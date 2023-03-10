Стержневой миномет: насколько реально его повторное рождение

Германский «гранатный миномет» в действии
Бывает нечто, о чем говорят:
«смотри, вот это новое»;
но это было уже в веках, бывших прежде нас.
Книга Екклесиаста, 1:10
«смотри, вот это новое»;
но это было уже в веках, бывших прежде нас.
Книга Екклесиаста, 1:10
Забытое оружие. Все знают про то, что существует такое оружие, как миномет. Конструкция его предельно проста: опора-двунога, плита, на которую опирается ствол – вот и все его устройство. Скорострельность за счет того, что он заряжается с дула, велика и может доходить до 25 выстрелов в минуту. Придумал такое оружие капитан британской армии Уилфред Стокс ещё в годы Первой мировой войны, ну и до сих пор это оружие изменилось очень мало.
Но не все знают, что тогда же в Первую мировую войну существовало и множество моделей надкалиберных минометов. Вот только сегодня они сохранились разве что в музеях, да ещё на фотографиях. Все это же можно сказать и про их разновидность – штыревой миномет, роль ствола у которого играл металлический штырь, на который и надевалась мина.
Первым такой миномет под названием Granatenwerfer 16, в 1915 году был принят на вооружение германской армией. Оружие это было на редкость простым: опорная плита с угломером, зажим ствола и стреляющий механизм. Ствол имел вид пустотелого стержня и входил в хвостовую часть гранаты. Внутри него находился стреляющий механизм с ударником, который можно было спустить, «дернув за веревочку». Углы возвышения определяли по градуированной шкале в форме дуги, начиная от 45 и до 85 градусов. Стержень отклонялся специальной рукояткой, после чего фиксировался специальным зажимом.
Мина к германскому «гранатному миномету»
Стрелял этот миномет гранатой с насеченным корпусом, что при разрыве давало одинаковые осколки по весу и по форме. Поскольку взрыватель обладал высокой чувствительностью, при ударе о грунт граната в грунт не заглублялась, а взрывалась на поверхности.
Интересной особенностью гранаты было наличие в ней специального заряда черного пороха, дававшего при разрыве заметное облако дыма, позволявшее контролировать эффективность стрельбы!
Максимальная дальность при угле возвышения 45 градусов могла составлять от 255 до 300 метров. Угол в 85 градусов давал минимальное расстояние – 50 метров, и следовало ещё и обращать внимание на ветер, чтобы он не принес гранату тебе же на голову!
Вес гранатомета получился излишне большим – 41 кг, но расчет из двух человек, как выяснилось, вполне мог передвигать его по полю боя и даже переносить вместе с ним боеприпасы, а при необходимости это мог делать даже и всего один солдат.
Миномет Granatenwerfer 16 обр. 1916 г.
Любопытно, что германским солдатам «миномет» понравился. И в самом деле: сиди себе в траншее и выпускай по врагу одну гранату за другой! Неудивительно, что эти гранаты нашли применение даже в авиации, где их использовали в качестве легких бомб.
Германский 8,9/20 см стержневой миномет
После Первой мировой войны минометы Стокса-Бранда появились и в германской армии, но немцы не отказались и от 8,9/20 см стержневого миномета. Калибр его определялся по диаметру стержня и равнялся 89 мм. А вот калибр мины был 20 см. Весил он 93 кг.
Скорострельность равнялась 8–10 выстрелам в минуту, учитывая, что мина к нему весила 21,27 кг. При этом заряд взрывчатого вещества в ней имел вес 7 кг. То есть был больше веса снаряда советской 76,2-мм пушки. Дальность стрельбы составляла около 700 м. То есть это было мощное, хотя и очень простое оружие.
Вспомним, насколько сложнее во всех отношениях был советский калиберный 160-мм миномет. И хотя это было мощное и дальнобойное оружие, в траншею его было не поставить. Мало того, кроме 89/200-мм стержневого миномета, немцы применяли ещё и стержневой миномет калибра 380 мм, стрелявший фугасными и дымовыми минами. Вес мины этого миномета составлял 150 кг, а вес его разрывного заряда и вовсе 50 кг.
Испытание «бомбарды Блейкера»
В годы Второй мировой войны англичане испытали так называемую «бомбарду Блейкера», которую придумал подполковник Стюарт Блейкер, заинтересовавшийся конструкцией стержневого миномета.
Расчет «бомбарды» в «минометной яме» готовится к выстрелу
Поскольку после Дюнкерка англичанам катастрофически не хватало оружия, идею его приняли, тем более что поддержал конструктора сам Уинстон Черчилль. По сути это был все тот же стержневой миномет, но зачем-то ещё и с внешним кожухом, внутри которого находился стальной стержень диаметром 29 мм. На него хвостовой частью надевалась мина с крылышками весом в 20 кг.
Прицельный выстрел можно было произвести на расстоянии в 100 ярдов, то есть 91 м. Правда, вес станка был велик чрезмерно – 100 кг. Скорострельность теоретически равнялась 5–8 выстрелов в минуту, но в действительности была меньше. Зато при попадании такой мины в танк он гарантированно выходил из строя.
На поле боя «бомбарда» действовала неудовлетворительно. Подпрыгивала при выстрелах, да и целиться из неё было неудобно. Тем не менее этих орудий выпустили 18 919 штук, а около 250 бомбард в 1941–1942 гг. отправили ещё и в СССР по ленд-лизу.
В самой Англии их придумали применять стационарно. По всему побережью, где планировался немецкий десант, были устроены «мота питс» – «минометные ямы», в которых в центре на штыре стояла «бомбарда Блейкера». Благодаря этому она была малозаметной и могла стрелять на 360 градусов.
До сих пор множество этих «мота питс» целы и сохраняются как памятники войны. И, кстати говоря, опыт их применения, хотя и очень ограниченный, даром не пропал. На основе системы Блейкера был впоследствии создан противолодочный бомбомет «Хеджехог».
Американский морской пехотинец возле миномета «Тип 98» на Иводзиме
Японцы в годы Второй мировой войны тоже применяли 320-мм стержневой миномет «Тип 98», а представлял он собой прямоугольное основание из брусьев, на котором была закреплена пусковая труба. И… все!
Был у японцев и ещё более тяжелый 400-мм миномет. Опоры из брусьев хватало всего на 5–6 выстрелов, а затем она приходила в негодность. Хотя скорострельность была очень невысокой, это примитивное оружие оказалось очень эффективным против американских десантов на тихоокеанских островах. Они пристреливались по урезу воды, месту, где десантная техника обычно замедляет свой ход, а десантники машины покидают.
Мины при взрыве образовывали воронки 2,4 м глубиной и 4,6 м в диаметре, что оказывало исключительно сильное психологическое воздействие на американскую морскую пехоту. На острое Иводзима, например, 12 таких минометов были спрятаны в устьях пещер и были недосягаемы для американского огня, а вот свои огромные мины они выстреливали беспрепятственно.
320-мм мина к японскому стержневому миномету
В современных условиях стержневые минометы являются идеальным оружием партизанской войны, так как их легко производить в кустарных мастерских. Калибры могут быть самыми различными, их можно устанавливать в кузовах автомобилей, в траншеях, они отлично маскируются в ямах.
Вот, скажем, каким видится современный стержневой миномет для участия в той же СВО. Создали же в ДНР свою собственную систему залпового огня «Чебурашка», так что, почему бы не сделать и такую вот установку?
Конструкция ее исключительно проста. Кузов КамАЗа, в котором к полу приварены стержни соответствующего диаметра и длины. Скажем, пять рядов по четыре стержня в каждом, то есть всего 20 пусковых стержней. На них надеваются реактивные мины двух типов калибра 320–406 мм. Ведь главное на войне – это перебросить как можно больше взрывчатки в сторону противника. А чем не крупнее калибр, тем её, несомненно, больше. Первый тип – неуправляемые снаряды, стабилизирующиеся вращением.
В задней части каждого такого снаряда имеются два реактивных двигателя. Один, состоящий из нескольких пороховых движков, находится в кольце, причем сопла у них у всех наклонные. Второй находится за ним – там уже все обычно, сопла идут по периметру, но они прямые. При выстреле первыми воспламеняются двигатели внутри кольца, и вот они-то и заставляют снаряд вращаться и хорошенько его раскручивают, прежде чем основной двигатель сорвет его со стрежня.
Снаряд второго типа не вращаются. Но в носовой части у них установлен рулевой блок типа «Утка» и видеокамера, которая начинает работать после того, как снаряд поднимется на максимальную высоту и затем начнет снижаться. Естественно, что «увидев сверху все, что надо», наводчику-оператору будет совсем не сложно навести на объект этот снаряд, а уж мощность такого заряда гарантирует полное уничтожение любой цели.
Кстати, сверху кузов такого «самоходного миномета» можно будет для маскировки закрывать крышками с имитацией на них «сыпучего груза». Никто, глядя сверху на КамАЗ с полным груженым кузовом, и не догадается, что скрывается у него «под грузом», а он всего за несколько секунд сможет обрушить на объект сокрушительный залп тяжелых мин или поразить важную цель всего одной-двумя высокоточными минами. Ну, а угол наведения осуществляется простым поднятием кузова!