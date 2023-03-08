Советник главы Офиса президента Украины Подоляк назвал главные приоритеты «антироссийской коалиции» весной 2023 года

Весной 2023 года перед «коллективным Западом» будет стоять как минимум четыре главных приоритета. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Один из главных публичных представителей киевского режима перечисляет приоритеты коалиции в следующем порядке.
Во-первых, это увеличение военного производства в странах Запада снаряд и ракет. Правда, не очень понятно, каким образом это можно сделать в текущей ситуации. Даже западные аналитики признают, что на развертывание новых производственных мощностей уйдут годы.
Во-вторых, Подоляк называет в качестве приоритета оперативное снабжение украинских формирований бронетехникой, а также быстрый ремонт поврежденных танков и бронемашин.
Третий приоритет – собственно эффективное контрнаступление. Опять же, Украина теряет позиции в Артемовске, поэтому не очень понятно, каким образом киевский режим хочет провести это наступление.
Наконец, четвертый приоритет, по мнению Подоляка, заключается в сильном давлении на пророссийское лобби в мире. С помощью этого давления Запад должен избежать обхождения антироссийских экономических санкций.
Сейчас на Западе обеспокоены тем, что санкции не работают так, как ожидалось, и, более того, вредят скорее европейским странам, чем Российской Федерации. К тому же, Запад видит, что большинство стран мира не намерены разделять санкционную стратегию Вашингтона и Брюсселя.