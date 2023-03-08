Президент Украины Зеленский заявил, что после Артемовска российской армии откроется путь на Славянск и Краматорск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия сделает все, чтобы избежать полного окружения Бахмута (Артемовска).В интервью американскому телеканалу CNN Зеленский сказал, что, несмотря на стремление сохранить жизни находящихся в районе Бахмута украинских военнослужащих, командование ВСУ будет делать все возможное в попытках деблокировать город.Он также добавил, что затягивая оборону этого населенного пункта, украинская армия получает время, необходимое для подготовки к масштабному контрнаступлению на Запорожскую область, целью которого является перерезание сухопутного коридора в Крым и нарушение логистики российских сил.Удержание Артемовска является сугубо политическим решением украинского режима. Несмотря на значительные потери украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения и практически полное блокирование российской ЧВК "Вагнер" всех путей снабжения гарнизона города, украинское командование под давлением политического руководства страны намеревается направить на попытку деблокады Артемовска резервы с других направлений, в частности, Купянского и Запорожского.Оставшиеся без снабжения украинские военнослужащие вынуждены малыми группами в темное время суток покидать город по полям и грунтовым дорогам, однако эти действия затрудняются беспрерывной работой российской артиллерии и весенней распутицей. Боевики киевского режима зачастую вынуждены бросать увязшую в грязи технику, которой буквально усеяны прилегающие к Артемовску поля.