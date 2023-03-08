Военное обозрение
Войти Регистрация

Советник главы Офиса президента Украины Подоляк назвал главные приоритеты «антироссийской коалиции» весной 2023 года

9
Советник главы Офиса президента Украины Подоляк назвал главные приоритеты «антироссийской коалиции» весной 2023 года

Весной 2023 года перед «коллективным Западом» будет стоять как минимум четыре главных приоритета. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.


Один из главных публичных представителей киевского режима перечисляет приоритеты коалиции в следующем порядке.

Во-первых, это увеличение военного производства в странах Запада снаряд и ракет. Правда, не очень понятно, каким образом это можно сделать в текущей ситуации. Даже западные аналитики признают, что на развертывание новых производственных мощностей уйдут годы.

Во-вторых, Подоляк называет в качестве приоритета оперативное снабжение украинских формирований бронетехникой, а также быстрый ремонт поврежденных танков и бронемашин.

Третий приоритет – собственно эффективное контрнаступление. Опять же, Украина теряет позиции в Артемовске, поэтому не очень понятно, каким образом киевский режим хочет провести это наступление.

Наконец, четвертый приоритет, по мнению Подоляка, заключается в сильном давлении на пророссийское лобби в мире. С помощью этого давления Запад должен избежать обхождения антироссийских экономических санкций.

Сейчас на Западе обеспокоены тем, что санкции не работают так, как ожидалось, и, более того, вредят скорее европейским странам, чем Российской Федерации. К тому же, Запад видит, что большинство стран мира не намерены разделять санкционную стратегию Вашингтона и Брюсселя.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 15:13
    +1
    Антанта блин .Заметьте все должны!Охренели уже в край! Почему этот утырок сам не поучаствует в этом ,,котрнаступе ,,мертвецов.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 15:20
      0
      Это Антанта, в которой Сербия бы указывала Франции, Британии и России, когда наступать на Берлин и по какому плану.
      1. gsev
        gsev Сегодня, 15:27
        0
        Цитата: Тарелка
        Это Антанта, в которой Сербия бы указывала Франции, Британии и России, когда наступать на Берлин и по какому плану

        НАТО тоже поджимают сроки. Оптимально им надо разгромить Россию за 2 года. Если война затянется дольше, КНР сможет создать полностью самодостаточную экономику, сократить разрыв в авиации, морских силах и электронике и стать опасным конкурентом Западному блоку.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 15:36
      0
      Этого козла слушать, себя не уважать. Но он рупор США. Чо ему там в уши влили то он и несёт.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:16
    0
    Советник главы Офиса президента Украины Подоляк назвал главные приоритеты «антироссийской коалиции» весной 2023 года
    У тех ребят свои планы и докладывать, советоваться с кукуевским и они НЕ БУДУТ.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:27
    0
    Наша задача обратить в пыль эти хотелки
  4. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 15:35
    0
    главные приоритеты «антироссийской коалиции» весной 2023 года

    Забыл про самый главный приоритет упомянуть: сдать, наконец, Украину России, чтобы Россия очистила ее от бандерлогов и всякой иной швали и тварей...
  5. zenion
    zenion Сегодня, 15:37
    0
    А ведь кроме США, вокруг Украины собрались все те же самые, которые собрались вокруг Гитлера. Интересно, как произойдёт капут с Зеленским? Выстрелит в себя, или ему ординарец поможет. Всё на нём - конечно не пропадёт, это всё оприходуют. Такого украинцы никогда не пропускали. Хай пузо лопнэ, алэ добро не мае пропасты.
  6. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 15:38
    0
    Селюканский свинопас расставляет приоритеты для Западной коалиции.
    Европу уже украинские гопники под шконку загнали!
    Давайте коллективные Шольцы , продолжайте прогибаться, со своим позором вы уже смирились.
    negative negative