Сергей3
          Сергей3 Сегодня, 15:52
          0
          Но на рынок сходить по старинке не пробовали?
          Не знаю, как у Вас, но у нас в Казани продукты в том же магните существенно дешевле чем на ранке. Не понимаю людей упорно прущихся на рынок.
    2. Братков Олег
      Братков Олег Сегодня, 15:13
      +2
      Россия входит в тройку стран с самым дешёвым газом для населения, иногда первое место занимает, но ниже третьего не опускается. Казахстан ещё, и Нидерланды.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 15:41
        0
        Цитата: Братков Олег
        Россия входит в тройку стран с самым дешёвым газом для населения

        Вот-вот, а если бы ещё и газик по эвропейским ценам, то как бы заныли. Есть у меня "старший товарищ" пенсионер с пенсией 12600. У него есть жена работающая с з/п 24000. И собака - немецкая овчарка, соответственно без з/п. Перед окончанием сезона привёз им сеголетка косули с охоты - 24кг. чистым. Звоню через две недели, спрашиваю как, собака-то ест? И в ответ охереваю - да мы и не пробовали, как лежало на балконе, так и лежит. Ага...пенсионеры... которым вечно всего не хватает. Вижу. Вот выше "Цитата Лаврова" жалится на падение рынка авто и стоимость перелётов. Сразу видно - простой российский пенсионер wassat
    3. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 15:14
      +2
      Так в Англии помидоры в три раза дороже говядины! Хотите?
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 15:20
        0
        в Англии помидоры в три раза дороже говядины!
        Помидоры-2.13 за кг( Sainsbury's), а говядина-8-10 фунтов за кг ( ASDA). Как-то так.
      2. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 15:43
        0
        Цитата: seregatara1969
        Так в Англии помидоры в три раза дороже говядины! Хотите?

        Не, не хочу. Летом пойду с куста сорву, зимой пойду баночку открою drinks Тут самый загон что говядина у них по колониальной традиции не своя, а австралийская. Или бразильская. Но ключевое - не своя!!!
    4. Александр Х
      Александр Х Сегодня, 15:14
      +1
      Мне плевать слюной, как там в Англии яйца нормируют. А вот неделю назад купил полтеленка. По 450р/кг. Тверская область. Цена рынка. Говорят, что дорого взял. Продают по 400₽/кг.
      В магазин за телятиной не хожу. Но продуктами сомнительного качества завалено сельпо. От конфет с ликером до колбас 20ти сортов. Пиво нескольких сортов. Вобла, лещи вяленые-всегда. Живу на заимке и сам в сельпо хожу за продуктами.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 15:47
        0
        А вот с пивом-то похуже стало. Сам-то его пью достаточно редко. Но как-то сунулся в Красное и Белое. В основном на полке пивные напитки. И банки с бутылками стали по 450г.
    5. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 15:18
      +3
      А не брюзжи про говядину. Переходи на свинину, у нас по 239 рублей за килограмм чистая мякоть.
      И про пенсию и отдых, что в космос улетел, никак не могу состыковать.
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 15:05
    +3
    в Соединенном королевстве уже начали нормировать продажу овощей и яиц
    Daily Mail читал, но нормировку яиц и овощей НИ РАЗУ не видел ни в одном магазине.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:07
    +5
    Британская пресса написала о продуктовом изобилии в России на фоне западных санкций
    . Т. е. ёжики, у нас, могут спать спокойно, никто их подьедать не собирается!!!
  7. Gunigunde von Wenstein
    Gunigunde von Wenstein Сегодня, 15:08
    +1
    "Sollen sie doch Kuchen essen" wassat
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:10
    0
    Щас жую мандарины, smile
    бананы, киви, апельсины, авокадо, прочая экзотическая снедь не лезет уже в горло, про овощи уже не говорю...при желании можно затарится всем необходимым.
    Так что снабжение населения необходимыми витаминами нашим правительством выполняется в необходимом обьеме.
    Весь набор минимума продуктов в Пятерочке, Магните, Мариа-А есть...жаловаться грех.
    В таких условиях чихать я хотел на все санкции США и ЕС.
  9. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 15:12
    +1
    Ссылочку на Дэйли Мэйл в оригинале можно? Ну хоть скриншот. Daily mail uk у нас не заблокирован и я слегка пробежавшись по новостям ничего подобного не увидел.
    А вот послабления для работающих пенсионеров планируют рассмотреть, чтобы вернуть к работе людей за 55.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:26
      0
      https://www.dailymail.co.uk/news/article-11827765/Are-sanctions-REALLY-wrecking-life-Russia-British-supermarkets-ration-eggs-vegetables.html
      Скорее всего, речь идет об этой статье.
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 15:28
      +2
      Цитата: DMFalke
      Ссылочку на Дэйли Мэйл в оригинале можно? Ну хоть скриншот. Daily mail uk у нас не заблокирован и я слегка пробежавшись по новостям ничего подобного не увидел.

      Да не вопрос:
      https://www.dailymail.co.uk/news/article-11827765/Are-sanctions-REALLY-wrecking-life-Russia-British-supermarkets-ration-eggs-vegetables.html
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:44
        0
        Спасибо у нас русские англичане такими упёртыми стали ,если они не видели статью в своей газете ,значит всё это русская пропаганда.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:21
    +2
    Так кормить перестали ЛГБТ сообщество Европы, вот и зажили.
  11. bravo77
    bravo77 Сегодня, 15:25
    +3
    угу изобилие
    огурцы под 300 рублей, помидоры 250

    на днях заметил что новый стандарт банок пива 0.45 л
    видимо скоро сменится на 0.42л

    ну а потом к классике 0.33 л по той же цене

    онлайн магазины уже ценники пишут на 0.5 кг (яблоки, мясо, виноград) и мелким шрифтом на 1 кг.

    опять сказки про замерзающих украинцев и недоедающих европейцев включили
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:43
      0
      Цитата: bravo77
      огурцы под 300 рублей, помидоры 250

      Летом огурцы будут по 35 рублей , помидоры по 60-- 80 Персики по 60 -85 ...Отборные .Крымские , Севастопольские .
      . Сезонный товар .
  12. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 15:28
    0
    Да гонят походу,проживающие в Британии -подтвердите или опровергните
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:35
      -1
      проживающие в Британии -подтвердите или опровергните
      В Лондоне никаких ограничений и норм на яйца и овощи нет- не видел ни разу. Так что да, гонят yes DailyMail- желтая газета, а точнее листок.
  13. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 15:48
    0
    За январь - февраль этого года производство продовольствия в России выросло примерно на 2,5%. Такова статистика.