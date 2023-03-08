Военное обозрение
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Евросоюз лишил Великобританию возможности зарабатывать на закупках вооружений для Украины

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Евросоюз лишил Великобританию возможности зарабатывать на закупках вооружений для Украины

В среду в Стокгольме прошла встреча глав военных ведомств европейских государств. На ней рассматривалось наращивание военной помощи Украине. Издание The Guardian утверждает, что Евросоюз решил увеличить собственное оборонное производство, а вот Великобританию лишат возможности зарабатывать на поставках киевскому режиму вооружений.


Британская военная промышленность не сможет рассчитывать на увеличение прибыли от поставок оружия Украине. Евросоюз собирается заказывать вооружение на предприятиях стран ЕС и Норвегии. Британские предприятия в список поставщиков вооружений не войдут.

Евросоюз собирается возместить европейским государствам до 90% стоимости переданного вооружения. Сейчас власти ЕС собираются провести ускоренные переговоры с предприятиями о размерах и стоимости заказов на изготовление вооружения, военной техники и боеприпасов.

Как видим, оборонная промышленность и в США, и в Евросоюзе существенно выигрывает за счет поставок вооружений и военной техники на Украину. Производство вооружений становится очень прибыльным в условиях продолжающегося уже более года вооруженного конфликта.

Но далеко не все поставщики оружия, как оказалось, могут удовлетворить собственные интересы в плане получения прибыли. Британские компании, судя по всему, окажутся в числе аутсайдеров по зарабатыванию денег на военной помощи Украине. Более всего выиграют американские военно-промышленные предприятия, а также оборонная промышленность стран континентальной Европы, включая Германию и Францию.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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4 комментария
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 15:29
    +1
    Зато Польша кует бабло не отходят кассы сша и Евросоюза. Бензинчик льют в гогоонь войны. Тушат наоборот. Ну,ну.
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:36
    +1
    пауки начинают жрать друг друга в борьбе за прибыль! - это радует
    1. Aken
      Aken Сегодня, 15:40
      +1
      Не сожрали, а оттолкнули от кормушки. Зато теперь Великобритания не пустит ЕС в свои доминионы .
      Так что в целом - при своих остались.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 15:48
    0
    Плохо дело. Эти хищники начинают входить во вкус, греть руки на поставках, а, значит, окончание войны не в их интересах.