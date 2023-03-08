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Германия и Португалия до конца месяца поставят Украине танки Leopard-2A6

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Германия и Португалия до конца месяца поставят Украине танки Leopard-2A6

Немецкие танки Leopard-2A6, выделенные правительствами Германии и Португалии в качестве военной поддержки украинской армии, уже к концу марта будут доставлены на Украину. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториуc.


Как сообщает немецкое информационное агентство dpa, глава немецкого Минобороны в ходе встречи стран Евросоюза отметил, что 18 танков, предоставленных Германией, а также 3 танка, предоставленных Португалией, в составе одной партии предполагается доставить на Украину.

Вместе с танками на Украину также прибудут прошедшие обучение экипажи, после чего боевая техника будет переброшена на линию боевого соприкосновения. Также сообщается, что власти Польши планируют в ближайшие дни передать Украине очередные 10 немецких танков Leopard.

В январе текущего года правительством Германии была поставлена задача, предполагающая поставку на Украину двух танковых батальонов, составленных из немецких танков Leopard 2. Как правило, в украинской армии в танковый батальон входит 31 единица военной техники.

Первой страной, отправившей в украинскую армию немецкие танки Leopard 2, стала Польша. Варшава приурочила отправку первых четырех боевых машин к годовщине начала боевых действий на Украине.

Всего при координации польских властей в странах НАТО для украинской армии собрано около 30 танков Leopard 2A4. Некоторые европейские страны все еще изучают вопрос, касающийся имеющихся у них возможностей предоставления танков Киеву.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/7th Army Training Command
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10 комментариев
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  1. янек
    янек Сегодня, 15:13
    +4
    Хотел-бы я понять, что творится в голове у нашего военно-политического руководства! Чего ждем?
    Если драка неминуема.. то надо бить первым!
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:18
      -1
      Цитата: янек
      Если драка неминуема.. то надо бить первым!

      Уже наши сработали на опережение и ударили по Угледару.
    2. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 15:27
      -1
      Не раз писал и буду писать.Готовиться серьезное наступление с задействованием серьезных сил.При этом мы все знаем ,но ни чего ни делаем,именно на этом направлении.Наша разведка не "видит"где ,сколько,куда.Отсюда действия по факту,т.е когда силы противника окажутся уже в ближнем тылу или на передовой.Это наиболее опасный промежуток времени.Опаснее самого наступления.Причины такого положения давно извесны.Вот и остается только ждать когда весь этот панцер кулак начнет приближаться к фронту.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 15:33
      0
      Значит Есть резоны затягивать заваруху и работать от обороны. Европу втягивают в конфликт все глубже и глубже, чтоб потом не отверьтелись.
  2. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 15:15
    +1
    Танки до конца месяца только по асфальту смогут ездить!
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 15:29
      +1
      Цитата: seregatara1969
      Танки до конца месяца только по асфальту смогут ездить!

      Так они не сейчас, они наступ свой планируют через 4-6 недель...если будет кому...но это не точно. А вообще драка будет страшной, готовьтесь, мужики, и нам туда предстоит.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:22
    0
    Германия и Португалия до конца месяца поставят Украине танки Leopard-2A6
    . Вражины совсем оборзели...
    Надеются нас победить? Думают, что к ним в обратную ничего и никак не прилетит?
    Не ои первые... бум посмотреть, как и чем все завершится.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:24
    +2
    Поговаривают о 50 тысяч прошедших обучение на Западе всушников готовых в ближайший месяц прибыть на Украину.
    Так что думаю по всем признакам апрель - май станет датой возможного наступления ВСУ, к этому времени будут поставлены в необходимом количестве танки, БМП, РСЗО и прочая западная техника.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:44
      +1
      Как не крути - а десяток обученных бригад на западной технике это крайне серьёзно. Решительно не понимаю, почему наше командование упорно продолжает скакать по граблям, ведь вроде как - не наш национальный танец? Повторяя раз за разом одни и те же ошибки? Позволяя противнику накапливать резервы а главное - спокойно перемещать их к линии фронта?
  5. zenion
    zenion Сегодня, 15:33
    0
    Так немецкие танки Красная Армия била везде, где они попадали на глаза. Пришлось их использовать против западников. Что добро, металлолома будет много. Теперь даже помню, как немецкие танки были подожжены на разных улицах городка. Их смогли вытащить оттуда только когда появилась техника способная их вытащить. Пылились до 1951 года. Пошли на переплавку. Эти тоже на переплавку, как и те, которые остались после войны. На переплавку вместе с экипажами.