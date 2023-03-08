В районе населённого пункта Мемрик ДНР поражён штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ - Минобороны

Российские войска накрыли штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ, на территории ДНР уничтожена очередная украинская РЛС, на основных направлениях идут встречные бои. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
За прошедшие сутки российские войска нанесли удар в районе населенного пункта Мемрик ДНР, где был поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Село находится в районе Селидово, на линии Пески - Первомайское - Украинск. Подробности Минобороны не приводит. В районе Новоалександровки ДНР уничтожена радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6 ВСУ.
На основных направлениях без изменений, идут бои. Сегодня штурмовики "Оркестра" взяли под контроль всю восточную часть Артемовска, а на Авдеевском направлении российские войска взяли Веселое к северу от Авдеевки. Однако эти данные в сводку не попали.
На Купянском направлении войска "Западной" группировки нанесли удары по противнику в районах Берестовое, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Розовка ЛНР. В районах Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артёмовка, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР пресечены действия десяти ДРГ ВСУ. За сутки противник потерял до 60 человек личного состава, два броневика, три автомобиля, а также САУ Акация.
На Красно-Лиманском войска группировки "Центр" нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Невское, Новолюбовка, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР. Общие потери противника: до 130 всушников, две БМП, три броневика, три автомобиля и САУ Гвоздика.
На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск уничтожено свыше 180 человек личного состава, два танка, три броневика, пять автомобилей, САУ Акация и Гвоздика.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" продолжает вести бои в районах Угледар, Павловка, Новоселка ДНР и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ: до 65 военнослужащих, один танк, два броневика, три пикапа, гаубица Мста-Б.
На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.