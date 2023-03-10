Стержневой миномет: насколько реально его повторное рождение



Германский «гранатный миномет» в действии

Бывает нечто, о чем говорят:

«смотри, вот это новое»;

но это было уже в веках, бывших прежде нас.

Книга Екклесиаста, 1:10



Мина к германскому «гранатному миномету»



Миномет Granatenwerfer 16 обр. 1916 г.



Германский 8,9/20 см стержневой миномет



Испытание «бомбарды Блейкера»



Расчет «бомбарды» в «минометной яме» готовится к выстрелу



Американский морской пехотинец возле миномета «Тип 98» на Иводзиме



320-мм мина к японскому стержневому миномету