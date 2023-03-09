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В ВМС США рассказали о программе «пятилетки» по модернизации эсминцев

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В ВМС США рассказали о программе «пятилетки» по модернизации эсминцев

В США уже в этом месяце представят проект оборонного бюджета на 2024 год, который предусматривает пополнение военно-морских сил эсминцами с управляемым ракетным оружием (УРО) типа «Арли Бёрк» и фрегатами типа «Констеллейшн» (FFG(X)) вплоть до 2028, в рамках первой 5-летней программы Минобороны США. Об этом сообщил адмирал ВВС США Фред Пайл.


По словам морского офицера, специалисты приступят к усовершенствованию программы эсминцев с управляемыми ракетами следующего поколения DDG (X), наряду с развитием интегрированной системы боевого управления кораблей – проекты, являющиеся приоритетной задачей Пентагона.

В то же время, уточнил военный, она будет включать в себя и разработку безэкипажных надводных аппаратов, оружия направленной энергии, гиперзвуковых ракет средней дальности, а также усовершенствование эсминцев типа Zumwalt.

Пайл признал, что программа LUSV по созданию больших беспилотных надводных кораблей, которую изначально планировалось запустить в 2025 году, будет отложена, не уточнив, однако, причин такого решения.

В течение первой «пятилетки» американские ВМС продолжат проводить испытания гиперзвуковых ракет морского базирования.

Сообщается, что DDG с модификацией 2.0 будет оснащаться радиолокационной системой разведки воздушной и надводной обстановки AN/SPY-6(V), наземными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) SEWIP и корабельной системой ПВО-ПРО Aegis Baseline 10.
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4 комментария
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 07:27
    -2
    Даже в США кроме КНР уже пятилетка!
    Только в РФ их до сих пор нет.
    Без Госплана мы обречены на вечное отставание от ведущих стран мира.



  2. Tim666
    Tim666 Сегодня, 08:08
    +1
    Цитата: DefenderofTruth
    Даже в США кроме КНР уже пятилетка!
    Только в РФ их до сих пор нет.
    Без Госплана мы обречены на вечное отставание от ведущих стран мира.




    В США нет пятилеток в советском понимании и нет Госплана. У них просто ставятся приоритетные задачи на условно пятилетний срок.
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 08:26
      0
      Да хотя бы и так! По прошествии 5 лет,не выполнил задачу,прочь с должности! Обязательно с понижением! Может тогда,хоть что то меняться начнет...
  3. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 08:46
    0
    Даёшь пятилетку в три года!!! laughing """