Теперь очередь Великобритании страдать. Супермаркеты здесь ограничивают помидоры, огурцы, перец и салат

В Российской Федерации, несмотря на введенные против нее санкции, нет никакого продовольственного кризиса. Полки магазинов буквально «ломятся» от товаров. Об этом пишет издание The Daily Mail.По утверждению британской газеты, в Соединенном королевстве уже начали нормировать продажу овощей и яиц. Сорок лет назад, пишет издание, все было совсем иначе: советские граждане стояли в очередях за хлебом и другими продуктами. Сейчас ситуация изменилась до противоположной.- пишет The Daily Mail.Проблемы с продуктами в британских магазинах связаны с энергетическим кризисом в стране. Например, фермеры не могут справиться с растущими затратами на оплату энергии, необходимой для отопления теплиц зимой. Теперь британцы вынуждены сталкиваться с ограничением продажи овощей и яиц в одни руки.Издание делает вывод, что западные санкции не смогли нанести серьезного экономического вреда России. В Великобритании как раз из-за этих санкций и начался энергетический, а затем и продовольственный кризис.Впрочем, страны Запада сами виноваты в своем плачевном положении: антинародная политика европейских правительств приводит к тому, что благосостояние населения страдает ради политических амбиций западных элит. Фактически интересы собственных народов положены в жертву разжиганию вооруженного конфликта на Украине.