Германия и Португалия до конца месяца поставят Украине танки Leopard-2A6

Немецкие танки Leopard-2A6, выделенные правительствами Германии и Португалии в качестве военной поддержки украинской армии, уже к концу марта будут доставлены на Украину. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториуc.
Как сообщает немецкое информационное агентство dpa, глава немецкого Минобороны в ходе встречи стран Евросоюза отметил, что 18 танков, предоставленных Германией, а также 3 танка, предоставленных Португалией, в составе одной партии предполагается доставить на Украину.
Вместе с танками на Украину также прибудут прошедшие обучение экипажи, после чего боевая техника будет переброшена на линию боевого соприкосновения. Также сообщается, что власти Польши планируют в ближайшие дни передать Украине очередные 10 немецких танков Leopard.
В январе текущего года правительством Германии была поставлена задача, предполагающая поставку на Украину двух танковых батальонов, составленных из немецких танков Leopard 2. Как правило, в украинской армии в танковый батальон входит 31 единица военной техники.
Первой страной, отправившей в украинскую армию немецкие танки Leopard 2, стала Польша. Варшава приурочила отправку первых четырех боевых машин к годовщине начала боевых действий на Украине.
Всего при координации польских властей в странах НАТО для украинской армии собрано около 30 танков Leopard 2A4. Некоторые европейские страны все еще изучают вопрос, касающийся имеющихся у них возможностей предоставления танков Киеву.